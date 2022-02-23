КОМУ – ВОЙНА, А КОМУ – ПОЛЯ: кто зарабатывает на военных полигонах Николаевщины

Почти половина земли военных полигонов Николаевщины – 16 тысяч гектаров – оказалась в распоряжении крупных агробизнесменов и депутатов. Предприниматели, якобы совместно с армейцами, выращивают зерновые и подсолнечник. Вот только вся прибыль достается предпринимателям, а военные получают минимальную арендную плату. Центр получил доступ к договорам на аренду полигонов и выяснил, кто без аукционов заполучил огромные участки земли и сколько из-за этого теряют военные.

Семейный бизнес

На территории Николаевской области находятся три военных полигона: Широколановский, Терновский и Киево-Александровский. Здесь проходят подготовку солдаты из разных регионов страны, а иногда и из других стран. Однако, по факту, половину площади этих земельных участков используют для сельскохозяйственного бизнеса.

Вырученные деньги, как сообщают в Минобороне, идут на покупку жилья для военнослужащих и поддержку боевой готовности войск, что особо актуально в условиях войны.

В 2016 году разгорелся скандал: тогдашнего начальника воинской части и Центра подготовки на Широком Лане Игоря Мыкулу разоблачили на использовании земель полигона для «семейного фермерства». Военная прокуратура выяснила, что полковник подписал договор на обработку земель полигона с компанией, принадлежавшей его дочери и зятю. Их частное предприятие «Д.И.М» заполучило 1100 га земли по арендной ставке, вдвое ниже от рыночной.

Из-за этой схемы воинская часть ежегодно недополучала около 700 тыс. грн.

После того как дело по иску прокуратуры в интересах Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Николаева дошло до Высшего хозяйственного суда, договор признали недействительным, а Игоря Мыкулу судили из-за конфликта интересов.

Однако ЧП «Д.И.М» продолжило хозяйничать на полигоне даже после увольнения начальника воинской части. Эти земли вновь достались дочери полковника, но на этот раз в 2016 году их отдал в аренду на 9 лет начальник Квартирно-эксплуатационного отдела Александр Марцоха. Сделку с компанией расторгли в конце 2020 года по решению Апелляционного суда

ЧП «Д.И.М» задолжало перед КЭО Николаева 2,7 млн грн. Земли, которые оно обрабатывало, по дополнительному соглашению к договору передали в распоряжение ООО АФ «Трихатское-Агро», связанному с латифундистом и депутатом облсовета Юрием Кормышкиным, а также ООО «Варяг». Вместе с полями им передали и обязательства по задолженности.

В итоге судебные тяжбы в попытке вернуть почти 3 млн грн долга тянутся до сих пор. Несмотря на расторгнутый договор, эти территории Ширлана, судя по спутниковым снимкам, кто-то продолжает обрабатывать.

Своим земля задаром?

Земельные аукционы могли бы увеличить стоимость аренды, но в Квартирно-эксплуатационном отделе почему-то решили отдать землю в пользование без проведения конкурса. Большинство компаний, которые сейчас зарабатывают на Широколановском и Киево-Александровском полигонах, вели там сельхоздеятельность еще с 2014 года.

Наибольшие участки земли в 2016-2017 годах попали в распоряжение ООО «Салоха-П» (5 тыс. га) и СФХ «Волощакевич» (более 3 тыс. га), которое принадлежит депутату Степовской ОТО, где расположен Ширлан, Виктору Волощакевичу.

Уже упомянутое предприятие «Трихатское-Агро», связанное с депутатом Николаевского облсовета Юрием Кормышкиным, – имеет 250 га. Физлицо-предприниматель Александр Панько, вероятно, муж начальницы канцелярии Николаевского административного суда, получил в аренду 233 га.

После проверок Министерства обороны в 2015 году начальник КЭО Николаева Александр Марцоха поднял стоимость аренды земли николаевских полигонов лишь до 1,2 тыс. грн. Минимальную рыночную – 2290 грн – установили в 2016 году только по официальному указу руководства.

Срок действия большинства сделок – до 2024 года. Квартирно-эксплуатационный отдел имеет полномочия ежегодно увеличивать стоимость аренды в связи с инфляцией. Однако такие изменения в договора ни разу не вносились. Только в 2020 году КЭО Николаева увеличило арендную плату до 2383 грн за гектар.

В это же время сельсоветы в Николаевском районе, которые передают сельхозземлю в аренду через аукционы, получают около 3,5 тыс. за гектар. По подсчетам журналистов, если бы поля Минобороны арендовали по такой стоимости, военные получили бы 54,3 млн грн. Сейчас же общая сумма арендной платы составляет около 35,8 млн грн.

Под грифом «Секретно»?

Национальное агентство по предотвращению коррупции называет договора о совместной сельхоздеятельности схемой теневого оборота земли. За ними чаще всего прячется фактическая аренда.

Военный эксперт-аналитик Независимой антикоррупционной комиссии Александр Саенко отмечает, что из-за пробелов в регулировании таких сделок существуют коррупционные риски.

«Информации о таких договорах нет ни в одном реестре, поэтому проверить, кто именно обрабатывает земли и на каких условиях, невозможно. При этом может быть, что должностное лицо за неправомерную выгоду или процент от прибыли заключает договор совместной деятельности для обработки земельного участка с отдельным субъектом хозяйствования», – говорит Александр Саенко.

Квартирно-эксплуатационный отдел Николаева отказал в просьбе журналистов Центра ознакомиться с копиями договоров и только после обращения к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека предоставил документы.

Доход – аграриям, налоги – военным

Оплата налогов, в том числе земельного, обычно возлагается на землепользователей, а не владельцев. Но в случае с военными полигонами бывает, что налоги не платит никто.

В 2011-2014 годах во время действия договоров, подписанных экс-командиром полигона «Широкий Лан» Игорем Мыкулой, бюджет недополучил 114 тыс. грн земельного налога и 1,4 млн грн налога с полученной прибыли. Как сообщали в военной прокуратуре, в документы вносились ложные сведения о якобы формировании 100% льготы на уплату земельного налога и налога на прибыль.

Подыграть аграриям в удешевлении пользования землей военных решили в Степовской ОТО, где и расположен Широколановский полигон. Как сообщали СМИ, ряд депутатов летом минувшего года начали лоббировать уменьшение налога на пользование землями Минобороны в несколько раз.

Примечательно, что среди депутатов Степового – Владимир Волощакевич, чья компания арендует у КЭО Николаева 3 тыс. га, и его секретарь. А в конце 2021 года заместителем председателя Степовской общины стал… бывший начальник полигона «Широкий Лан» Игорь Мыкула, которого и уличали в коррупции.

Бизнес вне закона?

В военной прокуратуре снова взялись за проверку законности договоров Квартирно-эксплуатационного отдела Николаева о совместной сельхоздеятельности.

В прошлом году Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сферах подала шесть исков о признании таких сделок незаконными. Один договор – с ООО «Лан» – суд уже аннулировал.

«Учитывая отсутствие установленного Кабинетом Министров порядка предоставления разрешений физическим и юридическим лицам выращивать сельскохозяйственные культуры на землях обороны, а также отсутствие согласования соответствующего органа исполнительной власти – Николаевской областной государственной администрации, суд пришел к выводу о неправомерности заключения КЭВ Николаев договора о совместной обработке земли», – указано в судебном решении.

Согласно ответу на запрос Центра, прокуратура планирует проверить все пока что действующие сделки КЭО Николаева.

«По другим договорам Министерству обороны уже отправлены письма с информированием об имеющихся нарушениях интересов государства», – сообщили в прокуратуре.

Есть ли шанс превратить теневое использование земли в прозрачный источник финансирования армии? Военный эксперт НАКО Александр Саенко считает, что целесообразно на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения договоров в виде сервитутов – с ограниченным правом пользования земельными участками или их частями.

«Такое правовое оформление этих отношений позволит получать поступления в госбюджет в качестве платы за пользование сервитутом и одновременно оставить эти земли в государственной собственности. Это нивелировало бы коррупционные риски в области использования земель обороны для сельскохозяйственных нужд», – говорит Саенко.

Возможно, тогда Квартирно-эксплуатационный отдел будет больше опекаться боевой готовностью солдат и условиями на полигоне, а не готовностью полей к уборке.

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований