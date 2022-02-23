«Ковідну» 1000 грн можна витратити на оплату за газ

Українці віком від 60 років можуть здійснити оплату за природний газ коштами, нарахованими за програмою єПідтримка. Використати ці кошти можна впродовж дев’яти місяців з дня зарахування. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Оплатити рахунок за газ за допомогою картки єПідтримка можна кількома способами:

за допомогою кнопки «Сплатити за газ» на сайті https://mkgaszbut.com.ua;

через Особистий кабінет ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://my.mkgaszbut.com.ua;

через Viber бот ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://bot.gaszbut.com.ua;

через сайти та мобільні додатки банків.

Якщо рахунок за газ більший, ніж сума на картці єПідтримка, можна сплатити ту суму, яка є на картці, а після цього зробити ще один платіж іншою карткою. Якщо рахунок за газ менший, ніж сума на картці єПідтримка, необхідно зазначити ту суму, яку бажаєте сплатити.

Платіжні реквізити картки єПідтримка – її номер (16-значне число), термін дії та CVV‑код (3 цифри) – допоможуть дізнатися мобільний додаток чи web-версія банку, що її видав. У жодному разі не можна повідомляти ці дані стороннім особам. Остерігайтеся шахраїв!

Нагадаємо, щоб отримати 1000 грн єПідтримки потрібно:

– пройти повний курс вакцинації від COVID‑19;

– встановити мобільний додаток Дія і сформувати там COVID‑сертифікат;

– оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів Дії;

– подати заявку в мобільному додатку Дія на отримання послуги єПідтримка.

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