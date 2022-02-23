Ганна Замазєєва: «Ми готові відстоювати нашу свободу, гідність та суверенітет»

У вівторок, 15 лютого, у Миколаївській обласній раді під час десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання розглянули та погодили три питання порядку денного.

Першим питанням було затвердження обласної Цільової програми територіальної оборони в Миколаївській області на 2022-2026 роки. «За» проголосували 35 депутатів.

«Ми готові боронити власну домівку, своїх рідних, близьких та дітей. Готові відстоювати свободу, гідність та суверенітет. Територіальна оборона – це складова національного спротиву. Тому разом з депутатами прийняли важливу для кожного з нас Цільову програму територіальної оборони», – наголосила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

Також, задля забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері оборони, затвердили внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік.

Кошти виділяються за рахунок вільного залишку обласного бюджету на суму 2 млн грн, у тому числі загального фонду – 700 тис. грн та спеціального фонду – 1,3 млн грн на виконання Цільової програми тероборони області.

Програма передбачає фінансування таких напрямків:

– проведення навчання військових, які прийдуть по контракту;

– забезпечення матеріально-технічної частини бригади;

– підтримання у нормальному стані пунктів постійної дислокації підрозділів територіальної оборони;

– підтримання матеріально-технічного забезпечення бригади територіальної оборони.

Третім питанням на сесії було внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Завдяки змінам у програмі з бюджету виділять від 2 млн грндля важкохворих маленьких пацієнтів з онкологічною патологією – на обстеження та лікування, в тому числі і на придбання лікарських засобів.

Пресслужба облради