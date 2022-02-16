В Николаеве часть бомбоубежищ непригодны для укрытия

В Николаеве фонд защитных сооружений насчитывает 227 убежищ. Из них, согласно предоставленной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты, 154 не готовы к использованию по назначению из-за аварийного состояния, подтопления и отсутствия фильтровентиляционного оборудования. В частной собственности находятся около 47 укрытий, балансодержатели которых годами не приводят объекты в порядок.

Подробнее о проблеме низкой готовности николаевских укрытий гражданской обороны Центр журналистских расследований рассказал в блоге «Куди сховали бомбосховища».

Местный житель Владимир Я. рассказал журналисту Центра, как ему вместе с соседями самостоятельно пришлось приводить в порядок убежище по адресу ул. Потемкинская, 55. Мужчина не помнит, когда в последний раз состоянием сооружения интересовался кто-то из местных властей или балансодержателей. По словам Владимира, свет в подвал он провел из своего дома, так как предыдущие лампы прогнили от времени, а некоторые были залиты водой и не работали.

– Летом (2021 года), когда мы впервые открыли убежище, в него страшно было заходить: все сырое, грязное, мокрое, в паутине. За полгода привели его в порядок и следим за ним, – рассказывает житель одного из дворов Владимир.

Однако есть нормы, которым должны соответствовать укрытия гражданской обороны. Так, в бомбоубежище, кроме запасного выхода, должна быть герметичная дверь, санузлы, средства химической защиты, а также оборудование для фильтрации воздуха от химических веществ.

Балансодержателем убежища по ул. Потемкинской, 55 является ЖЭК ООО «Центральный‑1», принадлежащий депутату горсовета Владиславу Чайке и бизнесмену Алексею Пелипасу. Также за фирмой числится еще 14 таких объектов в Центральном районе Николаева.

Кроме ООО «Центральный‑1», другим балансодержателем является ООО ЖЭК «Забота». На балансе предприятия находятся около 16 убежищ, большинство из них расположены по ул. Адмиральской, Набережной и Московской.

Центр побывал в укрытии по адресу ул. Адмиральская, 29, однако оно также не соответствует нормам укрытий гражданской обороны. Возле запасного выхода лежит мусор, само помещение в паутине, с прогнившими трубами, без света, воды.

Жители других дворов не знают, в каком состоянии пребывают укрытия. По их словам, ключи от убежищ находятся у ООО ЖЭК «Забота». Журналистам Центра не удалось дозвониться до балансодержателя, чтобы посмотреть на состояние других объектов.

На вопрос Центра, почему укрытия до сих пор не оборудованы согласно утвержденным требованиям, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты (ЧС и ГЗ) Александр Герасименя сослался на то, что в Украине не производилось оборудование, которое отвечало бы всем требованиям.

– Оборудование производилось только в России, и закупить его было невозможно, в Украине его не было. Уже в том году появилось предприятие, и мы купили у них первую продукцию по фильтрам. В этом году мы будем ставить, тестировать и покупать дальше, – прокомментировал Александр Герасименя.

На данный момент, по словам начальника управления ЧС и ГЗ Александра Герасимени, в Николаеве 70 бомбоубежищ не пригодны к использованию из-за отсутствия фильтровентиляционного оборудования, на его замену нужно 17 миллионов гривен.

Отметим, что комиссию, которая должна проверять состояние бомбоубежищ Николаевской области, создали еще в 2014 году. Позже руководство управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской ОГА обещало, что все убежища приведут в надлежащее состояние до марта 2015 года.

Римма Ламазян, Центр журналистских расследований