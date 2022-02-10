СПОРТЗАЛ РАЗДОРА, или Когда начальник не слышит инвалидов

В канун нового года руководство Николаевской спортшколы для детей с инвалидностью получило письменное предупреждение от собственника о разрыве отношений по аренде помещений, которые они используют больше 20 лет и в которые вложили немало средств. Мотивация хозяина помещений – недостаточность прежней арендной платы. Вот такой своеобразный новогодний подарок для арендатора. На поиск другого помещения, на всё про всё собственник дал спортшколе семь месяцев. И было бы всё это не так грустно и печально, если бы этот арендный конфликт не затрагивал интересы людей с ограниченными возможностями. С одной стороны договорных отношенийсобственник помещения – общественная организация людей с инвалидностью по слуху. А с другой – детско-юношеская спортшкола для детей с инвалидностью.

Почему создалась эта конфликтная ситуация, что стало её причиной и есть ли пути её разрешения, разбирался журналист «РП».

«Нас выгоняют из помещения…»

– Нас вынуждают уйти из арендованных помещений, помогите нам разобраться в сложившейся ситуации, – рассказывает пришедшая в редакцию представитель трудового коллектива спортшколы Оксана Морозова, заслуженный тренер Украины по легкой атлетике. – Наша школа уже больше 20 лет арендует у общественной организации общества глухих помещения в здании на ул. Кузнечной, 81. Так случилось, что в августе прошлого года и у нас, и у них сменились руководители: директором спортшколы стал николаевец Евгений Воробьёв, а исполняющим обязанности председателя областной организации глухих назначили жителя Днепра Игоря Ревенко. К слову, его представлять приехала их столичная руководительница Ирина Чепчина. Тогда на общем собрании оба руководителя познакомились, оптимистически выступили, и мы надеялись, что у нас будет взаимовыгодное сотрудничество, но, по всей видимости, ошиблись.

В конце декабря представитель собственника Игорь Ревенко решил повысить стоимость арендной платы для нашей школы и с этой целью включил площадь коридора общего пользования в нашу аренду. Наш директор попросил его юридически обосновать такое решение, так как мы являемся бюджетной организацией, и нецелевое использование бюджетных средств грозит уголовным наказанием. Юридических обоснований от собственника мы так и не получили, вместо них Игорь Ревенко в одностороннем порядке предложил нам подписать его вариант договора на 7 месяцев, чтобы мы смогли за это время найти для школы другое помещение и съехать. Образно говоря, нас выгоняют из помещения, которое мы за 20 лет аренды облагородили своими силами. Это несправедливо. Трудовой коллектив, родители детей с инвалидностью, которые посещают спортшколу, обеспокоены таким отношением со стороны общественной организации глухих.

Чтобы справедливо и объективно разобраться в сложившейся ситуации, мы решили встретиться непосредственно с её участниками.

Вместо комнаты – коридор

– Больше 20 лет наша школа пользуется помещениями, которые нам сдает в аренду общественная организация «Украинское общество глухих» (УТОГ). Это спортивный зал, раздевалка, душевая, санузел и административные кабинеты. Общая площадь их составляет 209 кв. м, – рассказывает директор спортшколы Евгений Воробьёв. – Ежемесячно за их аренду мы платим порядка 12 тысяч гривен плюс плата за коммунальные платежи. Арендуемые помещения не только поддерживаются в надлежащем состоянии, но и улучшаются. Так, прошлой осенью мы утеплили спортивный зал снаружи, затратив на это немалые средства. А в конце ноября руководитель УТОГ Игорь Ревенко принес нам договор аренды на следующий год, в котором существенно добавилась площадь аренды – они решили туда включить коридор общего пользования.

Мы удивились такой постановке вопроса, ведь накануне мы просили его о выделении в аренду еще одной комнаты, а получили коридор общего пользования. Учитывая, что наша школа является бюджетным учреждением, мы внимательно изучили правовую базу по аренде помещений, которая гласит, что арендаторы не должны платить за площади общего пользования. Соответственно мы об этом сообщили собственнику, направив ему официальное письмо, в котором попросили юридически обосновать принятое им решение, кроме того, написали, что мы согласны платить и другую сумму аренды, но путем увеличения ранее оговоренного тарифа, чтобы не нарушать закон. Однако должной реакции наши письма не возымели. Вместо этого за два дня до нового года мы получили от них письмо, в котором сообщается, что они отказывают нам в аренде помещений, ссылаясь на то, что мы якобы отказались от их предложения. Хотя, по сути, мы не отказывались больше платить, а лишь попросили его юридически обосновать изменения в арендных отношениях. В итоге нам дали срок – до 31 июля этого года. За это время мы должны подыскать новые помещения и покинуть прежние.

Мы вынужденно подписали их вариант договора на 7 месяцев. И что характерно, через два часа после подписания договора к нам позвонили из МЧС и сказали, что на нас поступила жалоба, поэтому будет произведена внеплановая проверка пожарной безопасности. Проверка показала факт несоответствия огнетушителей принятым стандартам и отсутствие пожарной сигнализации. За выявленные нарушения меня привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 3400 грн. Хотя накануне мы, как арендаторы, направляли письма собственнику о нарушениях правил пожарной безопасности и просили устранить их. Но нас не слышали. Согласно подписанному договору, всю ответственность за пожарную безопасность собственник возложил на нас. Это, по сути, кабальные условия, и если мы с этим соглашаемся, то за этим стоит нецелевое использование бюджетных средств, а это не что иное, как коррупция.

Я думаю, что таким поведением собственник преследовал единственную цель – провоцировать нас на конфликт, чтобы затем отказать нам в аренде. Полагаю, что это им было выгодно.

Это обычная практика

– Ежегодно мы заключали договора аренды со спортшколой, не поднимая арендной платы, – рассказывает исполняющий обязанности областной организации общества глухих Игорь Ревенко, – хотя были основания для увеличения оплаты: подорожание электроэнергии, повышение минимальной заработной платы и др. Мы являемся неприбыльной организацией, и я, как руководитель, обязан вовремя платить своим работникам заработную плату, оплачивать за коммунальные услуги и др. У нас нет другого финансирования, поэтому мы самостоятельно должны искать источники финансирования. Наше руководство (в Киеве, – прим. ред.) решило пересмотреть условия договора в пользу УТОГ. Я пересмотрел технический паспорт и план размещения помещений, которые полностью арендовала спортшкола, включая раздевалку, душевую, туалеты, кабинеты администрации, и выявил коридор, которым пользуется спортшкола, поэтому мы его добавили в общую аренду. Нами было направлено ходатайство директору спортшколы относительно изменения условий аренды помещений, хотя арендная тарифная ставка, повторю, осталась на уровне прошлого года. И сегодня я не вижу причины для каких-то споров по этому вопросу. У меня возникает вопрос – почему коридор не включаем в общую арендуемую площадь? Ведь каждый человек имеет право на свою точку зрения. Это обычная практика, когда собственник и арендатор проводят переговоры по случаю подписания договора. Сейчас мы подписали договор на 7 месяцев, оплата за аренду увеличилась на одну тысячу гривен в месяц. Хотя другие арендаторы готовы платить большие суммы. За это время может случиться всякое – у спортшколы могут появиться новые меценаты, новые источники финансирования. Мы понимаем, что спортшколу содержит местный бюджет, но если она не заключит с нами договор на аренду, то и у нашей общественной организации не будет средств на содержание.

Я также предлагал Евгению Александровичу, чтобы в выходные дни, когда зал свободен, мы могли бы там проводить другие мероприятия, но он отказал нам, ссылаясь на то, что там у него стоят дорогостоящие теннисные столы.

«Нас не слышат!»

– Я знаю эту ситуацию. И это очень плохо и несправедливо, – говорит бывший директор спортшколы Алла Черевко. – Директором этой школы я была 22 года. Когда мы только начали арендовать это помещение, оно было, мягко говоря, никакое, и за это время мы привели его в порядок. Сегодня там созданы все условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли тренироваться. Мы обеспечили наших воспитанников горячей водой (приобрели и подключили бойлер) в душевой, провели газовое отопление (изначально там топили углем), привели в идеальный порядок спортивный зал, оборудовали туалеты унитазами, положили кафельную плитку, поставили новые двери, заасфальтировали дорогу при входе в помещение, провели Интернет. Всё это делалось за счет неравнодушных людей, наши работники также активно подключались к ремонтным работам: красили, белили, украшали стены стендами с достижениями наших спортсменов. В этом спортивном зале выросла паралимпийская чемпионка по теннису Наталья Космина. Нам есть чем гордиться, поэтому сегодня я не хочу занимать позицию, мол, моя хата с краю, я ничего не знаю.

Несмотря на то, что спортзал специализирован для настольного тенниса, тем не менее, мы совместно с «Инваспортом» проводили там разные турниры, праздники, подводили итоги спортивного года. Сегодня в школе занимается 210 детей, ведь это не обычная школа, куда обязаны ходить подростки, а это внешкольные занятия детей с ограниченными возможностями. Для них это важно. Конечно, не все из них станут чемпионами, но тот, кто дойдет до высоты, получит Президентскую стипендию или повышенную пенсию. И что самое главное, они здесь равные по физическим возможностям, поэтому не комплексуют, активно участвуют в спартакиаде «Поверь в себя».

Мы очень много сделали для того, чтобы спортивный зал стал таким, каким он сегодня есть: тепло, светло, нигде не течет. А были проблемы с крышей, с канализацией и водопроводом, и все неполадки мы самостоятельно устраняли, хотя это должен был делать собственник. Но мы понимали, что они бедные и поэтому все проблемы решали самостоятельно.

Раньше были руководители областной организации УТОГа наши местные люди, и они знали, что наша школа для них была хорошим подспорьем, отношения у нас были взаимовыгодными, а сейчас привезли нового руководителя из другого города, и он почему-то даже не пытается с нами наладить контакт. И это не хорошо. Ведь в нашей школе также тренируются дети с нарушением слуха. Скоро состоятся дефлимпийские игры, и наш воспитанник Андрей Селин, входящий в сборную команду Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха, сегодня борется за право там выступать. То есть, когда есть медали и слава, с нами УТОГ заодно, а когда надо пойти навстречу, нас просто не слышат.

Мы так понимаем, приехала столичная руководительница УТОГа Ирина Чепчина, привезла нам совершенно чужого человека, который не знаком с нашим регионом. Он пришел в наш спортивный зал и увидел, что здесь тепло, светло, чисто, есть горячая вода, туалет, уложена кафельная плитка, то есть созданы все условия для тренировочного процесса, и подумал, а почему бы на всем этом не заработать хорошие деньги? Другого объяснения я просто не могу предположить. Честно говоря, я бы на месте Евгения Александровича так просто не ушла, а сняла бы все, что мы вложили в эти помещения и что можно физически забрать. Это было бы честно и справедливо.

Нужно договариваться…

Координатор региональных организаций «Всеукраинский блок противодействия коррупции и преступности» Галина Половенко также отреагировала на создавшуюся ситуацию и призвала действовать в интересах детей с инвалидностью, не лишать их возможности заниматься спортом и принять решение, которое удовлетворит всех участников конфликта.

– Членов нашей организации очень волнует вопрос по данной спортивной школе, потому что это касается людей с ограниченными возможностями. Эта школа является государственным заведением, а не коммерческим прибыльным предприятием, там занимаются дети с инвалидностью и, как показывает практика, добиваются высоких спортивных результатов. А те условия, которые выдвигает им УТОГ, непонятны – почему они должны платить за площади общего пользования, ведь законодательство это запрещает. Мы считаем, что в данной ситуации нужно договариваться, хотя собственник в одностороннем порядке пересмотрел и составил договор, не дав шанса спортшколе продолжить там находиться. Интересно, когда они составляли новый договор аренды, они беспокоились об интересах детей, которые занимаются в этих помещениях? По всей видимости, нет.

Чтобы выяснить, на каком основании была произведена внеплановая проверка состояния пожарной безопасности в спортшколе, журналисты обратились в Главное управление МЧС в Николаевской области.

– Да, действительно, в МЧС поступила жалоба от обеспокоенной родственницы ребенка, занимающего в этом спортзале, в которой она написала о якобы нарушениях пожарной безопасности в ДЮСШ для детей с инвалидностью, – рассказала сотрудница Главного управления МЧС в Николаевской области. – Поэтому наша служба провела внеплановую проверку по соблюдению пожарной безопасности в этом заведении. По результатам проверки составлен акт и предписание об устранении нарушений. За выявленные нарушения руководителя спортивной школы Евгения Воробьева привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Закон превыше всего

В защиту спортсменов, воспитанников спортивной школы для детей с инвалидностью выступил председатель областной ячейки Всеукраинской организации «Независимый союз спортсменов» Владимир Рудниченко.

– Когда я узнал о ситуации, сразу же приехал в спортшколу, непредвзято изучил имеющиеся документы и был удивлен такой постановкой вопроса со стороны собственника здания. Получается парадокс: инвалиды выступили против инвалидов? Возмутила и спешная проверка пожарной безопасности, и штраф, выписанный руководителю школы. Ведь ни один местечковый договор не может идти вразрез с существующим законом. А по закону организация, которая арендует помещения, обеспечивает пожарную безопасность на том уровне, который им обеспечил собственник здания. То есть УТОГ обязан выполнить все требования пожарной безопасности и только тогда помещения передать арендатору. Арендатор, конечно же, должен поддерживать правила пожарной безопасности, но не приобретать за свой счет огнетушители и устанавливать дорогостоящую пожарную сигнализацию, о которой написали в предписании проверяющие из МЧС.

Много вопросов также по некорректному изменению условий аренды в одностороннем порядке. Почему УТОГ не предоставил финансово-экономическое обоснование на дополнительные площади аренды? Ведь спортшкола является не частным предприятием, а государственным учреждением и нецелевое использование бюджетных средств карается законом. В данном случае это выглядит как вымогательство (ст. 189 Уголовный Кодекс Украины) со стороны должностного лица. Мы живем в государстве, поэтому следует всем соблюдать и чтить существующие законы.

Наша организация обратилась в МЧС с просьбой провести объективную проверку по всему зданию и выявить настоящую причину несоблюдения правил пожарной безопасности. Ведь то, что произошло, это следствие, а причина кроется совершенно в другом…

Раскрыта схема УТОГ на 30 миллионов

Наши коллеги из «СтопКора» провели масштабное расследование и выявили ряд схем, от цинизма которых волосы становятся дыбом. Журналисты выяснили, как обворовывают инвалидов и помогают олигархам сэкономить на налогах: раскрыта схема УТОГ на 30 миллионов.

Украинское общество глухих – всеукраинская организация, объединяющая более 40 тысяч человек с недостатками слуха. Большинство из них не в состоянии работать по привычным для нас профессиям, поэтому в структуре УТОГ действует ряд предприятий, на которые трудоустраивают инвалидов. Активы УТОГ насчитывают тысячи квадратных метров недвижимости во многих украинских городах. Все помещения сдаются в аренду.

Более того, государство ежегодно перечисляет десятки миллионов гривен на поддержку и развитие организации. Там, где оперируют большими активами и денежными потоками, всегда есть потенциальная возможность и для грандиозных коррупционных схем.

Как выяснили журналисты, в орбите УТОГ есть и собственные строительные компании, в частности, «Гарант» и «Гранит». Руководителем и подписантом последнего недавно был Иван Вужинский, который ранее управлял «Укравтодором» и строил известный автобан Одесса – Киев.

«Гарант» УТОГ является фигурантом ряда строительных скандалов, к которым причастны самые влиятельные политики. В частности, предприятие участвовало в возведении закарпатской базы футбольного клуба «Динамо», которую местные называют просто «дачей Медведчука».

Строители от УТОГ активно «сотрудничали» и с печально известным Государственным управлением делами, так называемой «ДУСей» времен Януковича. Схема, почему привлекаются именно эти структуры, – примитивна и понятна. Ведь все предприятия УТОГ по закону не платят налог на прибыль, а также не являются плательщиками сбора за производство торговой деятельности и земельных налогов.

Другая многомиллионная схема заработка на глухих вообще поражает: членов УТОГ, без их ведома, фиктивно оформляли на работу в логистическую компанию «Новая почта». Более того, некоторое время псевдопочтальонам даже начисляли заработную плату, правда, поступала она не глухим, а функционерам УТОГ. Такая схема позволяла «Новой почте» минимизировать налоги, а нечистым на руку представителям УТОГ получать сверхприбыли. По приблизительным подсчетам, за четыре года эта схема могла принести мошенникам более 30 миллионов гривен.

Когда ситуация получила огласку внутри УТОГ, глава общества Ирина Чепчина пообещала разобраться в ситуации, однако виновники до сих пор не наказаны и продолжают работать.

Заметим, что в отличие от рядовых людей, которые в подобной ситуации могли бы обратиться к стражам порядка, лица с недостатками слуха, полностью зависящие от УТОГ, такой возможности практически не имеют. Ведь для этого им нужно воспользоваться услугами переводчика жестового языка системы того же УТОГ. И от возможных репрессий со стороны руководителей общества они никак не застрахованы.

Более того, в обществе умудряются наживаться практически во всех аспектах жизни и труда подопечных.

В 2011 году Фонд социальной защиты инвалидов провел тендер по закупке мобильных телефонов для глухих. Участниками торгов стали компания «Тайгер ГК», которая, очевидно, была чисто техническим кандидатом, поскольку даже не смогла собрать нужные документы, и компания «БМС Консалтинг», с которой заключили соглашение на поставку более 8 тысяч телефонов.

В тендерных условиях не прописали ни модель, ни марку устройств, поэтому подрядчик наспех предложил «Флай-ДС 165», которые к тому времени уже давно сняли с производства из-за несовершенства. При этом за гаджеты переплатили почти вдвое: вместо 300 гривен их приобрели за 570. На этой позорной закупке государство потеряло по меньшей мере миллион гривен.

И это – не редкий случай непрозрачных тендеров в «стране глухих». Несколько лет назад Херсонская швейная фабрика УТОГ выполняла государственный заказ для Укроборонпрома на изготовление камуфляжных штанов для военных. Цена одного изделия для самой фабрики составила 130 гривен, но в отчете «Укроборонпрома» фигурируют совсем другие цифры – около тысячи гривен за пару штанов. То есть речь идет о почти десятикратном «наваре».

По инсайдерской информации, в системе УТОГ не гнушаются и полукриминальными схемами, «отжимая» недвижимость подопечных. Например, если члены общества намерены продать свою квартиру или заключить любой другой имущественный договор, им должны помогать сурдопереводчики того же УТОГ. Информация быстро передается представителям так называемого «черного рынка», которые затем шантажом и угрозами заставляют инвалидов продать свои квадратные метры по заниженной цене «нужным» людям.

О непрозрачности и неэффективности деятельности организаций инвалидов, которые распоряжаются ценной недвижимостью, бизнесом и человеческими ресурсами, но при этом не ведут никакой отчетности и не платят налоги, и о необходимости их реформирования открыто заявляют эксперты.

Вместо послесловия

По словам Евгения Воробьева, сегодня спортшкола вынужденно готовится к переезду в другое помещение. Областное управление по спорту совместно с управлением по образованию активно включилось в поиск новых помещений, где дети с ограниченными возможностями смогут полноценно заниматься спортом. Надеемся, что с новыми собственниками спорткомплекса не возникнет таких проблем, и они будут учитывать права и интересы детей с ограниченными физическими возможностями.

И мы обязательно проследим, кто же станет следующим арендатором специализированного спортзала для инваспортсменов.

Татьяна ФАБРИКОВА

Фото из соцсетей