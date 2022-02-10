Лісова галузь країни має позитивну динаміку

Лісова галузь України завжди була потужною, вміло організованою системою господарювання: щороку держлісгоспи заліснювали нові ділянки з метою зупинення ерозійних процесів грунтів, створення сприятливих умов для оздоровлення населення, отримання деревного ресурсу, необхідного для народного господарства. Водночас у галузі час від часу виникають певні труднощі, адже з проведенням реформ у цілому в країні не всі її регіони здатні оперативно пристосуватися до нових економічних умов – не всі лісогосподарські підприємства мають достатній лісовий ресурс, аби бути самоокупними. Тож були фінансові проблеми у лісгоспах південно-східних областей, у тому числі на держпідприємствах Миколаївщини, в яких кризовий стан почався ще у 2016 році і тривав майже 5 років.

Разом з тим голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець відзначає, що цьогоріч лісівники досягли найкращих показників галузі за 30 останніх років. Очільник відомства підкреслює, що до бюджетів усіх рівнів сплачено 8,9 млрд грн податків, а це на 148 відсотків більше, ніж 2020 року. Також Юрій Віталійович називає суму виручки від реалізації продукції – нині вона сягнула 22,7 млрд грн, що на 157 відсотків перевищує позаминулорічні показники. Ще голова ДАЛРУ, підбиваючи підсумки 2021 року, звертає увагу на помітне зменшення площ, які постраждали від лісових пожеж. На сьогодні цей показник зменшився у 256 разів. Таких результатів вдалося досягти завдяки новітнім космічним системам оповіщення, оновленню матеріально-технічної бази, протипожежним навчанням лісівників та сприятливим погодним умовам. Коефіцієнт відновлення лісу – 1,1. Співвідношення зрубаного і посадженого лісу найвище за 5 років: 2021 року лісівники посадили близько 240 млн деревних рослин, у тому числі у рамках програми Президента «Зелена країна» – 59 млн сіянців. І заходи з посадки нових дерев продовжуватимуться й цього року: планується посадити майже 300 мільйонів деревних рослин.

Є певні досягнення і в роботі лісогосподарських підприємств Миколаївщини. Як зазначає начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Грицай, після тривалого – кількарічного безгрошів’я, яке виникло через припинення фінансування із державного бюджету, саме завдяки створенню спеціального фонду, який наповнювався відрахунками держлісгоспів ресурсних областей, миколаївським лісівникам нарешті вдалося вийти зі скрути і завершити 2021 рік із деякими вагомими показниками. Усі вони протягом минулого року планомірно створювали нові захисні насадження, проводили догляд за раніше посадженими лісовими культурами, збирали насіння та вирощували в розсадниках садивний матеріал.

Олександр Анатолійович наголошує, що після оптимізації, нещодавно проведеної в лісовій галузі країни з метою економії коштів, у нашій області тепер діятимуть чотири лісогосподарські держпідприємства. Кожен із наших лісгоспів, до складу яких увійшли зі своїми виробничими показниками лісництва ліквідованих підприємств, серед своїх здобутків передусім називає показники щодо створення нових захисних насаджень: протягом 2021 року їх створено на площі 151 га.

Очільник обласного лісомисливського господарства акцентує увагу на тому, що в лісових масивах Миколаївщини, яка є одним із найбільш посушливих регіонів України, протягом останнього року втричі поменшало лісових пожеж, зокрема і на території лісових урочищ, які примикають до обласного центру і в яких найчастіше виникають загоряння з вини відпочивальників. Цього вдалося досягти завдяки оперативним, злагодженим діям лісівників і заходам зі створення мінералізованих смуг в особливо небезпечних у пожежному плані насадженнях та проведення догляду за ними.

Також у лісгоспах області проводився постійний нагляд за осередками шкідників дерев, здійснювалося лісопатологічне обстеження насаджень, проводилися рубки формування і оздоровлення. У результаті цих робіт заготовлялася лісопродукція – здебільшого дров’яна деревина. Нею як сировиною для опалення забезпечувалися установи соціальної сфери і місцеве населення. Певні виробничі досягнення, звісно ж, покращили економічні показники: дохід від реалізації продукції за 2021 рік становив 33 млн грн, що на 6,7 млн грн, або на 35,8 відсотка більше, ніж за 2020 рік; минулого року всіма лісогосподарськими підприємствами області сплачено податків на загальну суму 24 млн 709 тис. грн,тобто ці кошти надійшли до державних цільових фондів та зведеного бюджету. Отже, процент виконання надходження податків, зборів та обов’язкових платежів 2021 року виконано на 129,2 відсотка.

Наразі лісівники області формують головні завдання своєї діяльності на поточний рік, серед яких пріоритетними залишаються охорона лісу та заліснення нових ділянок.

Пресслужба Миколаївського ОУЛМГ