У 2021 на Миколаївщині за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновили два стадіони

Розширення та модернізація мережі спортивних об’єктів є одним із пріоритетів влади. Серед оновлень спортивної інфраструктури області у минулому році — відремонтовані стадіони в Очакові та Вознесенську.

В Очакові на стадіоні «Артанія» з’явилося нове високоякісне покриття футбольного поля. У ході реконструкції також облаштували бігові доріжки, влаштували глядацькі трибуни, які розраховані на понад 2000 глядачів. Загальна вартість робіт становить майже 20 млн грн.

Щодо стадіону у Вознесенську, то там повністю оновлено футбольне поле, обладнані бігові доріжки й проведено благоустрій території. Також відновили комфортні трибуни, які налічують 208 місць.

Окрім цього, у громадах регіону відкрили низку активних парків, де кожен охочий може долучитися до занять спортом.

Пресслужба ОДА