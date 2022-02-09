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У 2021 на Миколаївщині за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновили два стадіони

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Розширення та модернізація мережі спортивних об’єктів є одним із пріоритетів влади. Серед оновлень спортивної інфраструктури області у минулому році — відремонтовані стадіони в Очакові та Вознесенську.

 

В Очакові на стадіоні «Артанія» з’явилося нове високоякісне покриття футбольного поля. У ході реконструкції також облаштували бігові доріжки, влаштували глядацькі трибуни, які розраховані на понад 2000 глядачів. Загальна вартість робіт становить майже 20 млн грн.

 

Щодо стадіону у Вознесенську, то там повністю оновлено футбольне поле, обладнані бігові доріжки й проведено благоустрій території. Також відновили комфортні трибуни, які налічують 208 місць.

 

Окрім цього, у громадах регіону відкрили низку активних парків, де кожен охочий може долучитися до занять спортом.

 

Пресслужба ОДА


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