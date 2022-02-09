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«Велике будівництво» 2021: якісні зміни на автошляхах Миколаївщини

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Завдяки Програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на ремонт державних доріг було спрямовано майже 2,5 млрд гривень.

 

Для збереження оновлених доріг встановлено п’ять WIM-систем, які дають можливість зважувати транспорт у русі. Крім того, задля розвантаження міста Миколаєва від великовантажного транспорту зроблено перший відрізок бетонної дороги в обхід міста Миколаєва.

 

У 2021 році стартували роботи на туристичному напрямку «Миколаївська Рив’єра». Також продовжується робота по розбудові транспортної інфраструктури на в’їздах в місто Миколаїв. Відремонтовано автодороги – Т-15-13 Нечаяне  –  Очаків, М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ у межах міста Миколаєва, Н-14 Кропивницький – Миколаїв та Н-11 Дніпро  – Миколаїв.

 

Пресслужба ОДА


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