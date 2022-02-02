БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ НЕТ: Почему пациенты николаевских больниц платят за свое лечение дважды

До 20 тысяч за две недели лечения: во столько пациентам с инсультом обходится «бесплатная» медицина в Николаеве. Как и до реформы, больные по-прежнему получают списки для покупок в аптеке. По указанию врачей они вынуждены покупать не только медикаменты и расходные материалы, за которые больницы уже получили деньги из бюджета, но и препараты, эффективность которых не доказана.

«ИЗ БЕСПЛАТНОГО У НАС ТОЛЬКО ФИЗРАСТВОР»

64-летняя жительница Николаева Ирина Грабко попала в больницу с Covid‑19 весной 2021 года. Состояние усложняли диабет, а также перенесенный три года назад инсульт. Спустя день после госпитализации у Ирины резко нарушилась речь и ее восприятие – инсульт случился повторно. На этом, по словам ее мужа Анатолия Грабко, бесплатное лечение закончилось.

Ирину перевели из горбольницы № 3 в ангионеврологическое отделение больницы № 1. Здесь ее мужу Анатолию ежедневно выдавали списки лекарств и расходных материалов, которые нужно купить.

После этого он обратился к заведующему отделением Владимиру Никулину с вопросом, что же им делать, если закончатся деньги на лечение.

«Он ответил, что больница и так покупает все, что только может. А что же они покупают, если я оплачиваю и памперсы, и салфетки, и шприцы, и перчатки, и лекарства?» – возмущается Анатолий Грабко.

С такой же ситуацией столкнулся и житель Николаева Андрей. Он попросил не указывать данных, по которым его можно было бы идентифицировать, однако предоставил все чеки и фото врачебных назначений. В ноябре 2021 года у его отца случился ишемический инсульт прямо во время работы. «Скорая» отвезла его в городскую больницу № 1.

«Два дня он был в сознании, даже отвечал на звонки, а затем его состояние резко ухудшилось, и он попал в реанимацию», – рассказал Андрей.

По словам Андрея, он покупал лекарства с первых дней пребывания отца в «инсультном» отделении. Всего по спискам необходимого он потратил около 10 тыс. грн.

«Я общался с заведующим (отделением, – ред.), почему у них нет ничего. Он сказал, что им всего 14 тысяч выделяют на пациента с инсультом, поэтому и в наличии в больнице только физраствор и магнезия», – говорит сын пациента.

«ЛЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА – ПРИОРИТЕТНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА»

Ежегодно в Украине диагностируют около 150 тысяч инсультов. Острое нарушение кровообращения в головном мозге занимает второе место среди основных причин смертности украинцев.

В Николаеве договор на лечение инсульта с Нацслужбой здоровья (НСЗУ) подписали шесть медучреждений, в том числе горбольница № 1.

Ставка за один пролеченный случай инсульта – 14 тыс. грн, в случае использования препаратов для растворения тромбов или проведения хирургических операций на сосудах – до 54 и 97 тыс. грнсоответственно.

Согласно условиям договора с НСЗУ, медучреждения должны бесплатно проводить все обследования, в том числе компьютерную томографию, предоставлять расходные материалы и питание в стационарных условиях. Также пациентов с инсультом должны бесплатно обеспечивать лекарствами и препаратами для обезболивания, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств.

«Препараты, которые входят в Нацперечень, больница должна сама закупать и бесплатно предоставлять пациенту. Медучреждение не может требовать за них деньги», – объясняет директор департамента коммуникаций Нацслужбы здоровья Лилия Гудзь.

Директор департамента коммуникаций Нацслужбы здоровья Лилия Гудзь.

Проверить, какие препараты и «расходники» есть в больнице, можно на ресурсе «Є ліки» или на сайте облздрава. Список бесплатных услуг в каждом медучреждении указан в договорах с НСЗУ – их публикуют на сайте Нацслужбы. Узнать о том, какие лекарства входят в Нацперечень, можно в приложении «Ліки Контроль».

«ЗА ЛЕКАРСТВАМИ – К СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ»

Однако реальность, с которой сталкиваются пациенты николаевских больниц и их родственники, сильно отличается от того, о чем заявляют в Нацслужбе здоровья. Например, пациентам неврологического отделения больницы № 1 приходилось покупать ряд препаратов из Национального перечня основных лекарственных средств. Среди них – «Диапразол» (до 180 грн за шт.), «Кардиомагнил» для профилактики тромбов (до 170 грн за шт.), «Левомак» (до 150 грн за шт.).

Такие препараты больные в условиях стационара должны получать бесплатно, однако, согласно отчету об остатках лекарственных средств, горбольница № 1 на протяжении года эти лекарства ни разу не закупала.

Директор медучреждения Мария Грачева считает, что нарушений в этом нет.

«Это же не препараты для лечения инсульта. В Нацперечень для этого входит только «Актилизе» и физраствор. Все, больше ничего я не могу купить за бюджетные средства. Пусть родственники идут к семейному врачу и там получают другие препараты», – заявила Грачева.

Однако ограничений, какие препараты из Нацперечня может закупать больница, на самом деле не существует. Как отмечает директор департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь, больница обязана обеспечить пациента стационара всеми препаратами из Нацперечня, которые прописал врач, а также расходными материалами, включая средства гигиены.

«Национальный перечень – это просто список лекарственных средств. Если врач решил, что нужно их назначить пациенту, то больница покупает их и предоставляет бесплатно», – сообщила Лилия Гудзь.

Отметим, что и тромболитический препарат «Актилизе», в котором нуждаются больные с острым инфарктом миокарда или ишемическим инсультом, городская больница № 1 не закупала, а получила за счет госбюджета через централизованные закупки. По состоянию на начало декабря в медучреждении не было ни одного флакона препарата.

Указанной горбольницей № 1годовой потребности «Актилизе» хватает на 50 пациентов. При этом на протяжении 9 месяцев 2021 года здесь планировали принять 600 пациентов с инсультом и 216 пациентов с инфарктом миокарда.

Также пациенты «инсультного» отделения, с которыми общался Центр, покупали «Левофлоксацин», «Цефтриаксон» из Нацперечня и расходные материалы: шприцы, катетеры, спирт. Согласно отчету об остатках медпрепаратов, все это было в больнице в наличии.

«Возможно, был какой-то тяжелый случай. Но почему их не выдали пациентам, я разберусь, это у нас должно быть в наличии. Мы бы закупали все препараты, если бы у нас было достаточно средств», – заверила директор горбольницы Грачева.

Однако ограниченность в средствах не мешает горбольнице № 1 регулярно переплачивать десятки тысяч гривен на закупках. Только за последние два года медучреждение намеревалось закупить по завышенным ценам тесты на Covid, шприцевые насосы и защитные средства.

Как выяснил Центр, руководительница больницы неплохо зарабатывает на сотрудничестве с фармацевтическими компаниями. Как говорится в декларациях Грачевой, за три года она получила 536 тыс. грн от ООО «Байер», ООО «Астразенека Украина» и ООО «Ново Нордиск Украина», которые изготавливают и продают медпрепараты.

«ВЫБИРАЙТЕ: БЕСПЛАТНО ИЛИ ЭФФЕКТИВНО»

Кроме медикаментов, которые больницы должны приобретать за бюджетные средства, семьи инсультников по указанию врачей покупали препараты, воздействующие на нервную систему. Стоимость одной упаковки таких лекарств может превышать 2 тыс. грн, при этом их эффективность не доказана.

Николаевец Борис Кудар во время лечения своего отца Юрия Григорьевича в «инсультном» отделении горбольницы № 1 потратил 20 тыс. грн.

«На мой вопрос, почему, несмотря на наличие бесплатных для пациента препаратов, мы должны покупать какие-то другие, лечащий врач ответила: «Да, мы можем лечить вашего отца бесплатно, но эти лекарства – не эффективны. Поэтому я выписала вам дорогие, но эффективные. Решение – за вами!» – рассказал сын пациента.

Большинство препаратов, которые покупал Борис, встречаются в назначениях и чеках, предоставленных родными других пациентов. Это медикаменты из группы «ноотропов и нейропротекторов», якобы улучшающих работу нервной системы: «Церебролизин», «Новаксон» и «Нейротропин».

Нескольким больным выписывали похожие препараты «Нейродар», «Ипигрикс» и «Мексидол». Ни один из них не входит в Национальный перечень основных лекарственных средств и украинские протоколы лечения, поскольку эксперты не находят доказательств их эффективности.

В 2017 году Центр противодействия коррупции проанализировал, сколько украинцы тратят на препараты с недоказанной эффективностью. Среди лидеров продаж оказались именно нейропротекторы, которые обычно назначают для лечения инсульта. По подсчетам авторов исследования, за год врач-невролог прописывает своим пациентам препаратов сомнительной эффективности на 500 тыс. грн. В сумме по Украине это 2,5 млрд грн.

«В медицинских протоколах всех развитых стран указано, что нет оснований для использования нейропротекторов. Обоснованно применяют только тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. В странах с наиболее организованной помощью при инсультах тромболизис применяют в 30% случаев», – рассказал во время презентации исследования Дмитрий Гуляев, руководитель проектов ОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом».

В николаевской горбольнице № 1, как выяснил Центр, годового количества одного из таких лекарств – «Актилизе» – хватает только на 6% случаев. В то же время медики активно назначают инсультникам «Церебролизин» – препарат, не имеющий доказанной эффективности.

Кандидат медицинских наук Андрей Семьянков специализируется на доказательной медицине. Он проанализировал данные об эффективности и безопасности «Церебролизина».

«Согласно Кокрановскому независимому анализу 2020 года, «Церебролизин» не только не помогает при ишемическом инсульте, принимающие его имеют больше шансов серьезных побочных эффектов», – написал Андрей Семьянков в своем блоге Med Goblin.

В горбольнице № 1 частое назначение этого препарата объясняют рекомендациями ассоциации неврологов и заявляют, что не заставляют родственников пациентов его покупать.

Отец Бориса Кудара во время лечения в «инсультном» отделении горбольницы № 1 получил воспаление легких, потерял и спустя полгода так и не восстановил способность двигаться и разговаривать. Никто из медперсонала не предупреждал его родных, что ряд прописанных нейротропинов имеет спорную эффективность.

«К сожалению, даже это «дорогое и эффективное лекарство» не помогло: отец остался инвалидом. На это заведующий отделением ответил дословно: «Ну что вы хотите? Инсульт в нашей стране лечить не могут», – вспоминает он.

Отец николаевца Андрея во время лечения перестал двигаться и реагировать на окружающий мир. Спустя месяц он умер, так и не придя в сознание.

«ХВАТИЛО БЫ НА МАШИНУ – СТОЛЬКО ПОТРАТИЛИ В БОЛЬНИЦАХ»

Журналисты Центра получили еще ряд анонимных обращений, во сколько обошлось «бесплатное» лечение в разных больницах Николаева. Один из пациентов горбольницы № 4, который перенёс инсульт в 2021 году, ежедневно покупал лекарства на 600700 грн. Покупали медикаменты и во время лечения инфаркта, что также полностью финансируется за бюджетный счет.

Также несколько николаевцев пожаловались на николаевскую больницу скорой медицинской помощи. По их словам, там они не получали никаких бесплатных препаратов, а некоторым приходилось платить и за проведение операций.

Ирина Грабко, которую госпитализировали с инсультом, пробыла в ангионеврологическом отделении горбольницы № 1 более месяца, однако ее состояние не улучшилось. Женщину выписали домой, а вскоре госпитализировали с воспалением системы пищеварения в городскую больницу № 5. Там у Ирины случился третий инсульт. Затем она три недели пробыла в больнице скорой медпомощи.

Жительница Николаева Ирина Грабко дважды за год перенесла инсульт.

В некоторые дни суммы в чеках из аптек по назначениям врачей БСМП доходили до 1,5 тыс. грн. Часть медпрепаратов, оплаченных семьей пациентки, указаны в Нацперечне и были в больнице в наличии. Ее супругу регулярно приходилось покупать даже физраствор, шприцы, вату и другие элементарные расходные материалы.

«Меня поразило, что еще подошли технички и попросили купить пять пар одноразовых перчаток. Мол, нечем даже убрать палату. А мы в это время столько потратили в больницах за полгода, что хватило бы на хорошую машину», – рассказывает Анатолий Грабко.

Корреспондент Центра журналистских расследований несколько часов наблюдал за аптечными пунктами, расположенными на территории БСМП. За это время пациенты, как и до начала медицинской реформы, покупали расходные материалы и препараты для процедур, передавая фармацевту списки, зачастую написанные не на бланках, а на обычных листках из блокнота.

Консультант по коммуникациям с пациентскими сообществами БФ «Пациенты Украины» Оксана Мусиенко рассказывает, что в больницах, где успешно провели медреформу, пропадает даже потребность в аптеках.

Консультант по коммуникациям с пациентскими сообществами БФ «Пациенты Украины» Оксана Мусиенко.

«В этом году «Пациенты Украины» и Нацслужба здоровья отобрали три медучреждения, чтобы изучить их успешный опыт проведения реформы. На территории этих заведений мы не нашли ни одного аптечного пункта. А это говорит о том, что в этих больницах аптеки не нужны, потому что медучреждения сами обеспечивают своих пациентов всеми нужными препаратами», – отмечает Мусиенко.

Мы обратились к директору больницы скорой медпомощи Александру Демьянову с вопросом, почему пациентам приходится покупать даже то, что есть у медучреждения в наличии.

«У нас на каждом этаже в больнице есть стенды для пациентов, на которых висят списки медикаментов, что есть в наличии. Расходники мы также покупаем каждый месяц. Но бывает такое, что к нам поступают пострадавшие в ДТП, которые забирают на себя финансирование десяти больных. И если не хватает препаратов, давайте помнить: мы живем в Украине, пока что, и финансируемся из того, что дают нам налогоплательщики», – сказал Демьянов.

В ОТЧЁТАХ – НЕПРАВДА

Средства от НСЗУ, которые больницы должны тратить на закупку медикаментов, уже включены в оплату пакета услуг, предоставляемых пациентам. Поэтому медучреждения сами определяют, какую часть из этой суммы и на какие нужды направлять.

«Эти деньги в первую очередь должны покрывать зарплаты персоналу и закупку препаратов, медизделий для лечения пациентов. Оплату коммунальных услуг и ремонты должна финансировать местная власть», – заявляет директор департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь.

Мы проанализировали, как николаевские медучреждения использовали средства, полученные от Нацслужбы. Большую часть потратили на зарплаты – от 50 до 80% суммы.

На закупку лекарств руководство больниц направляло всего от 3 до 15% средств, которые поступали от НСЗУ. При этом на медикаменты больше денег тратили в тех медучреждениях, где лечат пациентов с Covid‑19. Вероятно, это объясняется степенью контроля со стороны Нацслужбы здоровья.

Центр сравнил количество пациентов с количеством средств, потраченных медучреждениями Николаева на закупку медикаментов. В 2021 году на одного больного городские больницы тратили в среднем от 370 до 3 тыс. грн. Меньше всего – в горбольнице № 4 и БСМП. Сколько потратила больница № 1, неизвестно – в медучреждении не ответили на запрос.

Кроме того, Центр выяснил: медучреждение скрыло от НСЗУ тот факт, что пациентам приходится платить за «бесплатные» лекарства. В отчете о доходах и расходах, которые ежеквартально подают медучреждения, руководство первой горбольницы отрицательно ответило на вопрос, есть ли случаи, когда пациент покупает медикаменты для своего лечения.

Также в отчете уточняется, что горбольница № 1 не принимала от своих пациентов никакой помощи для собственного лечения – ни медизделия или препараты, согласно с назначениями врача, ни деньги.

Директор медучреждения Мария Грачева попыталась объяснить это тем, что в отчете спрашивают только о некоторых препаратах. А после – и вовсе проигнорировала многочисленные обращения Центра за комментарием.

Впрочем, в Нацслужбе опровергли ее слова: в отчёте руководство медучреждения должно сообщить НСЗУ о том, приходится ли пациентам покупать медпрепараты, даже те, которых нет в Национальном перечне основных лекарственных средств.

«Остается два главных фактора, почему доступ простого украинца к бесплатным лекарствам остается проблемой. Это несовершенство системы распределения лекарств и наша выученная беспомощность: нам проще дать взятку, чем разобраться в перечне бесплатных гарантий, за которые мы уже заплатили из своих налогов», – говорит эксперт Оксана Мусиенко.

За последние полтора года Нацслужба здоровья передала в полицию информацию о четырех случаях нарушения прав пациентов в больницах Николаевской области. В трёх из них медики требовали купить лекарства, которые больные должны получать бесплатно.

В НСЗУ заявляют: если в больнице от пациентов требуют деньги за бесплатную услугу, нужно отправить в Нацслужбу жалобу.

Однако когда под угрозой собственные здоровье и жизнь, многие пациенты не видят другого выхода, как заплатить за все, что скажет доктор. Глава общественной организации «Ліки Контроль» и создатель одноименного приложения Наталия Гуран из своего опыта рассказывает, что делать в таких случаях.

«Нужно сохранить чеки о покупке в аптеке или оплате медуслуг. А после лечения отправить медучреждению письмо с требованием компенсировать траты и сообщить в Нацслужбу о таком инциденте. Мне, например, через некоторое время действительно вернули потраченные средства», – рассказала Гуран.

В николаевских больницах сетуют на недостаток финансирования, однако часто его попросту используют неэффективно. В результате страдают пациенты, которым приходится платить за свое лечение, уже оплаченное за счет налогов, во второй раз. Решить эту проблему может только огласка масштабов нарушений. Иначе и дальше в медучреждениях будут проводить закупки «по двойному тарифу», а пациентам – назначать препараты с высокой ценой и сомнительной эффективностью.

Центр журналистских расследований