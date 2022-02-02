На Николаевщине сформировали Штаб защиты

В Николаевской области сформирован Штаб защиты, в состав которого вошли ветераны войны, кадровые военные, представители патриотических организаций, а также участники «Ассоциации инвалидов и ветеранов АТО», «Правого сектора» и Нацкорпуса.

Об этом в программе «Сегодня. Главное» рассказал ветеран АТО, член Штаба защиты Николаевщины Роман Бойко. По его словам, количество руководящего состава непосредственно в Штабе – восемь человек.

«Мы сотрудничаем тесно с представителями территориальной обороны (ТРО), в ближайшее время планируем провести учебу на полигоне. С другими вооруженными силами, структурами обучения проводить мы не можем», – уточнил Роман Бойко.

В Штабе имеются три категории граждан: первая – представители оперативного резерва, то есть те, кто пойдут в Вооруженные силы сразу, вторая – это те, кто вступит в ТРО, и третья – кто не может воевать по возрасту или по состоянию здоровья. Такие люди вступают в добровольческие формирования.

По словам Романа Бойко, все, кто хочет защищать Украину, кому позволяет здоровье и не старше 60 лет, могут обращаться в Штаб защиты, чтобы приобщиться.