Борги за газ можна погасити частинами

Майже 2 тисячі боржників ТОВ «Миколаївгаз Збут» уникли відключення від газопостачання, уклавши договори реструктуризації. Про це повідомила пресслужба підприємства.

У 2021 році клієнти ТОВ «Миколаївгаз Збут» уклали майже 2000 договорів реструктуризації на суму понад 11 млн грн. Споживачі, які не мали можливості своєчасно розрахуватися з боргами, оформили угоди на їх погашення частинами.

«Аби в наших оселях було тепло і затишно під час холодів, сплачувати за блакитне паливо потрібно щомісяця до 25 числа кожного місяця, – розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Дмитро Маслов. – Наша компанія завжди робить кроки назустріч споживачам. По-перше, захистила населення від здорожчання газу – до кінця опалювального сезону ціна кубометра не перевищить 7,99 грн.По-друге, минулого року ми запропонували споживачам тариф «Твій газ Рівномірний платіж», який дозволяє розподілити суми платежів за газ рівномірно до 30 квітня 2022 року. Крім того, завжди пропонуємо нашим клієнтам гнучку систему реструктуризації заборгованості, яка допомагає уникнути відключення від газопостачання».

Згідно з договором реструктуризації сума боргу ділиться на рівні частини, які потрібно погасити впродовж терміну до 12 місяців, паралельно сплачуючи поточні платежі. Сума першого внеску становить від 30 до 50%. Але компанія застосовує індивідуальний підхід до кожного клієнта залежно від життєвих умов і ситуацій, тому розмір цієї частки може бути більш лояльним. Також в індивідуальному порядку розглядається кількість місяців розстрочки боргу.

Щоб оформити договір реструктуризації боргу споживачу необхідно прийти до Центру обслуговування клієнтів і написати заяву. При собі мати такі документи: паспорт власника, ідентифікаційний код, свідоцтво про право власності на житло.

Адреси Центрів обслуговування та відділень ТОВ «Миколаївгаз Збут» можна знайти на офіційному сайті компанії за посиланням: https://mkgaszbut.com.ua/contacts.