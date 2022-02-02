Сучасність та комфорт: у селі Галицинове оновлюють школу для понад 300 учнів

Реконструкція Галицинівської школи І-III ступенів проходить у рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво». Натепер підрядники продовжують ремонтні роботи спортзалу.

Зокрема там триває влаштування перекриття для вентиляційного обладнання, розведення мереж електропостачання та утеплення покрівлі над приміщенням.

Крім того, на території закладу встановлено огорожу та утеплено зовнішні стіни з головного фасаду й внутрішнього двору.

Зазначимо, що минулого року було виконано ряд робіт, у тому числі підготовку під вимощення й утеплення цоколів, встановлено зовнішній контур заземлення тощо.

Джерела фінансування – субвенція «Спроможна школа» та місцевий бюджет. Загальна вартість капітального ремонту школи становить понад 74 мільйони гривень.

Пресслужба ОДА