Модернізовані відділення та новозбудовані амбулаторії: у 2021 році реалізували 14 об’єктів «Великого будівництва» в галузі медицини

Минулого року на Миколаївщині реконструювали п’ять приймальних відділень, радіологічний корпус обласного онкодиспансеру та збудували вісім амбулаторій. Загалом охопили понад 6,8 тис. м².

Медичну інфраструктуру розвивали за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Так, у лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва, Миколаївській обласній лікарні, лікарнях Баштанки, Вознесенська та Первомайська запрацювали оновлені приймальні відділення. Для цих відділень закупили й сучасне медичне обладнання – два апарати комп’ютерної томографії, п’ять – ультразвукової діагностики та шість рентгенів.

Одним із важливих об’єктів став оновлений радіологічний корпус обласного онкологічного диспансеру. Загальна площа капітального ремонту становила 1685,4 м², а вартість – понад 122 млн грн. Під час реконструкції акцент робився й на якісному оснащенні медичною апаратурою. Зокрема там встановлено апарат комп’ютерної томографії, ультразвукової діагностики, рентген.

Також мешканці області отримали доступ до якісної медицини у восьми новозбудованих амбулаторіях. Сучасні амбулаторії з’явилися у селах Лимани, Галицинове, Мартинівське, Мостове, Катеринка та інших.

Пресслужба ОДА