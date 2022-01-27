«Велике мостівництво»: щось пішло не за планом…

Наша газета неодноразово писала про проблеми мостових переходів Миколаївської області, зокрема Пересадівського у Вітовському та Василівського у Снігурівському районах. Старі понтонні мости, що через дряхлість та рух перевантажених фур періодично уходили під воду, викликали справедливе обурення місцевих мешканців. Адже через вихід з ладу важливої транспортної комунікації до сіл не могла вчасно дістатися швидка допомога, шкільний автобус або ж машина з хлібом. Проте минулого року, в рамках реалізації президентської програми «Велике будівництво», у громад зажевріла надія. Принаймні протягом першої половини минулого року були оголошені тендери з подальшим визначенням переможців на будівництво або капітальний ремонт чотирьох мостових переходів Миколаївщини – вже згаданих двох, а також ще двох мостів – поблизу с. Троїцько-Сафонове (Казанківський район) та Новотимофіївка (Снігурівський район).

«Корпорація переможців»

Переможцем усіх чотирьох тендерних аукціонів, попри значну конкуренцію, виявилася одна і та ж фірма – корпорація «ПЛАНЕТА-ВЕСТ». Детально про це поговоримо трохи згодом, а поки що зазначимо, що замовником робіт з будівництва/капремонту мостових переходів є Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

Ця структура – досить нова. Держпідприємство було утворено 3 лютого 2021 року на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації № 48-р від 01.02.21. Засновником Агенції є саме Миколаївська ОДА, а оперативне управління та координацію діяльності державного підприємства покладено на управління інфраструктури облдержадміністрації.

Основною метою діяльності підприємства у його статуті зазначені, цитуємо, «виконання функцій замовника та технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також – доріг комунальної форми власності за наявності відповідного рішення органу місцевого самоврядування, дотримання їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, сталого функціонування, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них».

Іншими словами, Агенцію створено з метою ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на утримання та розвиток місцевих доріг Миколаївщини. Відзначимо, що відповідні державні підприємства було створено й в інших регіонах України.

Керівником новоутвореного ДП став Іван Янченко, спочатку – як виконувач обов’язків директора, а згодом керівництво облдержадміністрації уклало з ним повноцінний контракт.

Наскільки ефективно Агенція справляється із покладеними на неї обов’язками? Про це ми дізнавалися, використовуючи відкриті джерела інформації, зокрема платформи Spending і Prozorro.

Отже, навесні 2021 року Агенція оголосила тендерні закупівлі на будівництво трьох мостових переходів та капітальний ремонт ще одного мосту, що розташований у Казанківському районі. Усі ці процедури передбачали проведення аукціонів між учасниками торгів: з тим, щоб добитися зниження початкової ціни будівельних робіт, а відтак – заощадити бюджетні кошти.

Мета – цілком шляхетна та зрозуміла. До прикладу, очікувана вартість будівництва нового мосту через річку Інгулець у районі села Василівка Снігурівського району становила 34 мільйони 69 тисяч 101 гривню. Натомість у результаті «запеклих» електронних торгів між трьома учасниками найменшу ціну запропонувало Дочірнє підприємство «Будівельник‑2012» Товариства «Альманах‑2000», що згодилося звести новий мостовий перехід за 30 мільйонів 947 тисяч 844,72 гривні.

Проте тендерний комітет дискваліфікував цього учасника. А відтак переможцем торгів було визнано корпорацію «ПЛАНЕТА-ВЕСТ» з пропозицією у 32 млн 331 тис. 577 грн.

Могли заощадити і більше…

Чому так сталося? Ми вивчили протокол № 7/7/Б/М засідання тендерного комітету від 10 червня 2021 року. У ньому йдеться про відхилення тендерної пропозиція ДП «Будівельник‑2012» з цілої низки порушень вимог до тендерної документації, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі». Зокрема зазначається, що «печатки не ідентифікують суб’єктів», «відсутня довідка від учасника згідно додатку № 6 тендерної документації», а також те, що учасник не надав завірені власниками копії свідоцтв про реєстрацію цілої низки технічних засобів – бульдозера, автопідйомника, кранів, автогрейдера тощо. Крім того, вказується на те, що печатки товариства, з яким «Будівельник‑2012» уклав договір оренди транспортних засобів, мають нечіткий вигляд, а у відкритих реєстрах відсутня інформація про керівника даного товариства та не дійсне свідоцтво про реєстрацію.

Отже, учасника, що надав найнижчу цінову пропозицію, було дискваліфіковано, відтак переможцем було визнано корпорацію «ПЛАНЕТА-ВЕСТ» і з нею укладено договір № 30/Б/М від 13 липня 2021 року на загальну суму 32 млн 331 тис. 577 грн.

У результаті аукціону первісну ціну на реалізацію проєкту було знижено на 1 млн 737 тис. 524 грн, а могло бути – 3 млн 121 тис. 256,28 грн, якби переможцем оголосили «Будівельник‑2012».

Утім «Будівельнику‑2012» не поталанило також на торгах, в яких розігрувалося право на будівництво мостового переходу поблизу села Новотимофіївка. Це підприємство також запропонувало найнижчу ціну – 54 млн 990 тис. 990 гривень, натомість його тендерним комітетом дискваліфікували з аналогічних причин, що і у вищезгаданих торгах.

Знову ж таки, тріумфатором торгів стала корпорація «ПЛАНЕТА-ВЕСТ», з якою Агенція місцевих доріг Миколаївської області уклала договір № 31/Б/М від 13 липня 2021 року. Ото було радощів у «планетавестівців», адже одного і того ж липневого дня вони уклали угоди на освоєння понад 87 мільйонів гривень!

Однак це – далеко не всі здобутки «ПЛАНЕТИ-ВЕСТ» на тендерних «дуелях». У «портфель замовлень» цієї корпорації потрапили і два інші багатомільйонні контракти на облаштування мостових ремонтів. Поготів гострою була боротьба за тендер на капітальний ремонт мостового переходу через річку Висунь поблизу села Троїцько-Сафонове Казанківського району. Свої тендерні пропозиції подали одразу десять фірм! Найбільш запекла боротьба на аукціоні розгорнулася між товариствами «Санторіс», «Термотехнолоджи» та «Італпайп», кінцева пропозиція кожного з яких становила від 19,5 до 20 мільйонів гривень при очікуваній вартості 28,642 млн грн.

Проте всю цю трійку лідерів було дискваліфіковано тендерним комітетом, у результаті чого переможцем оголосили все ту ж корпорацію «ПЛАНЕТА-ВЕСТ», котра зупинилася в торгах на позначці 25,19 млн грн,що, як не важко підрахувати, більш ніж на п’ять мільйонів гривень перевищує пропозицію кожного зі своїх найближчих конкурентів. Складається враження, що «планетавестівці» холоднокровно спостерігали за жаркими «дебатами» конкурентів та не знижували істотно ціну, немов будучи впевненими у своїй кінцевій перемозі.

І, зрештою, ще один договір з «ПЛАНЕТА-ВЕСТ» був підписаний за підсумками тендера, де розігрувалося право збудувати мостовий перехід поблизу села Пересадівка Вітовського району, де, посівши третє місце, корпорація також святкувала перемогу, обігнавши дискваліфікованих «невдах» із «Будівельника‑2012» і «Італпайпу».

А судді хто?

Ми поцікавилися думкою деяких дискваліфікованих учасників тендерних аукціонів: чи відбувався цей процес справедливо та законно? Одразу зазначимо: наші співрозмовники намагалися або взагалі уникнути спілкування з журналістом, або ж натякали на певні зауваження щодо визначення переможця торгів, проте – не бажали щось конкретизувати. З усього почутого можна зробити висновок: розіграш багатомільйонних контрактів на освоєння бюджетних коштів – такий собі закритий клуб, де не надто воліють розповідати подробиці ЗМІ, а відтак – суспільству. Великі гроші «Великого будівництва» потребують великої тиші?..

Напевно, у багатьох читачів уже виникло закономірне запитання: а судді хто? Відповідаємо: головою всіх тендерних комітетів, на яких розігрувалися десятки мільйонів бюджетних коштів, був директор ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» Іван Янченко, а членами комітету – його підлеглі по роботі в Агенції. Тож, напевно, не варто дивуватися одностайності, з якою члени тендерного комітету ухвалювали ті чи інші рішення.

У кожному із підписаних між Агенцією місцевих доріг та корпорацією «ПЛАНЕТА-ВЕСТ» договорів чітко зазначено його умови, права та обов’язки сторін, зокрема – Календарний графік виконання робіт та План фінансування.

До прикладу, календарним планом договору на будівництво мостового переходу через річку Інгулець Снігурівського району (так званий Василівський міст) передбачено освоєння підрядником 15 мільйонів гривень у 2021 році та решти суми – 17 млн 331 тис. 577 гривень – у 2022-му, із завершенням строку будівництва об’єкта до 31 грудня 2022 р.

На численних бігбордах, встановлених уздовж українських трас, водії та пасажири мають нагоду побачити переможні реляції про величну ходу «Великого будівництва». Проте щодо мостів Миколаївської області організаторам піар-кампанії наразі похвалитися особливо немає чим. Як з’ясувало «Рідне Прибужжя», цього року при будівництві Василівського мосту не було освоєно жодної копійки, ба навіть не розпочато підготовчі роботи!

І це – попри те, що ще 6 жовтня 2021 року замовник (ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області) перерахував підряднику (корпорація «ПЛАНЕТА-ВЕСТ») авансовий платіж у сумі 4,49 млн грн. Та й, як зазначено вище, загалом підрядник мав освоїти у минулому році при будівництві мостового переходу одразу 15 мільйонів гривень.

Коли всі плани і графіки шкереберть…

Проте навіть виділені кошти, що називається, «зависли у повітрі», аж поки в останніх числах грудня не були повернуті замовнику. Принагідно, додатковою угодою до основного договору № 3, що було підписано мало не під новорічною ялинкою – 31 грудня, було змінено календарний графік виконання робіт та план фінансування, відповідно: 2021 рік – 0,00 грн,2022 рік – 32 млн 331 тис. 577 грн. Тобто стовідсотково весь фронт робіт новим календарним графіком перенесли на наступний рік. Звісно, дещо пом’якшує ситуацію приватний понтон, який встановила одна із фірм поблизу зі старим мостом. Однак, до прикладу, проїзд повз шлагбаум великотоннажного транспорту здійснюється лише за вказівкою власника.

По Новотимофіївському мостовому переходу із 5 мільйонів гривень, що їх планували освоїти в поточному році, підрядник спромігся використати 1,49 млн грн.

Що це, саботаж доленосної програми Президента України?..

Значне зволікання щодо темпів робіт спостерігалося і в реалізації договору на капітальний ремонт мостового переходу через річку Висунь у Казанківському районі. З 25 мільйонів гривень, що планувалося використати у 2021 році, підряднику вдалося освоїти 13 млн 874 тис. 128 грн.

Найбільш оптимістична ситуація – довкола будівництва Пересадівського мосту. Тут спостерігається мінімальне відставання від первісного графіку, визначеного договором: із 11-ти мільйонів гривень, що планували виділити до кінця 2021 року, підрядник устиг освоїти 9 млн 741 тис. 768,88 грн. Власне кажучи, і самі місцеві мешканці відзначають активність будівельної компанії на цьому мостовому переході – облаштовано будівельний майданчик, встановлено вагончики для робочих, працює потужна техніка. І вже навіть зараз можна на власні очі побачити деякі конструкції майбутнього мостового переходу.

Хто підставляє Президента?

Це, звісно, тішить, адже мешканці Пересадівки та сусідніх сіл протягом багатьох років страждали від постійних підтоплень старого понтонного мосту. Проте очевидно і те, що президентська програма, м’яко кажучи, «гальмує». Чому так сталося і хто в цьому винний?

Аби знайти відповіді на ці нагальні запитання, ми домовилися про зустріч із керівником ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» Іваном Янченком. Але коли журналіст «РП» завітав до офісу Агенції, що зараз фактично розміщується в будівлі облдержадміністрації, то Іван Олександрович навідріз відмовився вести нашу розмову на диктофон – пославшись на своє конституційне право, І. Янченко запропонував журналісту записувати бесіду за допомогою… паперу та ручки.

Розцінюємо таку відмову керівника державного підприємства принаймні як неповагу до журналістської діяльності. До того ж, виникає логічне запитання: а що приховувати від суспільства керівнику державного (!) підприємства, що оперує десятками мільйонів (!!!) бюджетних коштів, тобто – грошей платників податків?.. Багаторічний досвід журналістської роботи недвозначно наводить на думку: коли посадовець виконує свої функціональні обов’язки прозоро та у чіткій відповідності до Закону, тоді він охоче погоджується на спілкування як «на диктофон», так і на телекамеру. А ось така «сором’язливість» чиновника викликає чималі «нехороші» припущення…

Намагалися ми взяти коментар з приводу даної ситуації і у керівника корпорації «ПЛАНЕТА-ВЕСТ» Світлани Дзигун, знайшовши номер її мобільного телефону у відкритих джерелах. На іншому дроті телефону слухавку взяв якийсь чоловік, який представився працівником корпорації. Незнайомець пообіцяв донести питання, котрі нас цікавлять, до Світлани Дзигун. Але лише за два дні журналісту перетелефонували, натомість не сама С. Дзигун, а Олександр Циганок, керівник ТОВ «Інжинірингова компанія ПЛАНЕТА-МІСТ». Дане товариство є одним із засновників корпорації «ПЛАНЕТА-ВЕСТ».

Підрядник сповнений оптимізму

Ось яка розмова відбулася між нами.

– Роботи наразі тривають і у Пересадівці, і в Троїцько-Сафоновому, – розповів О. Циганок. – Так, у Троїцько-Сафоновому демонтовано старий міст, і тепер приступаємо до посилення фундаменту, також до об’єкта завезено несучу конструкцію. Є в наявності і люди, й всі матеріали задля того, щоб продовжувати роботи. З проєктом там усе в порядку – на відміну від інших об’єктів. Що стосується Пересадівського мосту, то десь за тиждень вже кластимемо плиту проїжджої частини (наша розмова відбулася 21 січня. – Ред.). У цілому, тут також немає питань стосовно строків будівництва. Загалом, мало місце перенесення строків початку робіт, натомість щодо строків завершення робіт такого перенесення наразі немає.

– А яка ситуація щодо будівництва ще двох мостів?

– Тут дещо складніше. Почну з Новотимофіївки. Згідно з проєктом, що ми його отримали від замовника, планувалося перенести існуючий понтонний міст на відстань 50 метрів убік, з метою забезпечення тимчасового проїзду транспорту та звільнення будівельного майданчика. Коли ж ми приступили до Новотимофіївського мосту, то на місці зрозуміли, що пересунути його через значне зношення фізично не можливо. Відтак певний час довелося витратити на ремонт цього мосту, з тим, щоб незабаром перенести його в бік. Негативно вплинуло на процес і те, що ми дуже довго чекали дозволи на будівництво через реформування відповідних державних служб. Це, до речі, стосується усіх чотирьох мостів.

– Найбільш неоднозначна ситуація – з будівництвом Василівського мосту, адже в 2021 році там навіть не приступили до виконання будь-яких робіт.

– Плануємо впродовж двох найближчих місяців зайти на цей об’єкт. На жаль, вивчивши ситуацію на місці, ми побачили суттєву недоробку існуючого проєкту стосовно технологічної частини. Відтак власними силами приступили до дороблення цього проєкту, проте нам, як приватній фірмі, мають компенсувати додаткові витрати на будівництво мосту. Проте наразі говорити про збільшення вартісних показників зарано.

– Отже, є небезпека не побудувати Василівський міст у передбачений договором строк, тобто до кінця 2022 року?

– Думаю, він буде зведений раніше. Адже ми говоримо про перенесення початку будівництва, а не говоримо про завершення будівництва, відтак люди від цього не постраждають (хотілося б у це вірити! – Ред.).

– Так сталося, що в 2021 році ви отримали авансові платежі на реалізацію чотирьох проєктів, але наприкінці року повернули замовнику повністю аванс по Василівському мосту і частково – по інших мостових переходах…

– Справді, ми повернули ці кошти і наразі очікуємо від замовника документи на відшкодування пені за суму невикористаного авансу, з урахуванням облікової ставки НБУ. Водночас, за авансові кошти ми купили конструкції та завезли їх на свій склад.

– Але чи не призведе таке зміщення календарного графіку виконання робіт та обсягів фінансування на наступний рік до збільшення суми договорів? Адже, як ми всі чудово знаємо, підвищується мінімальна заробітна плата, а через інфляцію дорожчають різні види робіт та матеріалів.

– Ми можемо апелювати до замовника в частині збільшення суми договору лише в разі істотного збільшення цін, скажімо, арматура подорожчає вдвічі. Якщо ж, до прикладу, вона збільшиться в ціні на 10-15 відсотків, то це вже наша проблема. Позаяк ми вимушені працювати в рамках того контракту, що підписали.

Депутат: пишіть офіційні листи

Намагалися ми взяти коментар і у голови «транспортно-інфраструктурної» постійної комісії обласної ради Івана Кухти. У своїх виступах у різних засобах масової інформації Іван Васильович неодноразово порушував тему будівництва та ремонту мостових переходів у Миколаївській області, зокрема запевняв, що разом з колегами тримає ці питання на контролі.

Натомість депутат, почувши телефоном наші запитання, спочатку попросив вислати їх йому за допомогою Інтернету. Але за деякий час після отримання наших запитань зажадав, щоб ми адресували йому ці питання офіційно, через апарат обласної ради. Виконавши цю «бюрократичну забаганку», ми очікуємо на відповідь від пана голови «транспортної» комісії.

У принципі, ми поставили Івану Васильовичу цілком зрозумілі і не складні запитання, що стосуються якраз його компетенції. Зокрема такі:

– яка роль і компетенція депутатів обласної ради, зокрема членів «транспортної» комісії, у процесі реалізації проєктів будівництва мостів, контролю за якістю робіт та використанням коштів;

– чим викликано значне відхилення від передбачених договорами календарного графіку виконання робіт та планів фінансування? Чи не призведуть такі «затримки» у фінансуванні до збільшення витрат бюджетних коштів;

– чи будуть добудовані мостові переходи відповідно до строків, передбачених договорами на будівництво/капітальний ремонт.

Попросили ми також Івана Кухту прокоментувати той дивовижний факт, що, попри значну конкуренцію, неодмінним переможцем усіх чотирьох тендерів виявився один і той же підрядник – корпорація «ПЛАНЕТА-ВЕСТ».

Сподіваємось, що голова постійної комісії, враховуючи його високий професіоналізм та досконале знання теми, відповість редакції значно раніше, ніж це передбачено чинним законодавством (до одного місяця). Принаймні на запитання ведучого у студії телеканалу Іван Васильович надавав відповідь миттєво.

* * *

І наостанок – вельми цікавий факт про корпорацію «ПЛАНЕТА-ВЕСТ». Вона, відповідно до Єдиного державного реєстру, була створена 15 лютого 2021 року. А Агенція місцевих доріг Миколаївської області почала свій відлік з 3 лютого 2021 р., тобто менш ніж на два тижні раніше. Протягом майже року Агенція та корпорація підписали сім договорів на 135 мільйонів гривень. Непогано для «початківців»!

Майже ідентичність у датах «народження» замовника та підрядника – це збіг обставин, випадковість? Хтозна, хтозна… Поготів – зважаючи на «прихильність» тендерного комітету до саме цього підрядника…

Андрій ТЮРІН

P.S. Поки що крапку в цій темі не ставимо, адже є ще багато запитань, на які не отримано відповіді. Враховуючи це, а також соціальну значимість порушених питань, про розвиток подій довкола будівництва мостів на Миколаївщині повідомлятимемо наших читачів у майбутніх публікаціях.