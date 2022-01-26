Пенсії зростуть з березня

На виконання законів України Мінсоцполітики підготовлено проєкт постанови, який забезпечить з 1 березня 2022 року наступні кроки.

• Пропонується проіндексувати на 14%:

– страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення складатиме близько 500 грн);

– пенсії військовим (середній розмір підвищення складатиме 700 грн);

– мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення складатиме 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

• Пропонується встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць.

• Пропонується підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2200 до 2300 грн, а для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн до 2100 грн.

• Також пропонується збільшити розміри державної допомоги та визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей. Після індексації виплати становитимуть для:

– осіб віком 75-80 років – 456 грн;

– осіб віком 80+ – 570 грн.

За даними Мінсоцполітики