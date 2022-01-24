Які товари можна купити за допомогою електронних торгів

Електронні торги мають на увазі отримання можливості для проведення великої кількості торгових операцій. Вони є частиною системи державних закупівель, а також забезпечують можливість проведення купівлі та продажу різноманітних товарів та послуг. Дізнатися докладніше про те, які товари можна купити на електронних торгах, можна за цим посиланням на сайті Української Універсальної Біржі.

Що можна придбати за допомогою торгів

Існує широкий спектр всіх позицій, які можуть бути виставлені на аукціоні в системі Прозорро. Ознайомитись з ними можна у законодавстві України або на відповідних сайтах. Коротко цей перелік має кілька ключових груп.

1. Нерухомість. Вона може бути власністю банків, які проводять її для погашення зобов’язань кредитора перед структурою. Також нерухомість може належати організаціям, які проходять процедуру банкрутства, або стояти на балансі у держави.

2. Земельні ділянки. Земля також може бути продана для подальшої забудови або розробки, взята в оренду під будівництво торгових площ або проведення сільськогосподарських операцій.

3. Ліс. Деревина продається у будь-якому вигляді. Це може бути необроблена сировина, ліс з первісною обробкою, пиломатеріали, готові будівельні матеріали та відходи від обробки деревини.

4. Рухоме майно. Сюди можна зарахувати транспортні засоби підприємств чи державних установ. Додатково до цієї категорії належать вагони для відправлення товарів за допомогою залізничних колій.

5. Продукція. До цієї групи входить широкий перелік готових товарів у вигляді меблів, техніки та обладнання. Також до цієї групи можна віднести засоби індивідуального захисту для виробництва.

6. Хімічні товари. Деякі підприємства закуповують реагенти для різних операцій. Усі речовини також можуть бути виставлені на торги.

7. Кредитні портфелі. Банк може виставити кредитні договори на продаж. Це може статися тоді, коли позичальник не може повною мірою відповісти на кредитні зобов’язання.

Цей перелік має велику кількість товарів. Щоб зрозуміти, які позиції варто розраховувати, можна ознайомитися з повним переліком товарів та послуг.

Чому купівлю та продаж варто проводити за допомогою електронних торгів

Процес реалізації позицій за допомогою електронних торгів має велику кількість переваг. Насамперед, учасники отримують повністю прозору угоду. Це виключає шахрайські дії, незаконний продаж та інші махінації.

Додатково покупець має можливість безпосередньо співпрацювати з постачальником. Це забезпечує суттєве зниження ціни та економію коштів. Це було необхідно для проведення боротьби з корупцією та виключення з ланцюжків торговельних відносин посередників, які штучно підвищували ринкову вартість товарів та послуг.

Завдяки повній анонімності торгової операції усі учасники набувають рівних прав. До самого фіналу та закриття торгів обидві сторони не мають уявлення про те, з якою компанією співпрацюватимуть. Це допомагає виключити штучний доступ однієї організації за домовленістю.