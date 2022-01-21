ОБУВНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА: Лариса Мельниченко развеяла миф о «неженской» профессии

Лариса Мельниченко из Корабельного района Николаева развеяла миф о «неженской» профессии и доказала, что главное – не сдаваться и уверенно идти к своей цели.

Так устоялось в нашей жизни, что стереотипно все профессии делятся на «мужские» и «женские». И молоток с гвоздями в обществе больше ассоциируется с мужчинами. Но не всегда. Как оказалось, стереотипы меняются. И в этом мы убедились, когда познакомились с Ларисой Мельниченко, которая более 30 лет работает мастером по ремонту обуви. Образно говоря, «сапожницей».

Мы сидели в скромной, но чистенькой мастерской, где работает Лариса Ивановна, не спеша пили ароматный чай. Хозяйка рассказывала о своей жизни, о детях, внуках, о выборе профессии, которой она не изменила спустя много лет. Она – человек активный, отзывчивый и жизнерадостный. Продолжая тему разговора, Лариса Ивановна время от времени поглаживала лежащую на полках отремонтированную обувь, терпеливо ожидающую владельцев. Пока мы беседовали, за окошком, через которое она принимает заказы от посетителей, выстроилась небольшая очередь: кто отдавать на ремонт принес, кто забирать. По всему чувствовалось: уважают её здесь, раз несут именно к ней ремонтировать свою обувь.

В разговоре с людьми, собравшимися возле мастерской, выяснилось, что здесь уважительно относятся к людям пожилого возраста, входят в их социальное положение и делают хорошую скидку по оплате за ремонт обуви.

– Для пенсионеров у нас предусмотрена скидка за ремонт обуви, бывает, что и совсем бесплатно ремонтируем, жалко людей, ведь без обуви ходить нельзя, – уточняет моя собеседница.

«Трудно было, но интересно…»

Еще 15-летней девчонкой Лариса после окончания городской неполной средней школы приняла решение идти учиться в профтехучилище на закройщика обуви. Подтолкнула её к этой профессии старшая сестра Алла, которая тогда уже работала в экспериментальном цехе по пошиву обуви на Николаевской обувной фабрике «Нико». Слушая положительные впечатления старшей сестры о производственной деятельности, Лариса твердо решила освоить профессию обувщика и работать вместе с сестрой. Учеба в училище для Ларисы была в удовольствие – закончила на «отлично» и сразу же стала работать в экспериментальном цехе. К слову, на этот производственный участок тогда не так просто было устроиться молодому специалисту, но ей удалось: помогла рекомендация старшей сестры. Именно здесь 17-летняя Лариса и прошла боевое крещение – проявила профессиональное творчество и отличную работоспособность. Конечно, было нелегко: и ночные смены, и сверхурочные – бригада должна была выполнить поставленный руководством план. Были и приятные события: бракосочетание с любимым Владимиром и дальнейшая семейная жизнь. И в этом пестром разнообразном, но в то же время интересном круговороте событий постепенно «оттачивалась» настоящая специалистка, образно говоря, обувных дел мастерица.

– Трудно было, – вспоминает сегодня 57-летняя Лариса Ивановна свои юношеские годы, – но интересно. Шаг за шагом я познавала все новшества обувного производства, совершенствовала себя как специалист. Училась у других. То, что было вначале сложным, становилось доступным и понятным. Шла на работу с удовольствием.

Бизнес стал семейным

Шли годы, после экспериментального цеха работала закройщиком по пошиву обуви в городском ателье, считалась одним из лучших специалистов. А когда началась «перестройка» и закрыли обувное ателье, решила открыть своё частное предприятие по пошиву и ремонту обуви. Появились постоянные клиенты, число которых увеличивалось с каждым годом.

А жизнь шла своим чередом. Вместе с мужем Владимиром воспитали двух прекрасных дочерей – Наталью и Анну.

Свою профессию Лариса Ивановна ценит и считает творческой. По ее мнению, она дает возможность постоянно развиваться и совершенствоваться в связи с новыми прогрессивными технологиями.

– А еще мне кажется, сейчас уже нет разграничения между «женской» и «мужской» профессией, они стали универсальными, – говорит собеседница. – Я уверена, что всего нужно добиваться самостоятельно, не надеяться на кого-то. Главное – не сдаваться и идти к своей цели. Сегодня мы работаем вместе с мужем, он помогает мне выполнять прошивку обуви, работает в другой нашей мастерской, там тоже принимает заказы, но сложные элементы ремонта обуви приходится выполнять мне. Муж специально не обучался обувному делу, поэтому я показала ему технологию, и он теперь прекрасно справляется. Раньше он работал в нашем порту докером, а сейчас на пенсии и, чтобы не скучать дома, решил мне помочь. Помогает мне и моя старшая сестра Алла, выполняя отдельные элементы в процессе ремонта обуви. Этот бизнес для нас стал семейным.

Послесловие

Вот такая интересная история семейного бизнеса «сапожницы» Ларисы. Их мастерская расположена в Корабельном районе на территории местного рынка. Они в рекламе не нуждаются – посетителей и так много, хотя обувных мастерских в этом районе предостаточно. Местные жители их хорошо знают и приходят, чаще всего, сюда – в эту «будочку», потому, что здесь не только вежливо и качественно обслужат, но и тепло встретят.

Ну а что касается сложившихся гендерных стереотипов о «неженской» профессии, то Лариса Ивановна Мельниченко на своем жизненном примере доказала, что разделения профессий по признаку «не женское это дело» быть не должно. И примеров женщин, «сломавших» гендерные стереотипы и добившихся феноменальных результатов в нетипичных раньше для женщин профессиях, достаточно много. Развивающиеся возможности изменяют привычные устои. Сегодня женщин уже можно встретить в любой специальности. Они руководят не только предприятиями, но и министерствами и даже государствами.

Однако, к сожалению, женщине порой необходимо доказывать, что она способна занимать ту или иную должность, быть успешной и реализоваться.

Тем не менее, надо признать, что все-таки есть специфические условия работы в отдельных профессиях только для мужчин или только для женщин: например, обыск делать на таможне, в полиции: женщины производят обыск женщинам, а мужчины – мужчинам. Или женщинам, которые имеют маленьких детей. Так, Кодекс законов о труде в Украине запрещает привлечение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению их в командировку.

Как видим, мир становится более дружественным для женщин, появляются новые возможности, и это не может не радовать.

Надеемся, что со временем эти стереотипы полностью исчезнут, и женщины, и мужчины будут иметь равные возможности для самореализации. Ведь обеспечение гендерного равенства является неотъемлемой частью демократических преобразований, успешного экономического развития и построения стабильного миропорядка.

Татьяна ФАБРИКОВА