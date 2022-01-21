Лісівники області отримали нового керівника

Тривалий час лісівна галузь Миколаївщини була “обезголовлена”, тобто не мала повноцінного керівника. І ось нарешті 20 січня у приміщенні Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець представив колективу лісівників Миколаївщини нового керівника відомства. Ним, як повідомляє прес-служба Миколаївського ОУЛМГ, призначено Олександра Грицая – вихідця із Волині, де й розпочалася його трудова біографія в лісовій галузі. Тут він пройшов основними сходинками лісової справи: був майстром лісу, помічником лісничого, головним лісничим та директором.

На зустрічі, окрім керівників усіх восьми держлісгоспів Миколаївської області, також були присутні голова облдержадміністрації Віталій Кім та його перший заступник Георгій Решетілов.

Представляючи нового керівника обласного управління, голова ДАЛРУ Ю. Болоховець зазначив, що для нового начальника першочерговим завданням є пошук механізму господарювання, який забезпечить належне фінансування господарської діяльності лісгоспів.