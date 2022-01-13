РРО: не ведіться на провокації!

з 1 січня 2022 року вступили у дію норми законодавства щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) Використання касових апаратів у діяльності стало обов’язковим для ФОП – платників єдиного податку ІІ-ІV груп. Безумовне звільнення від застосування РРО стосується ФОП – платників єдиного податку I групи. Про це нагадав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук керівник ДПС України в Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв.

Водночас, як пише Д. Прокоф’єв, “використання касових апаратів є необов’язковим:

якщо розрахунки проводяться винятково у безготівковій формі через установу банку шляхом перерахування коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок (IBAN, он-лайн банкінг);

кошти вносяться безпосередньо через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок або через платіжний термінал та/або ПТКС, який належить банку.

Крім того, здійснювати розрахунки без застосування РРО/ПРРО мають право підприємці платники єдиного податку, що провадять роздрібну торгівлю (крім підакцизних товарів) на території села”.

Керівник податкового відомства також спростував аргументи опонентів введення РРО, котрі наголошують на додаткових складнощах та витратах, що лягають на плечі підприємців, та твердять, що обов’язкові РРО є тиском на малий бізнес:

– Хочу запевнити, що це міфи й насправді введення РРО не приведе до додаткового фінансового навантаження на бізнес. На сьогодні розроблено та успішно функціонує безкоштовне програмне рішення ДПС України, яке перетворює будь-який пристрій на касовий апарат. Таке рішення не потребує витрат на сервісне обслуговування. До того ж, воно не потребує подання додаткової звітності, оскільки обмін даними між ПРРО та податковою здійснюється онлайн, можливість формування Z-звіту передбачена в один «клік».

Досить поширеним є твердження щодо обов’язкового ведення ФОПами обліку товарних запасів. Наголошую, що ФОП, які використовують спрощену систему оподаткування, не є при цьому платниками ПДВ та не здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, не зобов’язані вести облік товарних запасів та підтверджувати їх походження первинними документами для цілей контролю !!!!!

Отже, закликаю не піддаватися на провокації, не чекати мітингів, а активно долучатись до процесу застосування РРО та ПРРО. Звертаюсь до тих, хто не встиг зареєструвати касовий апарат або програмний РРО, не зволікати і зробити це до 1 лютого п.р., щоб уникнути штрафних санкцій у майбутньому! У підтвердження моїх слів, що не треба буде вести облік товарних запасів та мати первинні бухгалтерські документы додаю офіційний лист ДПС України. Дякую вам, та якщо є якісь питання та проблеми що до реєстрації або роботи РРО/ПРРО звертайтесь до Центрів обслуговування платників!