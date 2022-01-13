Непромокаемая «крыша» николаевских ветеринаров

Как и за какие заслуги раздают «хлебные» должности в Николаевской Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов, разбирался журналист «РП».

Автору этих строк приходилось неоднократно публиковать критические материалы об отдельных должностных лицах ветеринарной службы Николаевщины, разоблачая их алчность и пагубную привычку путать свой карман с государственным, выуживая оттуда баснословные деньги. Дабы припугнуть настырного журналиста, отдельные «антигерои» публикаций даже подавали иски в суд на газету, пытаясь доказать, что их, мол, оклеветали. Однако все суды они с треском проиграли. Что самое характерное, ни один из них не сел в тюрьму, хотя по фактам, обнародованным в прессе, были возбуждены уголовные дела, которые, к сожалению, «тянутся» до сих пор. Складывается впечатление, что правоохранительные органы и суды как-то по-особенному относятся к этим «специалистам» ветеринарии, вроде как обязаны им чем-то. Более того, эти люди продолжают работать на руководящих должностях в ветеринарной службе: как вареники в макитре – при встряске оказываются то внизу, то вверху…

Коррупционный скандал как показатель работы

Время бежит неумолимо: меняются президенты, политики, правящие партии, однако неизменными остаются коррупционные схемы, которые, как мы наблюдаем, продолжают использоваться при назначении кадров на государственную службу или в контролирующие инстанции. Ветеринарная служба не стала исключением. После реформирования она входит в состав управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

В конце марта прошлого года народные депутаты из комитета по вопросам аграрной и земельной политики создали рабочую группу, в которую вошли нардепы, эксперты и работники управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов. Главная задача рабочей группы – контроль за выполнением законов управлениями Госпродпотребслужбы. Причиной создания рабочей группы стала жалоба представителей бизнеса на проблемы с фитосанитарными и ветеринарными сертификатами. Возглавил рабочую группу николаевский нардеп Александр Гайду.

Не успели депутаты как следует начать работу группы, как 13 апреля в Николаеве за взятку в особо крупных размерах был задержан первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Николаевской области (руководил ветеринарной службой. – Прим. ред.) Вячеслав Бродовский. Заметьте, этот «специалист» был назначен на должность в феврале, а спустя 2 месяца, стало быть, уже попался. Не прошел испытательный срок.

Злые языки болтают, что свою деятельность этот «специалист» начал с того, что обложил данью лаборатории продовольственных рынков. Ему якобы должны были давать еженедельно продовольственный набор, в состав которого входило по 5 кг говядины, свинины, колбасных изделий, а также масло, сливки, брынза в ассортименте и 500 долларов ежемесячно. Кто отказывался – поплатились должностями. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 2 тысячи долларов США от предпринимателя за беспрепятственное осуществление им хозяйственной деятельности по реализации мясных продуктов и выдачу эксплуатационного разрешения на осуществление вышеуказанной деятельности. При задержании у чиновника изъяли 20 тысяч гривен и 500 долларов США. К подозреваемому госслужащему тогда применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 204 тысячи гривен. Эту сумму за него внесли друзья, после чего он был отпущен из СИЗО. И, надо понимать, на свободе до сих пор…

Посмотрите, кто пришёл…

После Бродовского кресло первого заместителя Госпродпотребслужбы в Николаевской области занял некий Владимир Бовнегра. Его, также как и Бродовского, рекомендовал на должность действующий начальник Госпродпотребслужбы в Николаевской области Денис Мельников.

Как известно из достоверных источников, трудовая деятельность Владимира Бовнегры началась с руководящей должности. Возможно, это было связано с его родственными связями с Виктором Ивановичем Бовнегрой, который длительное время возглавлял ветеринарную службу Николаевщины и также обвинялся в растрате государственного имущества путем злоупотребления служебным положением. Как сообщили правоохранители, в предварительном сговоре со своим бухгалтером он перечислил на счета фиктивного предприятия бюджетные деньги в размере полутора миллионов гривен. Однако, по всей видимости, он также избежал наказания. Его племянник Владимир Иванович Бовнегра в свои 24 года был назначен начальником управления государственной ветеринарной медицины Бериславского района Херсонской области. Несмотря на свой возраст и отсутствие опыта работы, юное дарование смогло за короткий период пребывания в должности обозлить почти всех предпринимателей района. Об этом в 2013 году информировало издание «Ваша газета».

«Он незаконно принуждал предпринимателей перечислять придуманную сумму денег на счет ветбольницы за услуги, которые не предоставлялись, – писали возмущенные люди в своем обращении к главе райгосадминистрации. – При инспекторской проверке рынков в селах, кроме штрафов, собирает «дань». После таких проверок предприниматели жалуются: «У вас очень дорогой начальник»… В то же время нашим опытным специалистам он говорит: «Ты здесь никто», называет «дебилами», принуждает писать заявление об увольнении. Своими действиями Бовнегра вызывает недоверие и неуважение людей ко всей государственной ветеринарной службе в целом. Да и какое может быть уважение к 24-летнему «мажору», который заехал в наш район на крутой «Субару», чтобы «нарубить капусты»?..». Известно также, что это письмо тогда разбирали в райгосадминистрации с приглашением конфликтующих сторон. Что характерно, юный Владимир Бовнегра на жалобы своих подчиненных реагировал нервно, а все обвинения в свой адрес называл клеветой. И вскоре уволился. Чуть позже он объявился в ветеринарной службе одного из районов на Николаевщине. Но и здесь ему долго не удалось задержаться. Затем следы потерялись, по всей видимости, работал в частной структуре… И вот он снова у руля государственной ветеринарной службы Николаевщины. Видимо, ценный «специалист», раз его нашел и рекомендовал на должность начальник управления Госпродпотребслужбы Николаевской области Денис Мельников.

Кадры с «подмоченной» репутацией

Вызывают также подозрения и решения по поводу кадровых ротаций в этой службе. Так, в сентябре прошлого года был уволен директор областной лаборатории Валерий Малай. Хотя мотивы увольнения не разглашаются, однако воровство денег из специального фонда государственного бюджета, по всей видимости, здесь присутствует. На освободившееся кресло Дмитрий Мельников назначает некоего Алексея Жемердея, пока что – временно исполняющим обязанности. Этот специалист также оказался с «подмоченной» репутацией: Алексей Викторович имеет две судимости – первая, когда работал начальником районной ветлечебницы в Николаевском районе, а вторая – по результатам работы начальником ветеринарного управления в Веселиновском районе. Заметьте, до сих пор продолжаются и другие суды по деятельности горе-чиновника. Ему вменяют подделку ветеринарных документов для продажи мяса на рынках. Как свидетельствуют документы, это было групповое преступление, где были задействованы, кроме Алексея Жемердея, заведующий государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы КП «Центральный рынок» В. Савенюк и начальник управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе А. Стародомский.

Возникает вполне логический вопрос – можно ли такого «специалиста» допускать к распоряжению бюджетными денежными средствами? А ведь там крутятся немалые деньги: за год специальный фонд государственного бюджета в областной лаборатории составляет 25 миллионов гривен.

«Ликвидатор» Госпродпотребслужбы

Все становится ясно и понятно, если проанализировать, кто же руководит этой службой в столице. В разгар пандемии 13 октября 2020 года на внеочередном заседании Кабмина председателем Госпродпотребслужбы Украины была назначена некая Владислава Магалецкая, по контракту на полгода. По открытой информации в Интернете, она является кандидатом технических наук в области кибернетики. В 2014-2016 гг. Магалецкая занимала пост заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

В июне 2021 года Кабмин объявил конкурс на должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в котором среди других кандидатов приняла участие и госпожа Магалецкая.

По информации СМИ, Владислава Валерьевна была уверена в своей победе. С ее слов, благодаря мощному лобби в Офисе Президента.

1 сентября 2021 года, во время официального визита Владимира Зеленского в США, фигурант громких коррупционных скандалов Владислава Магалецкая была экстренно назначена главой Госпродпотребслужбы. Столь спешное назначение в отсутствии высшего руководства государства, возможно, связано с крайне неудовлетворительной, провальной работой госпожи Магалецкой на международных направлениях, таких как – Индия, Индонезия, а также с нашим стратегическим партнером – Китаем. Стоит отметить, что на момент назначения госпожа Магалецкая официально находилась в отпуске.

Владислава Магалецкая больше года фактически возглавляет одно из ключевых ведомств Украины – Госпродпотребслужбу. За время правления она уволила десятки профессионалов и заменила их удобными и послушными людьми. В кулуарах Магалецкую называют «ликвидатором» Госпродпотребслужбы.

Незаконные увольнения профессионалов, замена их на ранее уволенных с позором коррупционеров, «схематоз», пренебрежение к закону и интересам службы, уголовные производства в отношении руководителей в областях, как следствие проигранные суды в трудовых спорах – результат деятельности Магалецкой на должности главы Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт», куда обратились незаконно уволенные сотрудники Госпродпотребслужбы, которым в суде пришлось защищать свою репутацию и право на труд.Владислава Магалецкая не воспринимает критику как таковую вообще. Любое мнение, не совпадающее с мнением Магалецкой, озвученное профессионалами с авторитетом и многолетним опытом работы, воспринимается в штыки – и это первый шаг к увольнению. Так, со службы были уволены десятки профильных специалистов, без которых полноценная работа службы стала невозможной. По-видимому, Магалецкая отбирает кадры по критерию: чем хуже репутация у чиновника, тем больше шансов получить или сохранить должность.

На протяжении всего времени пребывания госпожи Магалецкой на занимаемой должности СМИ не единожды писали о неоднозначных результатах ее работы и коррупции в ведомстве. По подозрению в коррупционной деятельности были задержаны 10 сотрудников Госпродпотребслужбы из Тернопольской, Волынской, Одесской, Черновицкой, Львовской и Николаевской областей. Такого рода коррупционные скандалы сотрясают службу ежемесячно. Показательным было задержание 31 августа 2021 года руководителя главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Риты Холоденко.

Но самым громким скандалом во время ее правления можно считать штраф в размере 326 млн гривен, выписанный «Новой Почте». После резонанса в СМИ госпожа Магалецкая вынуждена была оправдываться от обвинений в давлении на бизнес.

Журналисты «Голос.ua» проанализировали декларацию Владиславы Валерьевны за 2020 год. Они не акцентировали внимание на автомобилях премиум класса, которые госпожа Магалецкая покупает по цене в несколько раз ниже рыночной стоимости, пусть этим занимается НАЗК, а посмотрели на раздел «Доходы, в том числе подарки», где указан «Грант в виде скидки на обучение в США» в размере 861 тысяча 118 гривен на имя сына Андрея Магалецкого. Грант выдан юридическим лицом с иностранной регистрацией ASSIST – неприбыльной организацией с центральным офисом в США. Благодаря щедрости ASSIST Андрей Магалецкий начал обучение в The Stony Brook School, в городе Стоуни-Брук на Лонг Айленде, в 80 км от Нью-Йорка. The Stony Brook School – частная школа-пансион для девочек и мальчиков от 13 до 18 лет. Стоимость обучения в этой школе стартует от 63200$ в год. Указанная в декларации сумма в размере 861 тысяча 118 грн составляет приблизительно 50% от стоимости обучения в год.

Послесловие

Конечно же, нет преступления в том, что сын Магалецкой учится в США, что у семьи очень многое переплетается с Америкой. Эта страна, как известно, наш стратегический партнер. Но мы живем в Украине, по законам Украины. Возможно, Владислава Магалецкая видит будущее своей семьи именно в США, и в этом нет ничего плохого. Но на данный момент она возглавляет структуру, которая обязана обеспечивать нашу с вами безопасность. А ее сотрясают постоянные скандалы, чистки «под своих сотрудников», которых потом ловят на взятках.

Руководитель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая игнорирует информацию о фактах противоправных действий работников службы. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Украины Александр Гайду.

«Что скрывает руководство Госпродпотребслужбы? Отмечу одну важную деталь: до создания рабочей группы мы неоднократно обращались к Владиславе Магалецкой с требованием изменить подход к формированию кадров и ужесточить критерии подбора кадров в службе, основывая их исключительно на профессиональных качествах кандидатов. Однако высказанные требования госпожа Магалецкая оставила без внимания, а комментировать работу своих подчиненных она отказалась.

Вместо того чтобы выполнять свои прямые функциональные обязанности, Владислава Магалецкая обратилась в регламентный комитет ВР Украины, жалуясь на действия созданной депутатами рабочей группы. И, как показали недавние события, мы были правы: чиновникам есть что скрывать. Стоит отметить, что задержанного николаевского чиновника на эту должность рекомендовала лично Владислава Магалецкая! Теперь у рабочей группы есть все основания считать деятельность Владиславы Магалецкой на должности руководителя ведомства неэффективной и требующей кардинальных изменений», – заявил Гайду.

Теперь становится понятно, кто сегодня отвечает за нашу с вами продовольственную безопасность, за уничтожение профессиональных кадров в структуре Госпродпотребслужбы и замену их на «удобных» людей, которые регулярно попадают в коррупционные скандалы.

Татьяна ФАБРИКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Учитывая актуальность и важность поднятой темы, данную публикацию высылаем в Верховною Раду Украины в рабочую группу по вопросам деятельности Госпродпотребслужбы на реагирование.