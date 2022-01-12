Олександр Гайду домігся виділення субвенції на апарат ШВЛ для обласної офтальмологічної лікарні у Миколаєві

Опікуючись проблемами 128 виборчого округу, народний депутат України Олександр Гайду всіляко сприяє залученню державних коштів для вирішення потреб жителів Корабельного та Інгульського районів міста Миколаєва. Наприкінці 2021 року народний обранець сприяв залученню третьої субвенції на соціально-економічний розвиток у розмірі 10 мільйонів гривень.

Частину цих коштів завдяки зусиллям народного депутата Олександра Гайду отримало КНП «Обласна офтальмологічна лікарня» Миколаївської обласної ради на закупівлю апарату штучної вентиляції легень. Про необхідність придбання такого обладнання народного обранця повідомила керівник медичного закладу Красиміра Рилькова (на знімку), й таке прохання було одразу взято ним у роботу. Декілька місяців знадобилося на пошук можливості виділення коштів з державного бюджету та проведення тендеру на закупівлю апарату ШВЛ.

Результати виваженої роботи народного депутата не змусили довго чекати на себе. Наразі медичне обладнання вже знаходиться в обласній офтальмологічній лікарні й неодмінно стане у пригоді ще не одному пацієнту лікарні, а особливо в такий нелегкий для усіх час. Адже саме апарати штучної вентиляції легень стали медичним обладнанням № 1 в умовах боротьби з COVID‑19.

«Питання закупівлі апарату ШВЛ на сьогодні є як ніколи актуальним, коли щодня ми спостерігаємо нові випадки захворюваності на ковід. Лікарні міста мають бути завжди напоготові в такі важкі для нас часи! Впевнений, що закупівля цього апарату допоможе врятувати не одне людське життя, адже апарат ШВЛ здійснює примусову подачу повітря, забезпечує насичення крові киснем і видалення з легень вуглекислого газу. При цьому в дихальних шляхах і легенях створюється позитивний тиск, що доволі часто для хворого є єдиним шансом на порятунок», – каже Олександр Гайду.

Народний обранець наголошує, що його головне завдання – робити все можливе, аби медичні послуги у лікарнях Миколаєва ставали для містян доступнішими та якіснішими. Саме тому Олександр Гайду як народний депутат надає систематичну допомогу та фінансову підтримку на закупівлю нового обладнання та необхідних препаратів для лікування пацієнтів.