Чистим организм после праздников: 5 правил разгрузочного дня

За время новогодних праздников организм изрядно потрудился. Поэтому уже самое время дать ему передышку. Многие слышали словосочетание «разгрузочные дни», но почти все понимают его по-своему. Существует несколько правил разгрузочного дня после праздников:

Никаких строгих диет. Это не только настоящий стресс для отвыкшего за праздники желудка, но еще и опасность для здоровья в целом. Такие диеты чреваты обострением хронических заболеваний, а также снижением иммунитета и «эффектом бумеранга», то есть возвращением резко сброшенного веса в двойном объеме. В течение недели устройте себе 2 дня разгрузки, выбрав один из наиболее популярных и проверенных вариантов: кефирный, белковый, овощной или тыквенный разгрузочный день. В течение недели откажитесь от алкогольных напитков и соков, а также всех сахаросодержащих напитков. В день выпивайте около 1.5-2 л чистой негазированной воды (важно, чтобы она была теплой или хотя бы комнатной температуры) – это ускорит процесс очищения организма. Каждое утро начинайте со стакана теплой воды с лимоном. Между разгрузочными днями старайтесь обеспечивать свой организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами – следите за тем, чтобы питание было сбалансированным. В повседневном меню обязательно должны быть: зерновые продукты (исключение: манная крупа и белый рис), молочные и белковые продукты, овощи и фрукты, а также растительные жиры. Из кисломолочных продуктов включите в своей рацион домашний йогурт и кефир. Из белковых налегай на нежирную рыбу, морепродукты и птицу. От сладкого следует отказаться. Если же очень сильно захотелось какого-то лакомства, позвольте себе немного сухофруктов или же свежих фруктов – например, хурму или шарон. Питайтесь 5 раз в день с перерывами в 3-4 часа. При дробном питании порции должны быть маленькими – ориентируйтесь на размер своего кулачка.