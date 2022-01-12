Мета – детінізація економіки і захист прав громадян

Як відомо, 2022-й є роком активного застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) в діяльності підприємців. Так, з 01.01.22 набрав чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стало обов’язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. Про ці та інші особливості цього процесу на пресконференції, що відбулася 11 січня, розповіли заступниця начальника ГУ ДПС України у Миколаївській області Ольга Купчишина та керівники структурних підрозділів податкового відомства.

Винятком у законі зазначені лише фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку першої групи, та підприємці, що провадять роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних) за умови не перевищення річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної зарплати). Але, водночас, такі категорії платників податків повинні вести розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій. Утім такі «послаблення» не стосуються підприємців, котрі з-поміж інших реалізують у торговельному закладі підакцизні товари, здійснюють продажі за допомогою Інтернету, та якщо на відповідній сільській території місцева рада запровадила обов’язкове використання РРО/ПРРО.

Як повідомила О. Купчишина, станом на 10 січня ц. р. на обліку в контролюючих органах ГУ ДПС Миколаївщини перебуває 6591 реєстратор облікових операцій. Із них 1684 РРО було зареєстровано у минулому році, а ще 56 – у перші дні 2022-го. А програмних РРО обліковується 2372 одиниці, причому вагома частка припадає на останні два роки. «Це свідчить про високу свідомість платників податків щодо дотримання чинного законодавства, – відзначила заступниця очільника Головного управління».

А загалом, як підкреслила Ольга Купчишина, головна мета ширшого застосування РРО – це детінізація економіки в сфері торгівлі та послуг, виведення у легальну площину компаній, які зловживають спрощеною системою оподаткування. Виграти від подальшого процесу фіскалізації має й кінцевий споживач, адже йому буде набагато легше відстояти власні права, маючи докази придбання тих чи інших товарів чи послуг.

Якщо класичний РРО – це пристрій, що друкує фіскальні чеки, то у програмному РРО передача даних здійснюється на віртуальному рівні, при цьому споживач може отримати чеки як у вигляді смс-повідомлень на свій мобільний пристрій, так і за допомогою електронної пошти. Встановити програмний РРО може будь-який підприємець, причому безкоштовно – задля цього лише достатньо зайти на сайт ДПС та «скачати» відповідну програму на свій гаджет.

За порушення норм податкового законодавства передбачено суттєві штрафні санкції, утім через карантин перевірки проводитимуться лише для підприємців, що реалізують підакцизні товари. Відтак у підприємців ще є своєрідний період адаптації до нових правил гри, хоча, звісно, зволікати не варто.

Принагідно представники податкової служби нагадали про кампанію одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, що триватиме до 1 вересня 2022 року. Процедура «податкової амністії» передбачає сплату зовсім невеличких зборів від громадян-декларантів – від 2,5% до 11,5% від загальної суми доходів. Натомість якщо людина не задекларує доходи, з яких не було сплачено податки і збори, то в подальшому нею можуть зацікавитися компетентні органи, з відповідною сплатою до бюджету набагато більших сум.

Андрій ТЮРІН