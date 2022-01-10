Про особливості застосування РРО/ПРРО у 2022 році

Як відомо, з 1 січня 2022 року набрав чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стало обов’язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. Кому треба обов’язково застосовувати РРО, які існують програмні рішення для підприємців та про інші особливості застосування РРО “РП” запитало у начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра ПРОКОФ’ЄВА.

– Отже, кого стосуються нові правила щодо обов’язкового використання касових апаратів?

– З 1 січня 2021 року фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп згідно з вимогами ПКУ зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Водночас фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої групи відповідно до положень ПКУ звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ ПРРО при здійсненні господарської діяльності. Тобто зазначена категорія ФОП, яка здійснює виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовує працю найманих осіб, з 01 січня 2022 року не застосовує РРО/ПРРО та не веде облік товарних запасів.

Слід відзначити, що Постановою КМУ від 23.12.2021 №1359 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 №1336» внесено зміни до постанови №1336, які визначають, що підприємці платники єдиного податку, що провадять роздрібну торгівлю на території села мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО/ПРРО, але з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, крім випадків:

– роздрібної торгівлі в торгівельних об’єктах, в яких здійснюється також торгівля підакцизними товарами;

– дистанційної торгівлі, зокрема, торгівлі через Інтернет;

– прийняття рішень сільськими радами та радами ОТГ про обов’язкове застосування на території села РРО/ПРРО.

Додам, що основною метою запровадження обов’язкового застосування РРО фізичними особами підприємцями, які використовують спрощену систему оподаткування є:

по-перше, детінізація розрахунків в сфері торгівлі і послуг,

по-друге, виведення із тіні торгівельних кампаній, які зловживають спрощеною системою оподаткування,

по-третє, захист споживачів за рахунок поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій.

– Які види РРО можна обрати суб’єкту господарювання?

– Правове поле дозволяє використовувати 2 види РРО: класичні та програмні.

Класичний РРО – це пристрій, який підприємець купує сам. Головна функція апаратного РРО полягає в тому, що він друкує фіскальні чеки.

Програмний РРО – це застосунок, програмне забезпечення, яке може бути встановлено на будь-який гаджет. Додаток не друкує чеки, але може відправити їх СМС або на пошту покупця.

Щодо програмних РРО слід відзначити, що ДПС України створила та запустила спеціальне безкоштовне програмне забезпечення, яке перетворює будь-який гаджет з Windows або Android на касовий апарат, програмний РРО.

Підприємець сам вирішує, який вид реєстратора використовувати – купувати апаратний РРО чи користуватись відповідним АРІ, розміщеним на вебпорталі ДПС і модифікувати ПРРО під потреби своєї компанії.

ПРРО значно спрощує ведення бізнесу, адже вся звітність відправляється до ДПС автоматично. Тобто за допомогою смартфону зі встановленою спеціальною програмою можна, наприклад, формувати чеки та підсумкові звіти. При цьому кожен створений чек буде реєструватися фіскальним сервісом ДПС.

– Яка послідовність дій має бути здійснена суб’єктом господарювання для реєстрації ПРРО?

– Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє шляхом подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО (J/F1391802).

– Чи передбачено штрафні санкції за порушення застосування РРО/ПРРО?

– З 1 січня 2022 року за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» при проведенні розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості товарів або послуг; непроведенні розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи; невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовуються наступні фінансові санкції:

– за порушення, вчинене вперше – 100% від вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг);

– за кожне наступне вчинене порушення –150% від вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг).

Варто додати, що до кінця карантину діє мараторій на перевірки ФОПів, але він не поширюється на касову дисципліну. Тобто податкова служба має право перевірити, чи працює бізнес із РРО, та застосувати санкції у разі порушень. Само тому, не варто затягувати із запровадженням РРО.

– Скільки РРО/ПРРО на сьогодні зареєстровано в області?

– Станом на 04.01.2022 в контролюючих органах ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 6557 реєстраторів розрахункових операцій, в т. ч. у 2021р. зареєстровано 1684 РРО, у 2022р. – 7.

На 04.01.2022 програмних РРО в області обліковується 1943, з них у 2021р. зареєстровано 1620 ПРРО, у 2022р. – 241.

Наведені показники свідчать про позитивну динаміку щодо фіскалізації.

На завершення, хочу звернутись до суб’єктів господарювання та запевнити, що реєстратори полегшують ведення обліку продажів. Це не обов’язково додаткові витрати на встановлення РРО та його обслуговування, адже можна використовувати безкоштовний за стосунок. Небезпеку РРО створює лише для ФОПів, які ведуть свою діяльність у тіні, що протирічить чинному законодавству.