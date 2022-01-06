Увага! З 1 січня 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що з 1 січня 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року.

Подати декларацію про доходи платники податків можуть особисто або уповноваженою на це особою, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Заповнити декларацію та надіслати її до податкової служби в електронному вигляді з копіями первинних документів можна також за допомогою електронного сервісу «Декларація про майновий стан і доходи» на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті (розділ «ЕК для громадян»). Цей сервіс передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2021 рік – 30.04.2022.

Нагадуємо, що подати декларацію повинні платники податків, які отримали:

доходи не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів належать, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів належить, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

іноземний дохід;

в інших передбачених Кодексом випадках.

Звертаємо увагу платників податків – фізичних осіб, що з 1 січня 2022 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи , яка передбачає об’єднання звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також декларування частини прибутку контрольованої іноземної компанії.

Нагадуємо, що спілкуватися з Податковою службою та отримувати більше цікавої інформації можна дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX», на сторінках у мережі Facebook – www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України) та www.facebook.com/tax.mykolaiv (сторінка ГУ ДПС у Миколаївській області).

Головне управління ДПС в Миколаївській області