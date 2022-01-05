ДОНОРЫ НЕ В ПОЧЁТЕ: Почему станция переливания крови торгует штампами

В Николаеве, как и любом другом городе, регулярно возникает острая потребность в донорской крови. Только сейчас волонтеры срочно ищут доноров для шести местных жителей, трое из них – дети. Пациенты жалуются, что на станции переливания крови торгуют штампами, а волонтеры утверждают, что руководство медучреждения не выполняет свои обязанности и сильно преувеличивает статистику добровольных доноров.

Пациенты – заложники ситуации

Осенью этого года маме Алины Бойко, болеющей железодефицитной анемией, потребовалась донорская кровь. На тот момент она лежала в отделении терапии больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Женщине пришлось платить не только за лечение матери, но и за кровь. Уже позже Алина узнала, что есть люди, которые сдают кровь бесплатно.

– Мне дали направление и сказали, что я должна привезти с печатью, что кровь сдана. В регистратуре (станции переливания крови. – Ред.) меня отправили в кабинет к заму, не помню его имя, он мне сказал, что крови нет. Списывается все на ковид. Я вышла, тут же у меня взял человек-донор деньги – 500 гривен, зашел в этот кабинет и вышел с печатью. Меня это возмутило… обидно, что такие руководящие должности занимают люди, которые просто превратили это в бизнес, – рассказала Алина Бойко.

По ее словам, позже выяснилось, что донор не сдал кровь, сославшись на плохое самочувствие, и пообещал сдать позже. Несмотря на это, печать о сдаче компонентов крови на направлении уже была поставлена.

Пациентка одной из николаевских больниц Елена Олейник постоянно пребывает на кислородном концентраторе – у нее анемия. Трижды в неделю ее вместе с мужем по утрам забирает спецмашина на очистку крови – гемодиализ, так как почки не работают уже четыре года.

Ее супруг Артур Олейник рассказал Центру о том, как искал кровь для жены, когда они лечились в 3-й горбольнице, известной как «Дубки». Летом текущего года у женщины была тяжелая пневмония и низкий гемоглобин. Ей потребовалось переливание двух эритроцитарных масс крови. Когда Артур обратился к одному из врачей, чтобы «заказать» кровь, ему ответили, что это дорого – 2,5 тыс. грн за литр. «Сошлись» на том, что за один компонент крови он заплатил в кассу 500 грн наличными, а второй – взяла на себя больница. Мужчина так и не понял, почему им пришлось платить и куда эти деньги пошли дальше.

– Потом в БСМП один раз капали. Там капали по обмену. Нам покапали, мы – справку [о сдаче донором крови], – поделился Артур Олейник.

Ceйчас Елена находится на новом гемодиализе. И хотя денег за кровь они уже не платят, им постоянно приходится искать людей, которые согласились бы это сделать бесплатно.

Главврач БСМП Александр Демьянов не отрицает того, что в больнице родственникам пациентов действительно выдают направления на сдачу крови. Он не видит в этом никаких нарушений и аргументирует тем, что только так можно пополнить банк крови.

– До сих пор действует правило, что мы отправляем родственников пациента на станцию переливания крови для дачи доноров. Если не будет доноров, где станции переливания брать кровь? Вы считаете, добровольных хватает для того, чтобы перекрыть необходимость больниц и роддомов? Есть планы по донорам за каждым лечебным учреждением. У нас общий показатель – 800 доноров за этот год, – заявил Демьянов.

Таким пациентам, как Елена, помогают волонтеры – представители ДонорUA в Николаеве – Ирина Руденко и Елена Запорожченко. Они не только ищут доноров крови для пациентов николаевских больниц, но и сами занимаются популяризацией донорства в соцсетях и местных медиа.

Центр попытался связаться с главврачом областной станции переливания крови Валерием Чиняковым, чтобы узнать, известно ли ему о продаже штампов, однако безуспешно – он отказался от комментария, пояснив, что находится на больничном. Заведующий отделением комплектования донорских кадров Евгений Попов отрицает, что в учреждении можно купить штампы.

– Никак это не прокомментирую. Это испорченный телефон. Здесь все можно сделать без денег. Просто это будет чуть дольше. Мы никакие 500 гривен не требуем, – сказал журналисту Евгений Попов.

В то же время Попов заявляет, что станция «на 100% обеспечивает николаевские больницы всеми необходимыми компонентами».

Центр выяснил, что система купли-продажи штампов на николаевской станции переливания крови действует на постоянной основе. В одной из групп в соцсети Facebook мы нашли пост женщины, которой в роддоме дали направление на сдачу крови. Она сетует, что сдать для нее кровь некому, поэтому поинтересовалась, можно ли поставить штамп за деньги.

В комментариях к ее публикации десяток людей утверждают, что в разные годы покупали штампы о сдаче крови и ее компонентов. Как пишут пользователи соцсети, в 2018 году такая «услуга» стоила около 200 грн, сейчас – от 300 грн.

«Заходите прямиком в бухгалтерию (слева от регистратуры), и у них можно купить эти справки», – поделилась одна из комментаторов.

Другая местная жительница пишет, что купила печать за «благотворительный взнос».

«Покупала у врача в станции переливания. Писала, как благотворительный взнос. 300 грн», – утверждает женщина.

Ещё на одном местном форуме пользователи активно «продают» кровь – сейчас ее стоимость оценивают от 200 до 400 грн.

Помощь волонтёров

В Украине запасы донорской крови составляют 13 донаций на тысячу населения – это почти втрое меньше нормативов Всемирной организации здравоохранения, согласно которым запасы должны составлять минимум 33 донации на тысячу населения.

О нехватке компонентов крови в Николаеве говорят и волонтеры, и пациенты, с которыми общался Центр.

К примеру, Ирина Руденко, руководитель николаевской организации Ассоциации молодых доноров крови, регулярно постит на своей странице в Фейсбуке призывы сдать кровь. В прошлом году, когда на станции практически исчерпались запасы, именно благодаря ее помощи и огласке в течение двух дней удалось улучшить ситуацию и пополнить компонентами крови медучреждения города.

Главврач Николаевской областной станции переливания крови Валерий Чиняков заявляет, что каждый день к нему приходят от 60 до 70 доноров, и опровергает информацию о том, что крови недостаточно.

В то же время волонтерская инициатива DonorUA в Украине привлекла уже более 40 тысяч доноров и спасла жизнь более 4,5 тысячам пациентов. Генеральный директор ДонорUA Ирина Славинская отмечает, что вся система, включая волонтеров, должна работать так, чтобы перед пациентами не возникало проблем с поиском донорской крови, от наличия которой зависят их жизни.

– Мы должны все так слаженно работать, чтобы пациент никогда не знал, откуда берется кровь. Это будет лучшим показателем слаженной работы системы крови, когда пациент просто получает надлежащую помощь и не задумывается: сколько ему нужно доноров, где он найдет, где он будет брать деньги, – говорит она.

Привлечение доноров не в приоритете

Одним из приоритетных направлений работы станции переливания крови является не только покрытие потребностей медучреждений в компонентах крови, но и популяризация донорства среди населения. Вот только николаевская станция переливания крови с этим не справляется. Центр направил информационный запрос в медучреждение, чтобы узнать, сколько средств здесь потратили на мероприятия и агитацию для привлечения новых доноров. В ответ нам сообщили: не потратили ни копейки, причина – отсутствие финансирования.

Прибыль от реализации крови и ее компонентов, согласно Постановлению Кабмина, областные станции переливания крови должны направлять в том числе на развитие и популяризацию донорства.

Евгений Попов, заведующий отделением комплектования донорских кадров областной станции переливания крови, считает, что «популяризировать донорство можно и без вложений», ведь он часто посещает «разные телевизионные программы в качестве гостя».

В ответе управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации на информационный запрос сказано, что средства на популяризацию донорства не выделялись. Кроме этого, согласно документу, в 2020 году 12,5 тыс. грн станция потратила на создание собственного сайта.

Центр пытался связаться с начальником управления охраны здоровья Николаевской ОГА Максимом Безносенко, чтобы поинтересоваться, почему не выделяются деньги на продвижение и рекламу донорства. Получить комментарий мы так и не смогли – чиновник отсутствовал на рабочем месте.

Соучредитель и генеральный директор ДонорUA Ирина Славинская говорит, что руководство Николаевской станции переливания крови перекладывает ответственность за поиск добровольцев на пациентов, которые вынуждены искать их среди родственников.

– Нормальная ли это практика в цивилизованных странах мира? Нет, это не нормально. Рекрутировать донора – не функция больницы. Даже после всех тестов никто не может гарантировать, что эта кровь безопасна. Их [руководства станции] работа по привлечению доноров равна нулю. Она перекладывает эту функцию или на волонтеров, или на пациентов, – говорит Славинская.

Как положительный пример, Ирина Славинская отметила деятельность Черновицкого областного центра службы крови. Несмотря на то, что они так же не получают финансирование из областного бюджета, черновицкий центр регулярно организовывает акции для популяризации донорства, проводит ремонты, чтобы повышать уровень комфорта добровольцев. К примеру, недавно у них прошла акция «Искусство донорства» в торгово-развлекательном центре Черновцов. Медики обустроили пункт сдачи крови, где все желающие под классическую музыку могли сдать кровь.

– Центру службы крови тяжело зарабатывать собственные средства. Мы бесплатно выдаем городу и области компоненты крови. Одна из региональных программ дала нам возможность получить 25 тысяч на покупку подарков к государственным праздникам. И путем лотереи мы разыгрываем их. Из Киева спонсор присылает нам раз в месяц посылку с кружками, термосами, блокнотами… Мы объединили волонтеров, которые сами инициируют подарки для доноров, это и театр, и филармония, и органный зал, – рассказывает директор Черновицкого центра Анжелика Каланча.

Министерство здравоохранения планирует реформировать украинскую систему крови к 2022 году. Для этого намерены создать Единый реестр доноров, единую систему мониторинга и налаживать сотрудничество между Центром общественного здоровья МОЗ, региональными центрами крови и банками крови при больницах.

В Николаеве остро стоит проблема донорских сдач и запасов крови. Это будет продолжаться до тех пор, пока руководство станции не возьмет на себя полную ответственность за привлечение доноров, а руководство здравоохранения области – контроль за работой медучреждений. Ведь пока на станции продают штампы, пациентам жизненно необходима реальная кровь.

Центр журналистских расследований