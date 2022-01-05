«Новогодний подарок» для предпринимателей

С 1 января ФЛП, которые производят расчетные операции, должны использовать кассовые аппараты. Об этом сообщает сайт «0512». Согласно закону, тот бизнес, который получает денежные средства от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции.

К примеру, если человек купит килограмм картофеля у ФЛП и произведет безналичный расчет, это будет расчетная операция.

А вот если компания закажет услугу по исследованию рынка картофеля у ФЛП, это не будет считаться расчетной операцией, так как оплата будет производиться посредством банковского перевода по реквизитам и в соответствии с актом выполненных работ.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.