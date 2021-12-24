Єдиний внесок слід сплатити вчасно!

Головне управління ДПС у Миколаївській області вкотре звертає увагу платників на необхідності своєчасної сплати єдиного внеску та зазначає про основні законодавчі вимоги з даного питання.

З одного боку, і це найголовніше, що своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист, а це: соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати.

З іншого – роботодавцям – юридичним особам та фізичним особам-підприємцям слід пам’ятати, що створення та накопичення заборгованості з єдиного внеску призводить до негативних наслідків та фінансових санкцій.

Заступник начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина та начальник управління погашення податкового боргу Олександр Школяр постійно зустрічаються із суб’єктами господарювання, які мають податкові борги, та проводять співбесіди стосовно погашення заборгованості з єдиного внеску та розповідають про наслідки, які виникають у результаті заборгованості з ЄСВ.

Так, обов’язки платників єдиного внеску виникають у фізичних осіб – підприємців з дня їх державної реєстрації (з початку провадження діяльності) та припиняються після державної реєстрації закриття (припинення). При цьому, сплата єдиного внеску проводиться за місяць, у якому відбулося таке припинення.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі несвоєчасної або не у повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, зокрема: нараховуються штрафні санкції у розмірі 20 відс. від суми боргу, а також нараховується пеня з розрахунку 0,1 відс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Слід зазначити, що законодавством України не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості з єдиного внеску, а також списання такої заборгованості за строками давності.

Фахівцями ГУ ДПС у Миколаївській області проводиться активна робота стосовно погашення заборгованості з єдиного внеску, а саме: платникам, у яких виник борг, надсилається вимога про сплату недоїмки.

Так протягом 2021 року на адресу боржників направлено 14254 вимоги про сплату боргу з єдиного внеску. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається десять календарних днів. У визначений законодавством термін боржниками сплачено 58,5 млн гривень

У разі непогашення боргу з єдиного внеску, податкові органи в порядку, встановленому законодавством, передають до органів державної виконавчої служби вимоги про сплату недоїмки. У поточному році на виконання до органів державної виконавчої служби передано 11488 вимог, за якими стягнуто 11,5 млн гривень.

Однак, станом на 01.12.2021 заборгованість зі сплати єдиного внеску по Миколаївській області рахується по 18798 суб’єктах господарювання в сумі 560,5 млн грн., з них по 2054 юридичним особам в сумі 251,6 млн грн та по 16744 фізичним особам-підприємцям – 318,9 млн гривень.

У загальній сумі боргу з єдиного внеску станом на 01.12.2021 борг підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства, склав 143,4 млн грн або 26 відс. (ДП „Миколаївський суднобудівний завод” – 86,3 млн грн, ТОВ “МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 73” – 3,8 млн грн, ПАТ „МСЗ „Океан” – 5,0 млн грн). З початку року борг цієї категорії боржників зріс на 96,2 млн гривень.

Юридичними особами (без урахування банкрутів) на протязі 2021 року не забезпечена сплата єдиного внеску за поданими звітами в сумі 20,9 млн грн, з них підприємствами економічно-активної категорії не забезпечена сплата задекларованого єдиного внеску в сумі 18,4 млн гривень.

Найбільш значні суми заборгованості з єдиного внеску рахуються по

КП «Комунсервіс» – 10,7 млн грн. (приріст 1,1 млн грн.);

ДП «Миколаївоблавтодор» (з філіями) – 8,0 млн грн. (приріст 2,2 млн грн.);

КП «Затишок» – 5,6 млн грн. (приріст 0,1 млн грн.);

КП «Первомайський водоканал» – 2,2 млн грн. (приріст 1,1 млн грн.);

Державні підприємства ДКВСУ – 1,9 млн грн. (приріст 1,6 млн грн.);

ТОВ «Телец-Вак» – 1,3 млн грн. (приріст 0,2 млн грн.);

КП «Послуги-2» – 1,2 млн грн. (приріст 0,2 млн грн.);

КП «СКП Гуртожиток» – 1,1 млн грн. (приріст 0,2 млн грн.).

Роботодавець, який не сплачував єдиний внесок, створює найманому працівникові проблеми з нарахуванням пенсії. Звертаємо увагу на можливість та право найманих працівників контролювати свій страховий стаж і сплачений за них єдиний внесок.

Фізичні особи – підприємці незалежно від обраної системи оподаткування мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за умови сплати єдиного внеску.

Фізичним особам – підприємцям, які допустили борг зі сплати єдиного внеску слід пам’ятати про те, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно підприємця, що ставить під загрозу добробут власної сім’ї.

Також, у відповідності до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» до боржників фізичних осіб – підприємців та посадових осіб підприємств-боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.

Головне управління ДПС у Миколаївській області