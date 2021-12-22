Впровадження електронних листків непрацездатності: перші підсумки

З червня поточного року в Україні запроваджена цільова модель формування та видачі електронних листків непрацездатності (е-лікарняних), що є важливим етапом депаперизації не лише у сфері охорони здоров’я, але й у побудові системи ефективного електронного документообігу. Це дозволить суттєво економити бюджетні кошти шляхом мінімізації корупційних ризиків видачі необґрунтованих листків непрацездатності.

Формування електронних листків непрацездатності проходить в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, внесених лікуючим лікарем до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про е-лікарняні в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Після оновлення Реєстру е-лікарняних від Пенсійного фонду України усі роботодавці зможуть нарешті побачити е-лікарняні своїх сумісників, включаючи ті, які було створено до 20.12.2021.

Датою видачі для електронних листків непрацездатності вважається восьмий день після дати закриття, яка зазначена в документі. А для е-лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день після дати відкриття.

Процедура, а також строки призначення допомоги за е-лікарняними не змінились. Як і раніше, призначити працівнику матеріальне забезпечення необхідно упродовж 10 календарних днів з дати формування е-лікарняного, ще 5 робочих днів відведено для нарахування допомоги та подачі заяви-розрахунку. Водночас, дата видачі паперового й е-лікарняного відрізняються.

Е‑лікарняні формуються на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність для тих пацієнтів, яких було ідентифіковано як застрахованих осіб. Однак бувають випадки, коли е-лікарняний не створюється (найчастіше це пов’язано із помилками в персональних даних). Інформація щодо пацієнта вноситься у медичний висновок автоматично і співпадає з даними, зазначеними у декларації із сімейним лікарем. Якщо персональні дані пацієнта, зазначені у декларації, не співпадуть із даними у реєстрі застрахованих осіб, тоді е-лікарняний не створиться.

Часто такі помилки пов’язані із застарілою інформацію, яка не була вчасно оновлена застрахованими особами та їх роботодавцями (наприклад, при зміні прізвища), а також різними варіантами написання ПІБ (наприклад, Євген і Євгеній).

Тож працівникам важливо слідкувати за актуальністю своїх персональних даних і завчасно перевіряти правильність внесеної інформації. Про всі зміни потрібно оперативно повідомляти лікаря і роботодавця. Наразі, інформація підтягується з реєстру пацієнтів, тобто залежить від даних, внесених у декларацію з лікарем. В оновленому Реєстрі електронних листків непрацездатності пріоритетними будуть дані з Реєстру застрахованих осіб.

З першого жовтня усі заклади охорони здоров’я перейшли на створення медичних висновків замість видачі паперових лікарняних. Однак існують чотири винятки, у разі яких пацієнту видадуть паперовий листок непрацездатності:

– це продовження листків непрацездатності, які було видано на папері до 01.10.2021;

– технічні помилки, які призвели до неможливості формування е-лікарняного та які не було усунуто упродовж 7 днів;

– помилки при створенні медичного висновку та спливу строку (7 днів), протягом якого лікар мав можливість внести зміни;

– а також у разі всиновлення новонародженої дитини.

Як і в разі паперових, для отримання допомоги за електронним листком непрацездатності роботодавець має сформувати та подати до відділення Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок. Саме від дати її отримання залежить дата фінансування матеріального забезпечення. Кожного робочого дня до Фонду соціального страхування України роботодавці подають заяви-розрахунки для фінансування листків непрацездатності, 80 відсотків з яких подаються онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення.

Однак звертаємо увагу, що наявний в електронному кабінеті страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України інтерфейс для подання заяв-розрахунків не функціонує. У випадку подання роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет така заява-розрахунок не передається до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Щоб подавати документи онлайн із застосуванням електронного підпису/печатки, потрібно укласти відповідний договір. Це можна зробити, звернувшись до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

Вибір способу подання заяви-розрахунку залишається добровільним для всіх страхувальників. У разі потреби документ усе ще можна подати на паперових носіях. Однак ми радимо віддати перевагу дистанційним способам і перейти на електронний документообіг. Це дозволить пришвидшити подання заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, а в період карантину – обмежити контакти для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Подання електронного документа надає страхувальнику право не подавати його на папері.

У зв’язку із зростанням кількості листків непрацездатності (як паперових, так і електронних), які передаються до Фонду на оплату, а також через системне зменшення упродовж декількох років відсотка частки ЄСВ, яка направляється до бюджету Фонду (загалом майже на 5%, що у грошовому еквіваленті розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів), сьогодні наявні затримки у фінансуванні матеріального забезпечення. Потреба у видатках перевищує доходи від частки ЄСВ упродовж усього 2021 року та корелює із зростанням сум допомог за листками непрацездатності, виданими у тому числі в разі лікування від COVID‑19.

Напередодні новорічних свят бажаємо всім гарного настрою та достатку! Зичимо всім здоров’я в прийдешньому Новому році!

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області