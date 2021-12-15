Жители Матвеевки помогли детишкам из малоимущих семей

Жители Матвеевки инициировали сбор средств для помощи детям из малоимущих семей. Речь идет о семьях, живущих в отдаленных селах области.

Об этом сообщает СВІДОК.info со ссылкой на информацию горожанки Катерины Ангеловой.

«За 4 дня мы собрали полный гараж детских вещей, сладостей, консервацию, новых игрушек, велосипедов, мячи, книги, школьные принадлежности, диваны, детские кровати. Под девизом «Святой Николай передал» поздравили детей. Они были восторге: не могли поверить, что это все им и бесплатно. Скажу честно, эмоции смешанные: с одной стороны, я горжусь жителями Матвеевки, что они такие молодцы, радуюсь, что радуются дети и опечалена, что наши дети наше будущее так живут. В ходе общения нам рассказали, какую помощь предлагают им соцслужбы – вещи, которыми можно топить печи. Дорогие мои, мы живем в 21 веке, не верю, что на детей выделяют такое, я видела эти мешки с вещами, у нас тряпки для пола и то лучше. Разве можно так к детям? Мешок с вещами для новорожденных мы отдали в церковь, они помогают матерям, которые оказались в сложной жизненной ситуации», – отметила она.

Общественница отмечает, что в селах сложилась катастрофическая ситуация с отсутствием работы и с транспортным обеспечением к районным и областному центру. Матвеевцы же, в свою очередь, продолжат проводить такие акции помощи.