НГЗ выиграл суд у «Стоп Шлама»

Во вторник, 14 декабря, апелляционный суд признал неправомерным решение Заводского районного суда о выплате участникам организации «Стоп Шлам» 9,2 миллиарда гривен.

Решению предшествовали дебаты. Адвокаты от «Стоп Шлама» заверили, что участники их организации «получили моральный вред» из-за деятельности завода, сообщают «Новости Н».

– Личность, которая чувствует себя угнетенной от того, что ее правом на безопасную окружающую среду пренебрегли, не может полноценно развиваться, жить полноценной жизнью! Это и есть те самые душевные страдания, обусловленные негативным влиянием завода на окружающую среду, – отметил один из защитников.

В связи с этим представители «Стоп Шлама» просили суд оставить в силе решение Заводского районного суда.

В свою очередь адвокаты от НГЗ заявили, что суд первой инстанции принял «незаконное и необоснованное решение».

– Суд первой инстанции взыскал моральный вред в размере более 9 миллиардов в пользу юридического лица, вопреки запрету законодательства распределять любые доходы между членами общественной организации, – отметили они.

Адвокаты также отметили, что в списках членов «Стоп Шлама» были обнаружены многочисленные подтасовки.

– Многие из этих заявлений, сотни, были с исправленными датами вступления в общественную организацию – фактически с признаками подделки. Паспорта, которые предоставлялись, и справки о месте проживания полностью перечеркнуты или сделаны копии с копий, – отметил представитель интересов НГЗ.

В связи с этим адвокаты просили отменить решение первой инстанции.

Изучив материалы дела, коллегия судей в составе Игоря Ливинского, Натальи Тыщук и Натальи Шаманской отменила решение Заводского районного суда и приняла новое, отменяющее удовлетворение иска.

Также суд взыскал с организации «Стоп Шлам» в пользу НГЗ 15 тысяч 785 гривен судебных расходов.

Представители НГЗ встретили решение аплодисментами.