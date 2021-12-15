НГЗ выиграл суд у «Стоп Шлама»

Во вторник, 14 декабря, апелляционный суд признал неправомерным решение Заводского районного суда о выплате участникам организации «Стоп Шлам» 9,2 миллиарда гривен.
Решению предшествовали дебаты. Адвокаты от «Стоп Шлама» заверили, что участники их организации «получили моральный вред» из-за деятельности завода, сообщают «Новости Н».
– Личность, которая чувствует себя угнетенной от того, что ее правом на безопасную окружающую среду пренебрегли, не может полноценно развиваться, жить полноценной жизнью! Это и есть те самые душевные страдания, обусловленные негативным влиянием завода на окружающую среду, – отметил один из защитников.
В связи с этим представители «Стоп Шлама» просили суд оставить в силе решение Заводского районного суда.
В свою очередь адвокаты от НГЗ заявили, что суд первой инстанции принял «незаконное и необоснованное решение».
– Суд первой инстанции взыскал моральный вред в размере более 9 миллиардов в пользу юридического лица, вопреки запрету законодательства распределять любые доходы между членами общественной организации, – отметили они.
Адвокаты также отметили, что в списках членов «Стоп Шлама» были обнаружены многочисленные подтасовки.
– Многие из этих заявлений, сотни, были с исправленными датами вступления в общественную организацию – фактически с признаками подделки. Паспорта, которые предоставлялись, и справки о месте проживания полностью перечеркнуты или сделаны копии с копий, – отметил представитель интересов НГЗ.
В связи с этим адвокаты просили отменить решение первой инстанции.
Изучив материалы дела, коллегия судей в составе Игоря Ливинского, Натальи Тыщук и Натальи Шаманской отменила решение Заводского районного суда и приняла новое, отменяющее удовлетворение иска.
Также суд взыскал с организации «Стоп Шлам» в пользу НГЗ 15 тысяч 785 гривен судебных расходов.
Представители НГЗ встретили решение аплодисментами.