СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОАТОМА: Субвенція зони спостереження та Ташлицька програма – додатковий ресурс для розвитку регіону

Атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке мешкає на території зон спостереження АЕС, починаючи з 2010 року. Він становить 1% від обсягу реалізації електроенергії. Згідно з чинним законодавством, субвенція спрямовується на будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду, фінансування об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема реалізацію проєктів будівництва, реконструкції та ремонту навчальних, медичних, культурних та спортивних закладів тощо. У зоні спостереження Южно-Української АЕС субвенція є додатковим ресурсом, який сприяє сталому економічному розвитку прилеглих територій.

Сьогодні мова про найближчого сусіда Южно-Українського енергокомплексу – Олександрівську об’єднану територіальну громаду. Вона є одним з отримувачів субвенції зони спостереження. Крім того, Олександрівська ОТГ підпадає під фінансування соціальних і екологічних заходів прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС територій. На розв’язання проблем регіону спрямовується до 10% від усієї суми, що надходить на завершення будівництва. Оператор чотирьох діючих АЕС України направляє кошти на ці цілі протягом двох десятиліть.

П’ять років тому територіальна громада об’єднала три ради – Олександрівську, Воронівську та Трикратівську. На території громади розташовано вісім населених пунктів. Населення – понад 12 тисячосіб. Бюджет – майже 80 млн грн. Економіка базується на рослинництві та корпорації «Бузькі кар’єри», ТОВ «Микитівський гранітний кар’єр», філії Кернел «Полтавське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «АЗК». Громада має вигідне розташування з точки зору перспектив розвитку – на дорозі державного значення Благовіщенське – Миколаїв та біля залізниці.

«Розподіл бюджету перш за все йде на медицину і освіту. В основному благоустрій робимо за кошти державної соціально-економічної субвенції, субвенції зони спостереження, Ташлицької програми», – розповідає Микола Бензар, голова Олександрівської територіальної громади.

За кошти зони спостереження в Олександрівському дитячому садочку «Вербичка» було реконструйовано покрівлю. Для убезпечення дітей у зимовий період від бурульок її обладнали системою антизледеніння. У 2016 році виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення 10 вулиць в Олександрівці на суму більш ніж пів мільйона гривень, у 20172018 роках ще в трьох населених пунктах громади – Трикрати, Воронівка та Актове. На це було спрямовано понад 2,5 млн грн.

Олександрівська школа зараз працює у звичному режимі – не дистанційно, завдяки стовідсотково вакцинованим проти коронавірусу працівникам. Заклад освіти затишний і охайний, є так званий зелений клас, де проводять навчання за умови хорошої погоди. Проблема закладу – відсутність нормальної спортивної зали.

Проте незабаром поряд зі школою запрацює цілий спорткомплекс. За словами Миколи Бензара, об’єкт готовий майже наполовину. Це прибудова, яка з’єднується з будівлею закладу освіти переходом – для зручності учнів, які будуть там займатися фізичною культурою. Для інших мешканців громади – окремий вхід.

Микола Бензар – головна посадова особа місцевого самоврядування вже четверту каденцію. Спочатку очолював Олександрівську селищну раду. Потім всю територіальну громаду. Каже, що побудувати спорткомплекс для мешканців громади – його мрія.

«Надалі плануємо відкриття дитячої спортивної школи. В спорткомплексі є роздягальні, адміністраторська, туалети, душ, великий зал 32х42 м для ігрових видів спорту, дві маленькі зали. Одна з них може бути для греко-римської боротьби, друга для занять фітнесом мешканців громади, які прагнуть до здорового способу життя», – розказує Микола Бензар. За проєктом, спорткомплекс також пристосований для людей з інвалідністю, там будуть улаштовані пандуси, ліфт, спеціально обладнана туалетна кімната.

Торік на будівництво спортивної зали з субвенції зони спостереження було спрямовано 2 млн 300 тис. грн. «Мінрегіонбуд нещодавно оприлюднив суми субвенції зони спостереження по кожній громаді на поточний рік. Раніше район розподіляв гроші по населених пунктах, зараз розподіл відбувається по-новому. Наша громада отримає 1 млн 250 тис. грн. Ці кошти підуть на продовження будівництва спортивного комплексу», – каже голова громади. Добудовувати об’єкт планують також за кошти Ташлицької програми. Цьогоріч ця сума становить понад 16 млн грн.

Перший заступник голови Олександрівської тергромади Роман Секкер показує ще один об’єкт, який фінансується в рамках соціальних та екологічних заходів проєкту завершення будівництва ТГАЕС. Це заклад дошкільної освіти № 4 в селі Трикратне. У 2021 році на його реконструкцію передбачено майже 9 млн грн.

Загалом відкоригованим проєктом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» на вирішення соціальних та екологічних питань передбачені кошти в розмірі 910,6 млн грн. За даними управління капітального будівництва ВП ЮУАЕС, станом на 01.01.2021 року фактичне фінансування цього напрямку становило 191,8 млн грн (без ПДВ). У 2021 році на ці цілі відраховано 74,4 млн грн.

Сусідство з Южно-Українським енергокомплексом вирішує низку проблем прилеглих територій. Енергогенерувальна компанія у повному обсязі виконує свої зобов’язання зі справляння компенсаційного збору для зони спостереження. Проте не всі гроші, що перераховує в Державний бюджет Енергоатом згідно з вимогами Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», доходять до людей. За 10 років сума відрахувань Енергоатома становила майже три мільярди гривень. Натомість органам місцевого самоврядування повернулось у 2,5 разу менше коштів. Причиною недоотримання місцевими громадами більш ніж половини коштів Енергоатома стало внесення змін до Бюджетного кодексу України у 2014 році, якими збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення було віднесено до доходів загального фонду Державного бюджету України без жодної гарантії отримання коштів громадами зон спостереження. З вимогою усунути несправедливість щодо мешканців цих територій звернення до державних органів влади направили як Енергоатом, відповідні місцеві ради, зокрема Южноукраїнська та Олександрівська, так і народний депутат України від 131 виборчого округу Артем Чорноморов. Збір, який щорічно сплачує енергогенерувальна компанія, є цільовим, отже й отримувати його в повному обсязі мають саме ті громади, які розташовані в зоні впливу атомних електростанцій.

Галина НАЗАРОВА

Фото Світлани Костенюк