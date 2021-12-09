Миколаївські депутати так сильно люблять своїх виборців, що готові розчавити їх. Але не обіймами, а своїми «лексусами» і «бехами». Для цього вони ганяють втричі швидше, ніж дозволяє закон, і не зважають на інші правила дорожнього руху. Про те, хто ці королі доріг, розповідає Оксана Орсач у блозі Центру журналістських розслідувань.

Чи буває у вас розчарування від того, що ви бачите на вулицях? Розбиті дороги, зграї собак, недоглянуті фасади.

Так! І що ж з цим робити? Подолати корупцію, ефективно розпоряджатися бюджетом? Голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міськраді Тетяна Домбровська знайшла кращий вихід: ганяти під 150 кілометрів на годину, щоб не помічати цього жаху.

Ми перевірили дві автівки депутатки – «Фольксваген» Мультивен і BMW X7. За рік з хвостиком вони наїздили на 32 штрафи. Всі – за перевищення швидкості. Загальна вартість штрафів, які ми змогли знайти, – більше 18 тис. грн.Для когось це заробітна плата за два, а то й три місяці. Але для успішної бізнес-леді це, мабуть, дрібниці. Ми запитали у Тетяни Домбровської, як вона ставиться до порушень на дорогах.

– Скажу честно, отрицательно. Но иногда нарушаю. Сама иногда могу дать газ, буду честна, но и себя стараюсь контролировать, и водителя контролирую.

Схоже, контролювати виходить далеко не завжди. До прикладу, «Беха» Домбровської «засвітилася» на проспекті Героїв України в Миколаєві. Хоч у населених пунктах дозволяється швидкість не більше 50 кілометрів на годину, тут мінімум 85. Але це квіточки. Більшість порушень – у передмісті Києва.

Під столицею водій цієї ж автівки витискає всі 150, а інколи й 160 кілометрів на годину. Тобто втричі більше, ніж дозволяють правила дорожнього руху.

– Конечно же, мне неудобно сейчас, вот вы сейчас говорите. Я ужесточу, конечно же, контроль и водителя, потому что это неправильно и ненормально. Это плохой пример, по сути, и для горожан, и в первую очередь для моих детей.

Ми перевірили ще ряд місцевих депутатів, чиї номери автівок нам відомі. Серед них – секретар міськради від партії «Пропозиція» і товариш мера Дмитро Фалько.

Найчастіше секретар міськради користується «Ленд Крузером» і «Мерседесом», зареєстрованими на підприємство батька «Термінал-Укрхарчозбутсировина». Тож і штрафи з автофіксації, якщо що, отримує не водій, а компанія, як власник транспортного засобу.

А ось за гонки на власному «Мерсі» Дмитрові Фальку доводиться відповідати самотужки. Ми знайшли 9 штрафів за перевищення швидкості. Третина порушень – у Миколаєві: на перехресті вул. Чкалова і 9 Слобідської, в центрі Варварівки, на проспекті Богоявленському. Решта порушень – під Києвом.

Його колега по партії «Пропозиція» Федір Панченко обзавівся новим «Хюндаєм» кілька місяців тому. «Тест-драйв» у Миколаєві зафіксували камери. Є порушення на проспекті Героїв України, а ось під 100 кілометрів – на проспекті Богоявленському. Ще кілька штрафів за перевищення швидкості в інших містах.

Ще один лихач з міськради – депутат від ОПЗЖ Максим Невінчанний. За кермом народний обранець не дивиться не тільки на спідометр, а й на світлофор. На Невінчанному штрафи за швидкість понад 110 кілометрів по місту і за проїзд на червоне світло. Мабуть, поспішав потрапити у черговий скандал.

Та не міськрадою єдиною. Сюди на всіх парах вривається народний обранець з обласної ради.

Це депутат від партії «Наш край» Юрій Кормишкін. Він любить круті мотоцикли, дорогі тачки і швидкість. Цього року Кормишкін купив другий в Україні «Ролс-Ройс» за півмільйона доларів і «скромний» на його фоні «Рендж Ровер». Обидва зареєстровані на компанії з орбіти депутата. Як і ще півсотні позашляховиків, починаючи з 2017 року випуску.

Наскільки Юрій Кормишкін законослухняний водій, можемо судити лише зі звичайних штрафів. Їх виписували патрульні в Дніпропетровській, Київській, Херсонській і Вінницькій областях за перевищення швидкості на 40-50 кілометрів у населених пунктах.

Більшість порушень миколаївських депутатів, про які нам вдалося дізнатися, зняли комплекси автофіксації перевищення швидкості. Поки що в Миколаєві їх тільки 5. До них мають додатися закуплені міськрадою 90 вуличних камер. Вони розпізнаватимуть автономери, однак не зможуть фіксувати швидкість транспорту.

Чи це змусить гонщиків з мандатами дотримуватися правил дорожнього руху?