Николаевцев ждет приятная новость – отмененные ранее авиарейсы Николаев – Киев вскоре возобновят на постоянной основе.

Об этом в программе «Добрый вечер» рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, сообщает «Свідок.Інфо».

«Сейчас директор аэропорта и я лично проводили встречу с предприятием «Мотор-Сич». Мы планируем, что менее чем через месяц у нас будут восстановлены рейсы Николаев – Киев», – заявила она.

Глава облсовета также рассказала, что в перспективе будут открыты еще два международных авиарейса из наших «воздушных ворот», однако какие именно, она не уточнила.

«Это будут рейсы от компании Turkish Airlines. Я надеюсь, что это станет красивым и приятным сюрпризом для всех жителей Николаевщины – аналогов таких рейсов нет ни в Одессе, ни в Херсоне», – резюмировала она.

Как стало известно, 30 октября Air Ocean Airlines выполнила свой первый рейс Киев – Николаев. Отличительной чертой новой украинской авиакомпании станет использование исключительно украинских самолетов АН148/158. Это первый такой опыт в стране, раньше украинские авиаперевозчики использовали импортные самолеты.

Ранее сообщалось, что из Николаевского аэропорта прекращаются авиарейсы в Киев из-за отсутствия спроса.

Напомним, что еще летом прошлого года в ходе своего визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский в качестве эксперимента пообещал посодействовать в запуске авиарейса Николаев – Киев. Для этого КП должно обеспечить загрузку рейса, а также завершение ремонта аэропорта. Запустить рейсы обещали с октября, однако этого не случилось.