В каких больницах лечат больных с инсультом

В Николаеве работают пять больниц, которые могут бесплатно лечить пациентов с инсультом. Речь идет о городских больницах № 1, № 3, № 4, № 5 и больнице скорой медицинской помощи. Это заведения, заключившие соответствующие договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает «Суспільне: Миколаїв».

Инсульт определяют на компьютерном томографе по специфическим пятнам на снимке и цвету, которые характеризуют нарушение мозгового кровообращения.

«Городская больница № 5 контрактирует с НСЗУ по пакету «Медицинская помощь при инсультах» уже второй год. Получаем оплату по этому пакету и проводим лечение пациентов с инсультами. Также в больнице есть медицинские препараты для оказания помощи больным и медицинские препараты для проведения тромболизиса», – рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Сергей Матвиенко.

Тромболизы применяются для больных ишемическими инсультами в первые часы заболевания, что позволяет полностью восстановить функции во многих случаях.

По словам Сергея Матвиенко, по состоянию на первое декабря 2021 года в медучреждении лечатся восемь пациентов с острым мозговым инсультом. Одна пациентка в реанимации. В среднем за лечение одного случая инсульта НСЗУ платит 15 тысяч гривен. В сложных случаях при применении тромболитиков за одного пациента оплачивается до 56 тысяч гривен.

Как отмечает заведующая неврологическим отделением Людмила Сенчук, пациенты поступают в больницу по направлению семейного врача или скорой помощи. До обследования на компьютерном томографе инсульт можно определить по визуальным признакам.

«Это онемение в руке, в ноге, это онемение в какой-то части лица, это измененная речь, изменения поведения больного. То есть здесь могут быть разные признаки болезни», – уточняет Людмила Сенчук.

Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи должны доставить пациента в больницу, имеющую соответствующий договор с НСЗУ. В случае если у человека признаки геморрагического инсульта, его везут в больницу скорой медицинской помощи, потому что может потребоваться оперативное вмешательство.

«Больные, которые не попали в «терапевтическое окно», то есть инсульт наступил давно, но он обнаружен кем-то из близких людей за определенный промежуток времени, направляются в больницы, где оказывается терапевтическая помощь», – рассказал главный врач Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Самойлов.

По словам Андрея Самойлова, средняя частота вызовов выезда «скорых» 12-14 раз в сутки.