«Скористайтесь правом на отримання податкової знижки до 31 грудня 2021 року»

Інтерв’ю заступника начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольги Купчишиної для редакції газети «Рідне Прибужжя»

– Ольго Анатоліївно, під час спілкування з податковими органами завжди акцентується увага на важливості виконання платниками податків обов’язку щодо своєчасної та повної сплати податкових зобов’язань, і необхідності знання своїх прав. Сьогодні хотілось би більше дізнатись про права громадян, зокрема про право на отримання податкової знижки.

Так, питання дуже важливе і надзвичайно актуальне.

По-перше, пояснимо читачам, що податкова знижка – це сума витрат платника податку на оплату товарів, послуг резидента протягом звітного року, на яку зменшується загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.

До витрат, які декларуються громадянами з метою отримання податкової знижки, належать:

сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;

сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

сума страхових платежів та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом тощо;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Чи визначені чинним законодавством умови або обмеження щодо отримання податкової знижки?

Так, це такі умови:

отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році;

витрати мають бути фактично здійснені та підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання);

податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті;

скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.

Тобто отримати податкову знижку за витрати, понесені у 2020 році, можна тільки у 2021 році?

Так, оскільки право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тому для отримання знижки за 2020 рік необхідно подати декларацію до 31 грудня 2021 року.

Яка процедура отримання податкової знижки?

Як вже говорилося раніше, платник податків подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, податкову декларацію про доходи, отримані протягом минулого року.

Важливо, що для підтвердження права на податкову знижку платник податків повинен надати до декларації копії первинних документів, зокрема, але не виключно: платіжні та розрахункові документи (квитанції, платіжні доручення, прибуткові ордери тощо), договір на надання даної послуги (роботи, товару) (за наявності), документи, що дозволять ідентифікувати платника податків та членів сім’ї першого ступеня споріднення (якщо задекларовано право на податкову знижку по навчанню або страхуванню члена сім’ї першого ступеня споріднення).

Оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.

В який спосіб подається декларація? Чи обов’язково особисто відвідувати податкову інспекцію?

Платники можуть подати декларацію в один із таких способів:

особисто або уповноваженою на це особою;

також можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

засобами електронного зв’язку в електронній формі. До речі, останній спосіб, в умовах карантинних обмежень, є найбільш зручним та безпечним способом спілкування з податковими органами.

Також хочу наголосити, що, звернувшись до ДПІ, платники можуть дізнатись відповіді на запитання щодо порядку отримання податкової знижки.

Ольго Анатоліївно, проінформуйте, скільки ж громадян вже скористались правом на податкову знижку?

Станом на 01 грудня 2021 року декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2020 році, для отримання податкової знижки подали 2173 громадянина. До повернення з бюджету декларанти визначили 6,4 млн грн. Протягом 2020 року правом на податкову знижку скористалися 2100 громадян, які задекларували до повернення 5,5 млн грн.

Середня сума податку на доходи фізичних осіб, що була заявлена в 2021 році до повернення з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку, на одну особу складає 2,9 тис грн. У 2020 році цей показник становив 2,6 тис грн.

Отже, як бачимо, все більше громадян використовують це право. Я звертаюсь до платників податків – не зволікайте, у разі необхідності звертайтесь до контролюючих органів за консультаціями, подавайте декларацію та отримуйте кошти, які підлягають поверненню.