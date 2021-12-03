ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА від 24 листопада 2021 року № 470

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 квітня 2012 року № 82
Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, враховуючи постанову Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2021 року № 469 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117”, керуючись статтями 11–13, пунктом 71статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
- Внести зміни до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 “Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя” (зі змінами), згідно з додатком.
- Копію цієї постанови разом з відповідним додатком надіслати Миколаївській обласній державній адміністрації для опублікування у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації.
- Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Заступник Голови Центральної виборчої комісії В. ПЛУКАР
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 24 листопада 2021 року № 470
ЗМІНИ
до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі у межах Миколаївської області
Одномандатний виборчий округ № 127
У зв’язку зі зміною адреси приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці № 480929 абзац “Межі: частина Миколаївського району (виборчі дільниці № 480407 – 480451, 480453, 480535 – 480552, 480667 – 480673, 480728 – 480780)” після цифр “480728 – 480780” доповнити цифрами “480929”.
Одномандатний виборчий округ № 128
У зв’язку з ліквідацією звичайних виборчих дільниць № 480791, № 480794 в абзаці “Межі: частина Миколаївського району (виборчі дільниці № 480781 – 480801, 480804 – 480844, 480846 – 480872)” цифри “480781 – 480801” замінити цифрами “480781 – 480790, 480792, 480793, 480795 – 480801”.
Одномандатний виборчий округ № 129
У зв’язку зі зміною адреси приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці № 480929 в абзаці “Межі: частина Миколаївського району (виборчі дільниці № 480308 – 480348, 480873 – 480936, 480938)” цифри “480873 – 480936” замінити цифрами “480873 – 480928, 480930 –480936”.
Секретар
Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА