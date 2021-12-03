ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА від 24 листопада 2021 року № 470

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії

від 28 квітня 2012 року № 82

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, враховуючи постанову Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2021 року № 469 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117”, керуючись статтями 11–13, пунктом 71статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

Внести зміни до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 “Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя” (зі змінами), згідно з додатком.

Копію цієї постанови разом з відповідним додатком надіслати Миколаївській обласній державній адміністрації для опублікування у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації.

Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії В. ПЛУКАР

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 листопада 2021 року № 470

ЗМІНИ

до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі у межах Миколаївської області

Одномандатний виборчий округ № 127

У зв’язку зі зміною адреси приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці № 480929 абзац “Межі: частина Миколаївського району (виборчі дільниці № 480407 – 480451, 480453, 480535 – 480552, 480667 – 480673, 480728 – 480780)” після цифр “480728 – 480780” доповнити цифрами “480929”.

Одномандатний виборчий округ № 128

У зв’язку з ліквідацією звичайних виборчих дільниць № 480791, № 480794 в абзаці “Межі: частина Миколаївського району (виборчі дільниці № 480781 – 480801, 480804 – 480844, 480846 – 480872)” цифри “480781 – 480801” замінити цифрами “480781 – 480790, 480792, 480793, 480795 – 480801”.

Одномандатний виборчий округ № 129

У зв’язку зі зміною адреси приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці № 480929 в абзаці “Межі: частина Миколаївського району (виборчі дільниці № 480308 – 480348, 480873 – 480936, 480938)” цифри “480873 – 480936” замінити цифрами “480873 – 480928, 480930 –480936”.

Секретар

Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА