«Николаевводоканал» намерен повысить тариф за свои услуги

«Николаевводоканал» намерен повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, а также ввести абонентскую плату за обслуживание потребителей.
Об этом рассказал генеральный директор Борис Дуденко во время брифинга 30 ноября.
Он сообщил, что водоканал уже предоставил расчеты в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, укр. аббревиатура – НКРЕКП). Комиссия уже проводит проверку, после чего тариф будет рассмотрен и установлен.
– Могу сказать, что тариф будет повышен. Наш тариф состоит из расходов на электроэнергию, которая практически на 80% возросла с прошлого года, выросла минимальная зарплата, рост стоимости топливосмазочных материалов, запасных деталей и так далее. Мы все это просчитали и подали расчеты в НКРЭКУ, – пояснил директор водоканала.
Кроме того, Борис Дуденко проинформировал о грядущем введении абонентской платы.
– По аналогии с нашими коллегами из облтеплоэнерго, согласно закону «О ЖКХ», плата за абонентское обслуживание удалена из тарифа. То есть объем работы по обслуживанию абонентов из тарифа исключен. Сейчас ждем типовой договор, после этого будет рассчитана абонентская плата, и она будет в платежках потребителей «Николаевводоканала».