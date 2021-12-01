«Николаевводоканал» намерен повысить тариф за свои услуги

«Николаевводоканал» намерен повысить тариф на водоснабжение и водоотвод, а также ввести абонентскую плату за обслуживание потребителей.

Об этом рассказал генеральный директор Борис Дуденко во время брифинга 30 ноября.

Он сообщил, что водоканал уже предоставил расчеты в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, укр. аббревиатура – НКРЕКП). Комиссия уже проводит проверку, после чего тариф будет рассмотрен и установлен.

– Могу сказать, что тариф будет повышен. Наш тариф состоит из расходов на электроэнергию, которая практически на 80% возросла с прошлого года, выросла минимальная зарплата, рост стоимости топливосмазочных материалов, запасных деталей и так далее. Мы все это просчитали и подали расчеты в НКРЭКУ, – пояснил директор водоканала.

Кроме того, Борис Дуденко проинформировал о грядущем введении абонентской платы.