Зарплати, пенсії, аліменти та правила карантину: що змінилося з 1 грудня

На 1 грудня в Україні був запланований не тільки державний переворот. Цього дня Володимир Зеленський планує виступити перед Верховною Радою зі щорічним зверненням. А доходи багатьох громадян зростуть. Не завдяки виступу Президента та не набагато, це буде менше ніж «ковідна тисяча» для вакцинованих (цю програму запускають у грудні), але хоч щось.

Прожитковий мінімум та виплати, на які він впливає

1 грудня встановлюються нові прожиткові мінімуми та мінімальна зарплата. Наслідком цього стане підвищення низки виплат.

Прожитковий мінімум зросте до 2393 гривень (з 2294). Для дітей до 6 років він становитиме 2100 грн,від 6 до 18 років – 2618 грн,для працездатних – 2481 грн, для осіб, що втратили працездатність, – 1934 грн. До речі, «спеціальні» прожиткові мінімуми, з яких розраховуються зарплати прокурорів та суддів, лишаються на попередньому рівні: 1600 та 2102 грн відповідно.

Через це зросте й максимальний розмір допомоги з безробіття (чотири прожиткових мінімуми для працездатних), який становитиме 9924 гривні. Також побільшають мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 620,25 грн, вартість «пакунка малюка» – 6300 грн,допомога на дітей одиноким матерям – 2100-2618 грн, допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, – 5250-6545 грн(7350-9163 для дітей з інвалідністю) та низка інших виплат.

З прожитковим мінімумом збільшується й мінімальний розмір аліментів – як гарантований, так і рекомендований. Гарантований становить половину прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (1050 гривень для дітей віком до 6 років і 1309 – для дітей 6-18 років). Рекомендований дорівнює відповідному прожитковому мінімуму – 2100 грн – до 6 років та 2618 грн для дітей 6-18 років.

Максимальний розмір аліментів на одну дитину, які може встановити суд, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини. Тобто 21000 і 26180 грн з 1 грудня. Але добровільно батьки можуть домовлятися й про більші суми.

Зарплата

Мінімальна зарплата з 1 грудня зросте до 6500 грн (до цього – 6000), або ж до 39,12 грн за годину роботи (з 36,11 грн) Разом з нею розмір мінімального страхового внеску з зарплати працівників, доходів ФОП, самозайнятих осіб і фермерів (22% мінімальної зарплати) зросте до 1430 грн. А максимальний (22% від п’ятнадцяти мінімальних зарплат – максимального розміру бази нарахування ЄСВ) – до 21450. Також 1430 гривень становитиме вартість 1 місяця страхового стажу для тих, хто «докуповує» його до необхідного рівня. А в разі сплати за минулі періоди ціна збільшується вдвічі – до 2860 гривень за місяць.

Пенсії

Разом із мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом з 1 грудня зростуть і пенсії. Так, мінімальна й максимальна пенсії за віком (при наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу, або ж для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, – 25 і 20 років) – відповідно 1 і 10 прожиткових мінімумів для тих, хто втратив працездатність, – становитимуть 1934 та 19340 гривень.

Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника зростуть до 1934 грн (100% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність) на одного утриманця, 2320,8 грн (120%) – на двох, 2901 (150%) – на трьох і більше.

Збільшаться мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни: для І групи (650% прожиткового мінімуму для непрацездатних) – до 12571 грн, ІІ групи (525%) – до 10153,5 грн, ІІІ групи (360%) – до 6962,4 грн. Мінімальна пенсія учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції гідності (210%) становитиме 4061,4 грн.

Мінімальна пенсія для громадян від 65 років, які «заробили» повний страховий стаж і не працюють, становить 40% мінімальної зарплати та зросте до 2600 грн.

Карантин

З 9 грудня 2021 року щеплення проти COVID‑19 є обов’язковим не тільки для працівників органів влади та педагогів. До списку обов’язкової вакцинації потрапили працівники установ і закладів соціальних послуг, соцзахисту для дітей, реабілітаційних закладів, підприємств та організацій сфери управління центральних органів влади, а також стратегічно важливих для економіки й безпеки держави підприємств, організацій та установ (і це не тільки «Укрпошта», «Ощадбанк» та «Укрзалізниця»). Повний перелік містить окрема постанова Кабміну.

Звільняти невакцинованих працівників поки не планують, але вони будуть відсторонені від роботи, і зарплата на час відсторонення нараховуватись їм не буде. Допустити до роботи їх зможуть після щеплення або ж після закінчення пандемії коронавірусу. Тих, хто має абсолютні протипоказання до вакцинації від COVID‑19, відсторонити не зможуть.

19 грудня планують запустити у повному обсязі видачу вакцинованим від ковіду українцям по тисячі гривень. Проте на руки гроші ніхто не отримає – їх «нарахують» у мобільному додатку «Дія». Протягом року ці гроші можна буде витрачати на подорожі Україною, квитки на культурно-мистецькі заходи та оплату занять у спортклубах чи басейнах. Тим щепленим, хто не має смартфона чи не хоче встановлювати «Дію», альтернативного варіанту отримання «ковідної тисячі» поки не запропоновано.