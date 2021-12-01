Как не потерять право на наследство?

Карантин, а вместе с ним и локдаун, который был введен в прошлом году, негативно отразились не только на работе бизнеса. Не работали также нотариальные конторы, в связи с чем наследники не всегда могли вовремя заявить о праве на наследство. Сейчас снова поговаривают о возможных карантинных ограничениях, из-за которых у потенциальных наследников могут возникнуть проблемы. Что советуют юристы в таких случаях?

По законодательству Украины для вступления в наследство установлен шестимесячный срок с даты смерти наследодателя. Если срок вступления в наследство будет пропущен, его можно возобновить в судебном порядке. Но, как утверждают адвокаты, сейчас это проблематично:

в последние три-четыре года суды заняли позицию, которая усложняет вступление в наследство. Специалисты советуют не затягивать со сроками вступления в наследство, а воспользоваться в условиях карантина услугами почты.

– Рекомендую направить заявление заказным письмом – либо в государственную нотариальную контору, либо тому нотариусу, с которым вы договорились о встрече. На почте на письмо поставят штемпель с датой, это и будет датой вашей заявки либо на вступление в наследство, – говорит адвокат Ростислав Кравец.

Какие причины признают уважительными?

Заявление о принятии наследства (или об отказе от принятия наследства) подается нотариусу по последнему месту жительства наследодателя или в органы местного самоуправления (в случае, если умерший проживал в селе или поселке).

Документы, которые понадобятся для принятия наследства:

паспорт;

идентификационный номер;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи наследника с умершим;

правоустанавливающие документы на имущество, о котором известно.

Если все же срок вступления в наследство пропустить, придется восстанавливать его через суд. Это возможно только в том случае, если причины для пропуска были уважительные, а именно: связанные с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями для наследника. В частности – длительная болезнь наследника или пребывание наследника в течение длительного времени за пределами Украины. Хотя факт проживания истца за пределами страны сам по себе не свидетельствует о наличии непреодолимых препятствий. Во-первых, снова-таки можно воспользоваться услугами почты; во‑вторых – обратиться в консульство (на него среди прочего возложена обязанность выдавать свидетельства о праве на наследство).

К слову, не могут быть признаны уважительными такие причины, как, например, неосведомленность о наличии наследственного имущества, преклонный возраст, нетрудоспособность, отсутствие средств для проезда к месту открытия наследства, неблагоприятные погодные условия.

Наследник, проживавший вместе с наследодателем, автоматически получает наследственное имущество. То есть он не обязан приходить в нотариальную контору в установленный срок для оформления наследства.