Ліцензію слід оплачувати щорічно!

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що відповідно до ст. 4 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями річна плата за ліцензії, зокрема, на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового встановлена в розмірі 780 гривень.

Ліцензії видаються терміном на п’ять років, а плата за них справляється щорічно.

Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, і зараховується до місцевих бюджетів.

Нагадуємо, що спілкуватися з Податковою службою та отримувати більше цікавої інформації можна дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX», на сторінках у мережі Facebook – www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України) та www.facebook.com/tax.mykolaiv (сторінка ГУ ДПС у Миколаївській області).

Головне управління ДПС у Миколаївській області