Марина Бардіна: В Україні стартувала масштабна акція «16 днів проти насильства»

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводять Всесвітню акцію «16 днів проти насильства». Цьогоріч в рамках національної інформаційної кампанії учасниці руху «Зе!Жінки» реалізують проєкт #ЗеЖінки_УкраїнаБезНасильства, який роз’яснить суть цього негативного явища та надасть «інструменти» для боротьби з ним.

«Лише за 8 місяців 2021 року понад 200 тисяч людей, які постраждали від домашнього насильства, звернулися за допомогою. Важливо, щоб насильство не замовчувалося. Воно не є нормою, це проблема не окремих осіб, а суспільства загалом. Тому тільки разом ми зможемо його подолати», – розповіла народна депутатка України, політична лідерка руху «Зе!Жінки» Марина Бардіна.

Вона нагадала, що дати початку та завершення акції «16 днів проти насильства» не випадкові – вони поєднують 8 важливих дат: від 25 листопада – Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок до 10 грудня – Міжнародного дня прав людини. Ці заходи покликані привернути увагу до проблем насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та будь-яких проявів дискримінації.

«У містах та обласних центрах кожної області розмістять інформаційні куби. На них знаходитиметься корисна інформація, контакти урядових служб та QR-код на анонімне опитування, яке сприятиме Національній поліції України запобігати та протидіяти домашньому насильству», – зазначила Марина Бардіна.

За її словами, результати опитування презентують під час публічної дискусії за участі представників Уряду та Парламенту, яка відбудеться 9 грудня о 17:00 – долучитися до неї зможуть усі охочі в онлайн-режимі. Щоб не пропустити анонс та посилання на відкриту зустріч, підписуйтеся на офіційну сторінку «Зе!Жінки» у фейсбуці.

Детальніше про форми насильства та план безпеки можна дізнатися зі сторінок спеціального інформаційного буклета, який розробили учасниці руху «Зе!Жінки».

Крім того, лідерки руху ініціювали створення просвітницьких матеріалів та роз’яснень до них для молоді. З їхньою допомогою усі охочі зможуть познайомитися із формами домашнього насильства, а також навчаться, як розпізнавати та протидіяти йому.

Також у регіонах лідерки руху «Зе!Жінки» сприяють проведенню резонансної виставки «Річ у тім 2.0», яка присвячена проблемі домашнього насильства. Відвідати її можна й онлайн. Цьогоріч, до виставки доєдналися українські селебріті. Вони озвучили історії людей, які постраждали від насильства.