ЯК ШАХРАЇ ЗБИРАЮТЬ ЩЕДРІ «УЖИНКИ»

Як відомо, безоплатний сир буває тільки в мишоловці. А інша народна мудрість гласить: дешева рибка – погана юшка. Здавалося б, прописні істини. Проте довірливі громадяни раз по раз наступають на одні й ті ж граблі, стаючи легкою здобиччю хитромудрих пройдисвітів. А з розвитком інформаційних технологій зловмисники все частіше використовують для власного збагачення продажі за допомогою мережі Інтернету.

Клюють на дешеву приманку

Поготів багато скарг останнім часом надходить від покупців у інтернет-магазинах. Як правило, недобросовісні продавці ніколи не «світять» на сайтах свої обличчя або точне місцезнаходження, а контакт відбувається або шляхом телефонної розмови, або ж взагалі засобами електронного зв’язку. Розрахунок злодюжок – на те, що жертва не бачить і не знає зловмисника особисто, а передача грошей або майна протікає дистанційно. В якості приманки для майбутніх жертв зазначається надто дешева ціна товару (набагато нижче від середньоринкової) та яскрава обгортка у вигляді «красивих» світлин або навіть відео.

Останнім часом надто часто наражаються на «гачок» пройдисвітів садоводи-любителі: з метою купівлі нових перспективних культур або сортів вони буквально «прочісують» безмежні простори Інтернету. Аж раптом – овва! – ось вона, здавалося б, довгоочікувана удача – потрібний саджанець за вельми поміркованими цінами. І хоча багато хто чув про різноманітні «кидки» при інтернет-покупках, усе ж потенційні володарі рідкісних, і не дуже, сортів сподіваються отримати у себе на дачі чи присадибній ділянці товар відмінної якості за найнижчої ціни.

Чим це обертається насправді…

– Мене обдурили, коли я по Інтернету замовила декоративні саджанці, – розповідає мешканка приміського села Наталя Ф. – Замість гліцинії мені прислали поштою патики якихось диких, вочевидь, кущиків. А замість бананів мені надійшли три коробочки із землею та якимись зернятками. Ну добре, висадила в горщику вдома. Але замість тропічних фруктів виросла якась… конопля.

На жаль, Наталя Ф. настільки довірилася незнайомцям, що навіть не запам’ятала назву сайту шахраїв.

Як показують звернення наших читачів, розрахунок пройдисвітів – на те, що покупець погано обізнаний у тому, як мають виглядати саджанці або насіння екзотичних рослин, а відтак – підсовують у «бандеролі» все що заманеться.

Дивовижні логістичні «мандри»

Ось іще один приклад. Хурма лише останніми роками почала привертати масову увагу з боку садоводів. Натомість далеко не всі знають, які основні ознаки цієї культури. Відтак і не дивно, що Інтернет буквально рясніє повідомленнями про те, що замість саджанців цієї «помаранчевої» культури підсовують що завгодно – клен, ясень, горіх, черешню, грушу тощо. Поки людина висадить, скажімо, навесні чи восени «хурму» та пройде час до цвітіння або перших листочків, шахраїв і слід захолоне!Останнім часом чимало садоводів-любителів зацікавилися розведенням на своїх ділянках й інших екзотичних культур – інжиру, ківі, гранату тощо. Незнанням зовнішнього вигляду та особливостей вирощування цих «диковинок» і користуються пройдисвіти.

Скажімо, до редакції звернувся мешканець обласного центру Андрій К., який цієї осені вирішив поповнити асортимент власних дачних культур хурмою.

– Минулої осені, – розповідає чоловік, – я купив через Інтернет саджанець хурми. Але навесні він навіть не пустив листочки, тож довелося шукати заміну. В Інтернеті знайшов рекламу розплідника, який з-поміж інших культур продавав і саджанці хурми.

Отже, зайшовши на сайт hurma.com.ua, Андрій обрав потрібний йому сорт – Дар Софіївки, після чого оплатив покупку. Товар прийшов «Новою поштою».

– Але вже тоді мене дуже здивувало, що розплідник, відповідно до інформації на сайті, розташований у Новотроїцькому районі Херсонщини, а саджанець надійшов з одного із відділень «Нової пошти» міста Новомосковськ Дніпропетровської області. На моє уточнююче запитання продавщиця на іншому кінці телефонного дроту заспокоїла: мовляв, саме в Новомосковську у них базується склад, з якого і відправляється продукція покупцям.

Отже, перша, м’яко кажучи, «недоречність». Навіщо розпліднику, який декларує вирощування саджанців у промислових масштабах, возити саджанці за триста з гаком кілометрів, якщо можна спокійнісінько відправляти їх із поштового відділення у Новотроїцькому?

Але це ще «квіточки». Тепер розповімо про «ягідки».

«Впарили» неякісний товар

Тож, отримавши посилку, Андрій розпакував її і переконався, що йому надіслали саме деревце хурми. Проте у чоловіка виникли певні сумніви у відповідності сорту, відтак він, сфотографувавши саджанець крупним планом, виставив світлини у спеціалізованій групі любителів хурми у соціальній мережі Фейсбук «Хурма в Україні».

Відгуки досвідчених ентузіастів з вирощування хурми, а деяких з них цілком можна віднести до професіоналів, неабияк засмутили аматора. За однозначною оцінкою колег, Андрію продали не заявлений Дар Софіївки, а зовсім інший гібрид, який не є життєздатним у кліматичних умовах більшості регіонів України (окрім, хіба що, Закарпаття та Південного берегу Криму).

Тут необхідні пояснення. В доволі суворих погодно-кліматичних умовах нашої країни вчені агрономи рекомендують вирощувати саджанці лише на основі так званої Віргінської підщепи, яка легко витримує навіть 30-градусні морози. Корінь у такої підщепи має чорний колір, а за формою схожий на моркву. Натомість у теплих країнах, на тому ж Кавказі, зазвичай використовують для вирощування хурми Кавказьку підщепу, якій притаманні зовсім інші зовнішні ознаки, – корінь у вигляді пучка.

Кримінальний кодекс України. Стаття 190 «Шахрайство»:

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, –

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як свідчить практика, саджанці, щеплені на Кавказькій підщепі, є нежиттєздатними в умовах України. Вони щозими вимерзають, у кращому випадку, до рівня грунту/снігу. І саме таке деревце отримав від покупців з Новотроїцького району Андрій К.

Натомість на згаданому сайті розплідника в описанні сорту Дар Софіївки чітко зазначено, що прищепа – Віргінська хурма.

Виходить, покупця брутально обдурили, «впаривши» йому неякісний товар?

– Зізнатися по правді, – каже чоловік, – я клюнув на надто привабливу ціну саджанця – близько 150 гривень, хоча і знав, що на ринку якісні дерева хурми даного сорту коштують в діапазоні 350-400 гривень.

«Молодая команда энтузиастов»

Журналіст «РП» ознайомився зі змістом сайту hurma.com.ua. І ось що з’ясувалося.

До прикладу, в розділі «О нас» повідомляється таке, цитуємо мовою оригіналу, зі збереженням орфографічних огріхів:

«Морозостойкие, самоплодные сорта хурмы по самым низким ценам приготовили нашим покупателям Херсонские садоводы.

Мы молодая команда энтузиастов из Новотроицкого района Херсонской области, предлагаем вашему вниманию уже популярные и известные в Украине сорта хурмы: Мидер, Россиянка, Божий Дар, Сосновская, Джон Рик, Дар Софиевки, Памяти Черняева, а также абсолютно новые на украинском рынке популярные американские и канадские сорта хурмы: Гордон, Зукис, Никола, Тейлор, Йейтс, Ранняя Золотая, Моррис Бартон, Киллен. Это не самые крупноплодные сорта хурмы, но однозначно самые морозостойкие. Кроме того на своей родине они получили распространение и популярность благодаря таким достоинствам как: вкус, урожайность, самоплодность, скороплодность и т. д. Поэтому украинским покупателям эти сорта наверняка будут интересны.

Морозостойкость это самая важная характеристика этой культуры. Ведь у нас и особенно в северных областях бывают морозы ниже 20 град, которые являются серьезными испытанием для хурмы. Вот поэтому в 2017 году мы выбрали для производства именно эти 15 сортов, которые отлично зимуют в нашем климате.

Площадь нашего хозяйства всего 2 га, на которых мы делаем в настоящее время более 20000 отличных саженцев хурмы. Прививаем мы только на виргинской хурме (Виділено нами. – Ред.), так как осознаем, что в условиях Украины это единственный безальтернативный вариант подвоя.

Наша продукция – это главным образом однолетние саженцы хурмы, высотою около 1 м по очень приятной цене. Есть в наличии также и двухлетние саженцы. Низкая цена на нашу продукцию объясняется тем, это саженцы нашего производства и между производителем и конечным покупателем нет никаких посредников. Предлагая вам эти 15 сортов хурмы, мы конечно же не собираемся останавливаться на достигнутом, постепенно в работу будем брать другие интересные морозостойкие сорта».

Погодьтеся, звучить дуже красиво і багатообіцяюче. Але що насправді ховається за «яскравою обгорткою»? Давайте розберемося.

Якщо включити мозок…

По-перше, викликає подив, що на сайті не повідомляється ані назва компанії, ані точне місце її розташування. Ну, не вважати ж самовизначення «молодая команда энтузиастов из Новотроицкого района Херсонской области» солідним ідентифікатором розплідника з промисловими обсягами.

Немає на сайті й світлин з обличчями людей або оригінальними світлинами. Так, біля опису кожного сорту тієї чи іншої культури розміщено фото красивих плодів. Але ж ми прекрасно розуміємо, що таких «фоток» у безмежних просторах Інтернету можна накачати «вагон и маленькую тележку». Так само – як і характеристик сортів.

Отже, сайт максимально знеособлений. А до кого ж тоді пред’являти претензії у виявленні браку? Так, на сайті є розділ «Возврат товара», але він також містить загальну інформацію. А якщо сайт сьогодні чи завтра закриється?..

А тепер – важливе. В розділі «Информация о доставке» повідомляється, що, цитуємо, «Посылки с вашими заказами мы отправляем перевозчиком Новая Почта с частичной предоплатой, остальную стоимость заказчик оплачивает при получении. Заказы формируются в течение 5-7 рабочих дней».

Дивно, чи не так? Адже перевірені продавці хурми з солідною репутацією, а їх в Україні не так вже і багато, охоче пристають на пропозицію відправлення товару зі 100-відсодсотковою оплатою після отримання в поштовому відділенні – з тим, щоб покупець спочатку оглянув товар, а вже потім оплатив його на місці. Чимало із них раді зустріти покупців, які готові завітати до них, вдома та прямо при клієнтах викопати потрібний саджанець.

А що пропонує «молодая команда энтузиастов»?

Журналіст зателефонував за вказаним на сайті номером мобільного телефону і, представившись покупцем, ось що почув.

Дзвінку журналіста не зраділи

Слухавку взяла жіночка, яка представилася Яною.

– Доброго дня! Хотів би дізнатися – ви перекупники хурми чи самі все вирощуєте?

– Самі, – відповіла Яна. – Можете самі подивитися три – чотири відео з нашою продукцією.

– Я на сайті прочитав, що при замовленні потрібно робити передоплату. Скільки вона становить?

– Я не бачу вашого замовлення… Але якщо вартість замовлення складає менше 500 гривень, то мінімальна передоплата – 100 гривень. Якщо сума більше – то і передоплата вище.

– А якщо я зробив передоплату і ви мені надіслали саджанці, якість яких мене не задовольняє?

– Наша якість вам сподобається!

– А якщо не сподобається, адже маю вже негативний досвід?

– Ідіть тоді в магазин чи на ринок, де ви можете помацати і роздивитися. Навіщо ви тоді в Інтернеті замовляєте? Це ж інтернет-торгівля… у нас ідеальні саджанці.

– А якщо я з іншими покупцями скооперуємось та приїдемо до Новотроїцького району, щоб придбати товар на місці та не платити за поштові послуги?

– Якщо буде більше ста саджанців, то можете на місці забрати…

– А де ви знаходитесь?

– Новотроїцький район.

– Де конкретніше?

– Робіть передоплату, і вам потім скажуть, куди і в який день під’їхати.

– Поблизу якого населеного пункту розташований розплідник?

– Вам потім скажуть…

– І все ж, де гарантія, що я отримую саме потрібний мені сорт?

– Сходіть на ринок.. а там де гарантія? І взагалі, ви такі дивні запитання ставите.

– А скільки років ви вже на ринку?

– Вісім років, це вказано на сайті.

– Я таки не зрозумів: як пред’явити претензії, якщо ви мені продасте не той сорт?

– За допомогою сайту. Сайт дуже дорого коштує, не переймайтеся, це не одноднівка…

І тут несподівано незнайомка раптово перервала нашу бесіду зі словами: «Ви ще подумайте… ми не дуже раді таким покупцям. До побачення», і, не дочекавшись відповіді, кинула слухавку.

Спростовуємо брехню

Дивно, чи не так? Насамперед кидається у вічі, що жіночка-консультантка всіляко уходить від відповіді про точне місцеположення розплідника. Якщо він реально існує в Новотроїцькому районі, то навіщо це приховувати від покупців? Друге – зовсім незрозуміло, як покупець може повернути кошти, якщо при отриманні та огляді саджанців на пошті побачить невідповідність товару замовленню або отримає відвертий непотріб?..

Ну, а посилання на те, що сайт буцімто існує вже вісім років (!), не витримує жодної критики для будь-якої людини, яка займається вирощуванням хурми бодай на любительському рівні протягом кількох останніх років. Адже, як ми вже зазначали, загальновідомих продавців хурми у великих обсягах у нашій країні – зовсім небагато, і вони всім давно відомі.

Крім того, ми перевірили сайт hurma.com.ua за допомогою спеціального сервісу, який показав: даний сайт існує лише… з 24 серпня 2021 року! Та й, як кажуть фахівці, зробити і запустити сайт коштує не так уже і дорого – кілька сотень доларів.

Припущення про «ефемерність» так званого «розплідника в Новотроїцькому районі» ми також ретельно перевірили. І жодна людина-фахівець у даній галузі не повідомила, що їй щось відомо з цього приводу.

Ось, до прикладу, в Україні дуже відомо прізвище Наталії Деревянко, яка успішно реалізує саджанці хурми вже протягом багатьох років. До речі, пані Наталія вирощує свої якісні саджанці в Новокаховському районі, який якраз межує з… Новотроїцьким районом (наразі після територіально-адміністративної реформи Новотроїцький район включений до межі Генічеського району, але то вже деталі. – Ред.).

– Уперше чую про масове вирощування саджанців хурми в Новотроїцькому районі, – сказала в телефонній розмові Н. Деревянко, вислухавши мою «історію». – Про сайт hurma.com.ua мені також нічого не відомо. Щодо цін на саджанці, то наш розплідник реалізує хурму від 250 гривень за одиницю, але така ціна є дуже низькою, бо навіть не покриває собівартість вирощування, адже це дуже копіткий процес.

– Як ви вважаєте, звідки на ринку з’являється некондиційна продукція?

– Річ у тім, що багато матеріалу завозиться з Грузії та Краснодарського краю. Ці саджанці – дуже дешеві, відтак їх завозять у дуже великій кількості. Тому і виходить, що саджанці теплолюбних сортів несподівано вирощують і масово продають у північних регіонах України – Києві, Луцьку, Харкові, Рівному і так далі – тобто там їх немає бути в принципі.

– Як ви вважаєте, чи можна в Україні якось покарати недобросовісних продавців?

– Ми самі від цього дуже потерпаємо. І часто бачимо, що наші описання і фото «кочують» від одного сайту до іншого. При цьому такі спритники Богом клянуться, що це їхні фото і саджанці, вирощені на їхніх ділянках. Скажу більше: деякі шахраї навіть висилають не хурму, а саджанці… клену, горіху, черешні тощо. Розрахунок – на те, що вони зробили виторг, а за місяць-другий їх і слід охолонув. Де шукати, кого шукати?.. Тим паче, що від покупки фальшивих саджанців до появи листочків мине чималий час… Але надії на те, що цими фактами зацікавляться правоохоронці, – обмаль.

Уважно вивчили ми і зміст відео на ютуб-каналі «Херсонская хурма», «асоційований» із сайтом hurma.com.ua. На представлених відео демонструється частина якоїсь плантації з вирощування хурми, при цьому людину, яка розповідає, видно лише… нижче коліна. Під описом до відео пропонується придбати продукцію на hurma.com.ua.

Ми подивилися дату реєстрації даного каналу і вже не дуже здивувалися тому, що «Херсонская хурма» була зареєстрована 30 вересня 2021 року, тобто – за місяць після створення сайту.

На даному ютуб-каналі також розміщена фотографія, на якій зображено п’ять молодих осіб.

Можливо, це і є такі утаємничені «новотроїцькі ентузіасти»?

Але і тут – повна профанація. Адже цю ж світлину ми знайшли… на одному російському сайті. І розповідається у дописі зовсім не про хурму, інжир та інші екзоти, а про враження мандрівників від подорожі до… Нової Зеландії.

Отакої!

Запобіжники проти шахрайства

Утім, подібних сайтів-«одноднівок» та, відповідно, ошуканих громадян хоч греблю гати. Зібравши щедрий ужинок грошових знаків від недосвідчених громадян, шахраї швиденько зникають із публічного простору, з тим, вочевидь, щоб згодом з’явитися під новим «брендом».

А безкарності шахрайства в Інтернеті сприяє практично повна анонімність пройдисвітів та велика кількість довірливих людей.

Але є і «вакцина» проти «вірусної» торгівлі в Інтернеті. Перед тим як здійснити оплату, потенційний покупець має детально ознайомитися із репутацією того чи іншого торговця. До прикладу, дізнатися історію компанії чи приватного продавця, прочитати незаангажовані відгуки про дану продукцію – при цьому не в коментарях під сайтом чи ютуб-каналом, де негативні коментарі ретельно «підчищаються» власниками цих торговельних майданчиків, тобто – зацікавленими особами. Натомість відео дуже щедро «приправлені» захопленими відгуками від користувачів, котрі створили свої профілі з місяць тому.

У тій же соціальній мережі Фейсбук є чимало груп з вирощування інжиру, хурми та інших екзотів, де учасники здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу та попереджають, як не потрапити на гачок пройдисвітів. Складено й «чорні списки» таких шахраїв, а також легальних, але – не дуже порядних продавців.

Тож, аби мати вичерпну інформацію про потенційних недобросовісних продавців, можемо рекомендувати вам такі групи у Фейсбці, як «Хурма в Україні», «Українська хурма», «Моя мрія вирощувати хурму та інжир», а також сайт «Виноградный форум».

Вдалих вам урожаїв!

Андрій ТЮРІН