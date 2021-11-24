ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ: Могут ли николаевцы бесплатно пройти компьютерную томографию?

В четырех больницах Николаева, несмотря на заключенные договора, с пациентов требуют полную оплату за проведение компьютерной томографии.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

БСМП и городская больница № 1 подписали договор с одесской фирмой «Медичний Центр АРТ» на сумму 900 тыс. грн и 840 тыс. грн соответственно. Городская больница № 3 заключила договор с фирмой «Джерело+» на 49 тыс. 500 гривен.

При этом пациенты медучреждений жалуются, что не могут получить бесплатную услугу по электронному направлению и, даже находясь в стационаре, за обследование на томографе приходится платить 1200 гривен.

В договоре между БСМП и ЧП «Медичний Центр АРТ» указано, что до конца года обследование должны пройти 1200 пациентов. Однако, как выяснилось, пока большинство пациентов стоят в очередях и платят деньги, бесплатное обследование в БСМП получают бывшие и нынешние чиновники, а также правоохранители.

Так, согласно акту выполненных работ, за счет бюджета в БСМП сделали томографию миллионеры Юрий Кормышкин и Алексей Вадатурский. Воспользовались услугой бывший губернатор Алексей Гаркуша, политик Аркадий Корнацкий и экс-главный милиционер области Николай Пыхтин. Не упустили возможность и заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, а также экс-вице-мэр Николаева Владимир Крыленко. Помимо этого, прошли обследование и директор Николаевского базового медицинского колледжа Сергей Губанов, и главврач Николаевской областной больницы Виктор Видяпин. Сделала халявную томографию и жена авторитетного бизнесмена Михаила Титова – Анна.

Директор БСМП Александр Демьянов в комментарии журналистам Центра сказал, что для бесплатной услуги на компьютерном томографе должны быть четкие показания и госпитализация пациента в лечебное учреждение.

«Это дорогостоящее обследование. НСЗУ за него возвращает 536 гривен, а больница платит за него, на сегодняшний момент, 800 гривен. Поэтому просто как анализ крови прийти сделать – это нельзя конечно», – отметил директор БСМП Александр Демьянов.

Кроме того, фирма «Медичний Центр АРТ» работает еще в двух больницах города: в горбольнице № 1 на Экипажной и в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний.

Пациенты, с которыми общались журналисты, рассказали, что в данных медучреждениях также не делают КТ бесплатно.

Начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не дала конструктивного ответа на вопрос об отсутствии в городе бесплатной услуги КТ, в частности, в первой горбольнице.

«Вы не общались с директором медучреждения? Я думаю, что она объяснила бы каждый такой случай, потому что в каждом случае нужно разбираться», – сказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Директор городской больницы № 1 Мария Грачова не отрицает, что бесплатно КТ у них не делают.

«Нет. Мы покупаем услугу. У нас есть договор на больных, которые лечатся в стационаре. Пакет на амбулаторную помощь… в городе я не знаю у какой больницы есть», – ответила Мария Грачова.

Однако, после разговора с пациентами больницы, журналисты Центра выяснили, что, находясь в стационаре, им все равно приходилось платить за прохождение компьютерной томографии.

Отметим, что пройти бесплатное обследование в Николаеве теоретически можно в 4-й и 5-й городских больницах, где стоят коммунальные томографы, однако по факту томографы не работают.

В НСЗУ утверждают, что обследование на томографе можно пройти бесплатно. Для этого пациент должен обратиться к своему семейному или лечащему врачу.