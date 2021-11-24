Податкова амністія – все, що потрібно знати

Медійні заходи з нагоди новацій та нюансів податкового законодавства в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області стали вже традицією. Чергова пресконференція на тему «Про перебіг кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування та можливості використання електронних сервісів ДПС» відбулася 19 листопада. Слово мали та ґрунтовно відповідали на запитання журналістів посадовці структурних підрозділів на чолі із начальником Головного управління Дмитром Прокоф’євим та його заступницею Ольгою Купчишиною.

Податкова амністія передбачає звільнення від відповідальності за порушення валютного та податкового законодавства в обмін на добровільне декларування майна, придбаного за рахунок неоподаткованих (повністю або частково) коштів. І хоча, як зазначив Д. Прокоф’єв, до завершення кампанії, а дедлайном визначено 1 вересня 2022 року, залишилося досить багато часу, українці вже встигли задекларувати активів на загальну суму 157,2 млн грн. Таким чином державний бюджет поповнився додатковими 6,7 млн грн податковими надходженнями. А громадяни, в свою чергу, виконали свій конституційний обов’язок і тепер мають чисту фінансову історію та можуть вільно розпоряджатися активами.

Очільник ГУ ДПС відзначив також, що з кожним днем динаміка покращується – це як результат роз’яснювальної роботи з боку податківців, так і наочне втілення невід’ємної риси національного менталітету – відкладати вирішення нагальних справ «на останній момент».

– Одне запитання ставить майже кожен, хто телефонує: «Що буде, якщо не задекларувати?» – розповів Дмитро Прокоф’єв. – У законі чітко вказано, що декларування абсолютно добровільне. Тому, хто декларує, надається можливість сплатити компромісну ставку податку з активів, що не були оподатковані, і таким чином вивести із тіні своє майбутнє.

Часто громадяни запитують: чи потрібно декларувати, наприклад, транспортний засіб, якщо його вкрали? Так, потрібно, пояснили податківці.

А чи необхідно декларувати нерухоме майно, якщо майно належить декільком особам та не поділено на частки? Так, потрібно, якщо його вартість підпадає під умови декларування, а податки слід сплачувати від вартості «свого» майна, яке визначається шляхом умовного ділення всього майна на число його співвласників.

А от декларувати доходи від отримання рухомого чи нерухомого майна, що отримано у спадок від родичів першого чи другого ступенів споріднення, не потрібно. Також не підлягає внесенню в декларації і криптовалюта, адже такі «гроші» не мають правового статусу в національному законодавстві. Варто зазначити і те, що результати добровільного одноразового декларування ніде не оприлюднюються в публічному просторі та до них не мають доступу правоохоронні органи.

Керівник податкової служби області підкреслив, що від участі у цій кампанії звільнені держслужбовці та інші посадовці, котрі щороку в обов’язковому порядку декларують свої доходи та майно у НАЗК.

Посадовці ГУ ДПС закликали громадян якомога більше користуватися можливостями Електронного кабінету. Це зручно, адже дозволяє заощаджувати час платників податків, і безпечно, оскільки сприяє запобіганню поширенню коронавірусної інфекції. Відвідувачі мають змогу скористатися понад ста сервісами, серед яких найпопулярнішими є подання електронної звітності, отримання різноманітних довідок та витягів з реєстрів, сплата податків у режимі онлайн тощо.

Принагідно податківці проінформували про необхідність вчасного повідомлення контролю-

ючих органів про зміну ПІБ та місця проживання для актуалізації Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою своєчасного отримання листів, податкових повідомлень та рішень від органів ДПС.

Андрій ТЮРІН