Когда и кому нельзя делать COVID-прививки

Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения, областным государственным администрациям разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID‑19. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Кто устанавливает противопоказания к вакцинации?

«Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставлять соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании. При необходимости для получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени», – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в случае, если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID‑19, по возможности человек должен вакцинироваться другими типами вакцин.

В будущем предусмотрена возможность внесения заключения о противопоказании ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Противопоказания могут быть:

Абсолютные– состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:

– Постоянные противопоказания – противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер.

– Временные противопоказания – противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем

Предостережение (вакцинация с предосторожностью)– ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы данной вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID‑19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID‑19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временными противопоказаниями являются:

– Острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C. Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается на срок до 2-х недель от начала заболевания.

– Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – 3 месяца.

– Введение вакцин против других инфекционных болезней. Вакцинация от COVID‑19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID‑19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней.

– Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA, ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID‑19. Вакцинация от COVID‑19 может быть осуществлена ​​в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

– COVID‑19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID‑19 или осуществлена ​​ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID‑19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV‑2. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID‑19. Срок действия справки – до 3-х месяцев.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:

Онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID‑19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом «Ритуксимаб», должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата. Больше рекомендаций в подпункте 5.6 пункта 5 Приказа Минздрава от 11.10.2019 г. № 2070.

Лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является «живой», а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID‑19, они могут быть вакцинированы.

В Минздраве отметили, что существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например, CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным. Если у вас есть вопросы по выбору вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.

В министерстве напомнили, что проверки количества антител или других лабораторных исследований перед вакцинацией от COVID‑19 не требуется.