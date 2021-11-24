«Велике будівництво»: на новому етапі капітальний ремонт школи у селі Галицинове

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» продовжуються ремонтні роботи Галицинівської ЗОШ І-III ступенів.

Натепер працівники підрядної організації виконують роботи з улаштування кроквяної системи, обробки дерев’яних конструкцій вогнезахисною сумішшю та монтажу металочерепиці.

Також на об’єкті продовжується утеплення цоколя – штукатурення поверхні цементним розчином.

Крім того, проходять роботи з утеплення фасаду з подальшим декоративним оздобленням, монтажу системи вентиляції та опалення.

А в приміщеннях будівлі будівельники проводять оздоблювальні роботи, а саме – облицювання стін та підлоги керамічною плиткою (приміщення санвузлів) та шпаклювання стін у приміщеннях.

На наступний рік передбачається фарбування фасаду будівлі, улаштування благоустрою території, оздоблювальні роботи приміщень, монтаж обладнання для харчоблока тощо.

Зазначимо, що загальна вартість капітального ремонту школи становить 74,3 млн, на поточний рік виділено –15,7 млн.

Пресслужба ОДА