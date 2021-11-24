Ігор Кузьмін: «Завершується перший етап робіт на дорозі Нова Одеса – Сухий Єланець»

Працівники підрядної організації ПП БФ «Миколаївавтодор» вже влаштували верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 5 сантиметрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін.

«Продовжую інспектувати об’єкти «Великого Будівництва» на Миколаївщині. Цього разу провів виїзну нараду на місці капітального ремонту дороги Нова Одеса – Сухий Єланець. Там завершується перший етап робіт», – написав він.

Як зазначив Ігор Кузьмін, працівники підрядної організації ПП БФ «Миколаївавтодор» вже влаштували верхній шар покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 5 сантиметрів.

Наразі дорожники виконують роботи з організації та безпеки дорожнього руху:

встановлюють бар’єрне огородження та напрямні стовпчики,

встановлюють дорожні знаки,

встановлюють огородження та поручні в межах пішохідної зони на мостовому переході.

«Отож перший етап будівництва завершимо вже найближчим часом. Далі, в рамках президентської програми, стартує другий етап. Вже готуємо проєкт будівництва дороги від Нової Одеси до Сухого Єланця, він дозволить з’єднати Нову Одесу, Сухий Єланець та трасу М-14», – додав заступник голови ОДА.

Пресслужба ОДА