Вшанували ветеранів податкової

Сьогодні в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області відбулися урочистості у режимі онлайн-конференції з нагоди 15-ї річниці створення Всеукраїнської асоціації ветеранів Державної податкової служби України.

В. о. голови ДПС України Євгеній Олєйніков звернувся до всіх присутніх ветеранів з теплими словами вдячності за багаторічну працю на благо економічного зростання країни та відзначив їх вагомий внесок у розбудову та становлення ДПС.

До участі в заході запрошено голову місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів ДПС України» у Миколаївській області Віктора Бордовського, який багато років пропрацював у Службі, певний період очолював її, а тепер із завзяттям головує у місцевому осередку ветеранів з дня його заснування та вирішує нагальні проблеми колег-ветеранів.

В урочистій обстановці очільник ДПС Миколаївщини Дмитро Прокоф’єв щиро привітав Віктора Миколайовича та в його особі – всіх ветеранів Служби зі святом і висловив вдячність за неоцінений досвід, сумлінну службу та високий професіоналізм.

«Ви створили міцний фундамент для подальшого професійного зростання та чіткої роботи колективу податківців області. Відповідальність, незламна воля, витримка, стійка громадська позиція наших ветеранів є прикладом самовдосконалення і плідної праці наступних поколінь. Тож, від імені всього колективу дозвольте ще раз подякувати Вам за самовіддану працю, побажати, міцного здоров’я, невичерпної енергії, достатку, щастя та добра», – відзначив Дмитро Прокоф’єв.

Віктор Бордовський подякував керівництву ДПС Миколаївщини за надійну підтримку ініціатив ветеранів місцевого осередку ВГО «Асоціація ветеранів ДПС України» та висловив бажання і надалі плідно працювати над вирішенням проблемних питань ветеранів. «Для досягнення успіху потрібно всім серцем вболівати за справу!», – зазначив Віктор Бордовський.