Всю прошлую неделю редакционные телефоны не умолкали. Звонили подписчики из сельской местности и жаловались на перебои с доставкой прессы и выплатами пенсий.

Как и обещала «Укрпочта», с 1 ноября в селах Николаевской области был запущен пилотный проект по внедрению передвижных почтовых отделений – вместо стационарного отделения в населенном пункте теперь сельчан обслуживают новые почтальоны, которые максимум пару раз в неделю приезжают на служебном автомобиле и привозят с собой пенсионные выплаты, газеты и корреспонденцию. Такой подход, по всей видимости, не пришелся по душе жителям области. Судите сами.

– Это не реформа – это беда для сельских жителей, – говорит пенсионерка из села Анатольевка Березанского (здесь и далее – по старой территориально-административной градации. – Ред.) района Вера Ивановна Игнатенко. – Я сама работала в почтовом отделении и не понаслышке знаю важность почтовой связи для людей пожилого возраста, которые не пользуются услугами Интернета. Они выписывают местные газеты и ждут их с нетерпением, ведь там и программа, и свежие новости. Однако с начала этого месяца люди перестали получать газеты. Почта закрыта. Один раз в неделю приезжает почтовая спецмашина и все должны туда бежать за своей корреспонденцией. Если опоздаешь или по болезни не сможешь встать на ноги, то останешься без газет. Это просто издевательство над сельскими жителями. Скажите, чем мы хуже городских жителей, их не испытывают пилотными проектами.

– Начался бардак, – жалуется пенсионер из села Парутино Очаковского района Всеволод Ильин. – Раньше мы получали газеты вовремя, а теперь – с задержкой на неделю. Зачем мне старые газеты? Не смогли мы получить вовремя и пенсию. Раз в неделю приезжает к нам «автолавка», я её так называю, кто успевает «отовариться», а кто и нет. В селе никто не знает графика их работы.

Жители сел Украинка и Бессарабка Коблевской ОТО также высказались против мобильного отделения «Укрпочты». Люди жалуются, что приходится стоять по 3-4 часа в очереди в любую погоду.

И в селе Новоингулка Новоодесского района селяне выступили против закрытия стационарного отделения «Укрпочты». Они подготовили обращение с подписями на имя руководителя АО «Укрпочты» Игоря Смелянского и начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергея Сикорского с просьбой пересмотреть решение о закрытии почты.

Сельчане из села Покровка, которое расположено на Кинбурнском полуострове Очаковской городской территориальной общины, также выступили против трансформации их почтового отделения. Власть Очакова предложила им передать обеспечение почтового отделения на баланс общины.

Проблемы с доставкой газет передвижными отделениями подтверждает и жительница села Морское Березанского района Вера Михайловна Галыш:

«Больше месяца я не получаю газеты, которые выписала на этот год. Это районка и «Рідне Прибужжя». Пенсию также не приносят вовремя, как раньше, в определенный день. Нужно бежать к магазину, а там неизвестно, дадут или нет. А кому трудно ходить, что им делать? Местных почтальонов, которые знали всех жителей села, уволили, а новые работники по селу не ходят. Эти новшества – не в пользу простых людей».

В Николаевской областной дирекции «Укрпочты» заверяют, что знают об этих проблемах и стараются их оперативно разрешить.

– Почему сегодня машины идут с опозданием? Потому что в населенных пунктах нет элементарных вещей – обозначения улиц, домов, – рассказывает директор Николаевской дирекции «Укрпочты» Егор Косоруков. – Поэтому мои сотрудники вынуждены на месте разбираться кому, что и куда нести. Местные власти, к которым я обращался изначально еще до запуска этого проекта, чтобы обозначили улицы хотя бы и номера домов краской нарисовали. Или хотя бы сделать указатели. Но меня не услышали. Поэтому сегодня для наших работников, которые не знают, кто и где живет в селе, это причина номер один, именно она влияет на задержку машины с бригадой.

Конечно же, я не снимаю ответственности с «Укрпочты», возможно, мы не учли все нюансы, но мы готовы корректировать свою работу. Еще такой момент, на который следует обратить внимание, – наши мобильные бригады в селах почему-то встретили враждебно. Понятно, что они привыкли к своим почтальонам и не хотят никаких изменений. Нашим работникам они попросту не дают работать, постоянно упрекая их и требуя вернуть прежних почтальонов. То есть здесь, как видите, взаимная проблема.

Вторая причина, которая усугубила ситуацию, это заболеваемость наших сотрудников. Мы запустили проект с 1 ноября, а по сообщению из Первомайского района у них там три начальника отделений заболели коронавирусом. Тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы машина поехала в села, чтобы населению можно было оказать максимум услуг.

Відкритий лист Генеральному директору «Укрпошти»

Ігорю Юхимовичу СМІЛЯНСЬКОМУ

Шановний пане Ігорю!

В нашому регіоні – а це Братщина, яка нині у складі Вознесенського району Миколаївської області, з 1 листопада розпочалася реформа поштового зв’язку – перехід на обслуговування пересувними відділеннями поштового зв’язку (ПВПЗ).

Усі сприймали це насторожено. Адже розуміли, що у селах виникнуть величезні проблеми з доставкою періодичних видань.

Так і сталося. З 1 листопада ПВПЗ курсують по Братщині і вже є цілий потік скарг, звернень, невдоволень людей, яким газети вчасно не доставляються.

Мало того, що згідно з розробленим графіком у 6 (шість) населених пунктів наш тижневик «Перемога» приходить у середу (а виходить у четвер) – тобто майже через тиждень, так іще працівники ПВПЗ вже не доставили вчасно газету: у села Кам’януватка, Висока Гора, Мостове, Воронине, Ганнівка, Сергіївка… І цей перелік можна продовжувати.

Де ж шукати вихід? Ми пропонуємо:

ПОВЕРНУТИ У СЕЛА МІСЦЕВИХ ЛИСТОНОШ, яким хоча й платили мізерну зарплату, але ж вони знали свої села, людей, виходили із ситуації у будь-яку пору року, знаходили час доставити всі поштові надходження, періодику, прийняти комунальні платежі.

Це – єдиний і реальний вихід із скрутної ситуації, коли зривається передплатна кампанія, а велике обурення людей і негатив щодня потоком йдуть на адресу поштовиків, а разом з ними – і редакцій.

До голосу народу варто прислухатися ЗАВЖДИ!

Попри часи, віяння і реформи…

Ольга Бакуменко, редактор газети «Перемога»

Начали мы менять графики стоянок наши автомобилей, где-то время уменьшать, где-то увеличивать в зависимости от потребности. То есть постоянно держим руку на пульсе и корректируем свою работу. В ряде населенных пунктов мы временно вернули на работу прежних почтальонов.

– А по какой причине их уволили?

– Вы помните, почтальоны жаловались на маленькие зарплаты. Они действительно получали мизерные деньги – по 0,1 ставки, 0,2 ставки, в зависимости от загрузки работника. Поэтому нашим правительством разработан этот проект, который предусматривает уход от таких ставок почтальонов. Целью проекта было увеличение доходной части работающих почтальонов. Не буду скрывать, ведь те почтальоны, которые раньше были, чем они занимались? Они на работу ходили раз в неделю, эпизодически, у них не было полной загрузки, поэтому и зарплаты были соответствующими.

«Переход «Укрпочты» в акционерное общество является важным для компании шагом. Эта процедура позволяет создать прозрачную эффективную государственную компанию нового образца, привлекать для ее развития международные инвестиции и, как следствие, значительно повысить качество работы для обеспечения основных клиентских потребностей.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский»

Да и сегодня некоторые работники, которые к нам пришли работать, ошибочно считают, что в их задачу входит приехать в населенный пункт и кто подошел, того они и обслужили. Это не так. Начальник отделения, приехав в село, начинает оказывать почтовые услуги в помещении, а машина с почтальоном должна разъезжать по селу, развозить корреспонденцию – кому газету, кому письмо и др. И так в каждом населенном пункте. К сожалению, за всеми не уследишь, и срабатывает человеческий фактор, в отдельных населенных пунктах некоторые наши сотрудники саботируют и не выполняют свои прямые обязанности. Но это исправимо. Мы проведем определенную работу среди таких работников, и все непременно наладится.

Перед тем как запускать этот проект, в каждом районе организовывали пробные выезды. За две недели до официально старта эти же люди ездили по селам, где им предстояло работать. Им стояла задача – наладить контакт с местной властью. Однако этого удалось достичь пока на 60 процентов.

Ведь суть проекта была не ухудшить обслуживание населения, а улучшить. Есть водитель с машиной, есть почтальон и есть начальник отделения, которые и оказывают спектр услуг. И когда они на месте, у нас все работает. И есть реальные примеры в других селах, когда эта система работает идеально. А там где ввиду заболеваемости бригада выезжает в ограниченном составе, поэтому и получаются сбои, на которые быстро реагирует население. Перебои с пенсиями в этом месяце произошли не по нашей вине, а по вине пенсионного фонда, который перепутал адреса населенных пунктов. Но мы из этой неприятной ситуации вышли своими силами, осуществили дополнительные выезды. Поэтому есть и сегодня нюансы, которые нужно решать, и мы это будем делать безотлагательно. Мы отрегулируем все процессы, поверьте…

Сразу же после общения с областным руководством «Укрпочты» на мобильный телефон позвонил еще один сельчанин, и снова – с жалобой на работу почтовиков.

– Скажите, а как будет доставляться почта в село, когда дороги заметет? – спрашивает и возмущается наш подписчик из села Зеленые Кошары Первомайского района Георгий Петренко. – Как получит свою пенсию пожилой человек, попавший, скажем, в больницу, как старые и немощные люди, которые с трудом передвигаются, будут ходить в село к почтомобилю, где они будут ждать машину во время непогоды? Мало верится, что автомобиль, в котором должны принимать коммунальные платежи, посылки, осуществлять подписку и т. п., будет ездить по засыпанному снегом селу, чтобы привезти лежачей бабушке ее пенсию или доставить газету. Мы все видели, как зимой «Скорые» и спасатели не могли доехать к нуждающимся, больных на санях везли в больницы… А тут легковой автомобиль. Это что, броневик, что ли, который везде и всегда проедет?

Как видим, вопросов действительно очень много, и, наверное, не все так радужно будет с графиками, почтальонами, доставкой: на почтовых машинах тоже работают люди, которые болеют, у которых бывают разные неотложные семейные ситуации, автомобили ломаются, а дороги наши очень непредсказуемы. Понятно, что в компании спрашивают рентабельность. И предприятие ищет новые формы работы. Поэтому местными властями сейчас рассматривается альтернативный вариант: власти объединённых территориальных громад могут взять на себя финансирование отделений «Укрпочты» и тогда их, возможно, не закроют. Проще говоря, прибыльное госпредприятие будут поддерживать из скудных местных бюджетов. Ведь почтовые отделения в селах и поселках являются критическими объектами социальной инфраструктуры, и закрывать их, конечно, откровенное преступление.

Егор Косоруков, руководитель Николаевской дирекции АО «Укрпочта»:

AО «Укрпочта» создана Министерством инфраструктуры Украины путем реорганизации (преобразования) Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». Следовательно, после завершения реорганизации, АО «Укрпочта» не является государственным предприятием и не удерживается за счет бюджетных средств. Источником финансирования AО «Укрпочта» является собственный капитал и средства, полученные от осуществления хозяйственной деятельности. Таким образом, «Укрпочта» является частным акционерным обществом и самостоятельно определяет планы и задачи, направленные на повышение уровня эффективности и уменьшение расходов общества.

Свою хозяйственную деятельность «Укрпочта» осуществляет исключительно в пределах действующего законодательства Украины и ставит целью предоставлять услуги почтовой связи, доставки периодических печатных изданий по всей территории страны, включая малонаселенные села и хутора.

Содержание СПО и качественное обслуживание клиентов в сельской местности является одной из неотложных проблем общества по следующим причинам: значительная убыточность большинства сельских отделений; низкая загрузка персонала и падение объемов основных услуг; сокращение населения в сельской местности, что затрудняет трудоустройство квалифицированного персонала; значительный износ и неудовлетворительное состояние помещений отделений почтовой связи, требующих существенных инвестиций в ремонт и переоснащение. Учитывая указанное, «Укрпочта» приняла решение по организации работы сети в сельской местности за счет полноценного отделения в мобильном формате, которое предоставляет полный спектр услуг и обеспечивает качество клиентского сервиса не хуже действующих неавтоматизированных отделений почтовой связи.

При внедрении передвижного отделения почтовой связи, в дальнейшем по тексту – УППС, в населенные пункты регионов по определенному графику приезжает почтовая машина, которая в точке присутствия, определенной совместно с местными властями (например, помещения действующих СПО, комнаты в конторах, сельсовете, библиотеке и другое), предоставляет абсолютно все почтовые и финансовые сервисы.

Автомобили оснащены GPS модулями, с помощью которых производится мониторинг работы ПВПЗ, соблюдение установленных режимов работы. Кроме того, в отдельных селах услуги предоставляются закрепленным за этим селом почтальоном. Учитывая вышесказанное, формирование сети объектов почтовой связи «Укрпочты» осуществляется в соответствии с действующими распорядительными документами «Укрпочты», разработанными на основании требований Нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети объектов почтовой связи и почтовых ящиков национального оператора почтовой связи (в дальнейшем по тексту – Нормативы), утвержденных приказом Министерства инфраструктуры Украины от 28.11.2013 г. № 959, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 28.01.2014 г. под № 174/24951 (с изменениями).

Режимы работы СПО устанавливаются отдельно, в зависимости от количества населения, проживающего в населенном пункте, а именно: – режимы работы для СПО, функционирующие для внедрения проектов «Сельское отделение» и «Передвижное отделение почтовой связи», устанавливаются: до 500 человек – один раз в неделю, от 501 человек до 1200 человек – два раза в неделю, от 1201 человек и более – три раза в неделю.

Количество дней работы в неделю может быть увеличено с учетом объемов предоставляемых населению услуг, но не более чем на один день; – режимы работы для ПВПЗ, после их внедрения в сельских населенных пунктах, устанавливается: до 500 человек – один раз в неделю, от 501 человек до 2000 человек – два раза в неделю. Режимы стационарных СПО на определенных территориях значительно увеличатся и составят до пяти дней в неделю. Сегодня «Укрпочта» имеет наибольшую сеть отделений в Украине, как среди других почтовых компаний, так и среди банков.

Сеть насчитывает около 11 тыс. объектов почтовой связи, среди которых большинство (около 9 тыс.) находится в сельской местности. В связи с внедрением в Николаевской дирекции AО «Укрпочта» передвижных отделений с 01.10.2021 г. осуществлены изменения в организации работы, оказании почтовых услуг. Как и все новое, налаживание работы передвижных отделений требует определенного времени. Данный способ организации предоставления почтовых услуг является более оптимальным и эффективным, соответствует стратегии развития общества, а потому возврат к почтальонам в предыдущем виде их работы невозможен. Николаевская дирекция AО «Укрпочта» принимает все необходимые меры для улучшения своей работы, качественного предоставления услуг и удовлетворения потребностей как можно большего числа жителей сел, которые даже и мечтать не могли о почтовых услугах.

Надеемся, что руководство «Укрпочты» проведет публичный анализ эффективности своего проекта совместно с участниками рынка и учетом мнений граждан Украины.

Учитывая, что собственником и учредителем АО «Укрпочта» сегодня является государство Украина, данную публикацию редакция «РП» высылает в Министерство инфраструктуры Украины и лично руководителю «Укрпочты» Игорю Смелянскому – на реагирование.

Татьяна ФАБРИКОВА